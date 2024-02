(VTC News) -

27/2 - Ngày Thầy thuốc Việt Nam, được dành để ghi nhận những cống hiến của những người công tác trong ngành Y tế, đồng thời là dịp để tri ân các y bác sỹ chữa bệnh cứu người.

Lời chúc Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2

1. Không phải ai cũng có thể trở thành bác sỹ vì không phải ai cũng có kiến thức, kỹ năng và sự kiên nhẫn để cung cấp dịch vụ của mình cho bệnh nhân. Chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2.

2. Xin gửi lời chúc vui vẻ, hạnh phúc, bình an đến các bác sỹ, thầy thuốc đã truyền cảm hứng cho chúng tôi trong Ngày Thầy thuốc Việt Nam!

3. Em là một bác sỹ tuyệt vời. Điều đó làm cho mọi người cảm thấy tự hào. Thật tuyệt vời khi có một bác sỹ như em trong gia đình. Chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

4. Nhân Ngày Thầy Thuốc Việt Nam, xin được gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả các bác sỹ, y tá, điều dưỡng… và những người đang công tác trong ngành y. Chúc mọi người luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thật nhiều thành công với sự nghiệp cứu người!

5. Vào Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, tôi muốn gửi đến bạn một điều ước. Chúc tất cả các ngày của bạn đều tuyệt vời như điều bạn làm với bệnh nhân của mình.

Hãy gửi những lời chúc Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 hay và ý nghĩa nhất

6. Chữa bệnh, chăm sóc, khoan dung, tận tâm, đó là vẻ đẹp của các y bác sỹ. Chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam?

7. Một cái chạm tay của thầy thuốc cũng có thể mang lại niềm vui và sự ấm áp cho trái tim mỗi bệnh nhân. Chúc bạn Ngày Thầy thuốc Việt Nam vui vẻ, tốt lành.

8. Không phải ai cũng có thể trở thành bác sỹ vì không phải ai cũng có kiến thức, kỹ năng và sự kiên nhẫn để phục vụ bệnh nhân. Ngày Thầy thuốc Việt Nam, xin gửi lời chúc vui vẻ đến các bác sỹ, thầy thuốc đã truyền cảm hứng cho chúng tôi.

9. Bạn là vị cứu tinh của bao người. Cảm ơn bạn đã chọn nghề bác sỹ và cứu sống nhiều người bệnh. Chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

10. Cảm ơn bác sỹ vì tất cả, vì từng hy vọng và từng nụ cười. Chúc bạn một ngày vui vẻ, có nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống.

11. Khi chúng ta rơi nước mắt, chúng ta cần một bờ vai. Khi chúng ta đau đớn, chúng ta cần thầy thuốc. Cảm ơn vì bạn đã ở đây. Chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

12. Bạn đang làm một công việc vô cùng tuyệt vời, mang đến sức khỏe và niềm vui cho mọi người. Chúc bạn thành công, luôn vui vẻ.

13. Mong rằng ngày nào cũng là ngày thầy thuốc để cho mọi người có thể nói lời cảm ơn đến các bác sỹ. Nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam, chúc bạn luôn vui vẻ, luôn tận tụy với các bệnh nhân của mình.

14. Bạn truyền cảm hứng cho nhiều người bằng cuộc sống của bạn, bằng tình yêu và sự chăm sóc mà bạn dành cho các bệnh nhân của mình, đó là điều mà mỗi cá nhân có thể học hỏi. Chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

15. Cứu người là việc khó khăn nhưng chúng tôi tin các bác sỹ sẽ luôn làm tốt. Xin chúc bạn đón Ngày Thầy thuốc Việt Nam ý nghĩa, hạnh phúc.

16. Chúc các bác sỹ luôn khỏe mạnh, trau dồi thêm tay nghề, có tâm với nghề, sẵn sàng ra tay cứu giúp các bệnh nhân. Cứu một mạng người hơn xây tòa tháp 7 tầng.

17. Nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam, xin gửi đến các thầy thuốc lời cảm ơn và những lời chúc tốt đẹp nhất. Mong các bác sỹ luôn khỏe mạnh, tận tâm và cống hiến hết mình.

18. Em là bác sỹ tận tâm nhất mà anh từng biết. Sự quan tâm và yêu thương của em đối với các bệnh nhân khiến em trở thành con người tuyệt vời. Chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

19. Gia đình tôi từng có người mắc trọng bệnh, được các bác sỹ cứu chữa tận tình. Cảm ơn các anh chị - những người đang khoác trên mình chiếc áo trắng, cảm ơn vì đã giữ lại tính mạng cho bao người. Nhân ngày lễ này, xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới những người đang công tác trong ngành y.

20. Bạn cứu được cuộc sống của nhiều người. Chúc bạn luôn khỏe mạnh và năng động trong công việc.

21. Ngày của thầy thuốc, chúc các bác sỹ luôn xứng đáng với câu “Lương y như từ mẫu”.

22. Xin chúc các bác sỹ, điều dưỡng nói riêng và tất cả những người đang công tác trong ngành y nói chung luôn có sức khỏe và trí lực dồi dào để cống hiến cho nền y học nước nhà…

23. Chúc mọi người làm trong ngành y một Ngày Thầy thuốc Việt Nam vui vẻ, khỏe mạnh và thành công trong mọi công việc.

24. Bạn là vị bác sỹ tuyệt vời, khiến tôi cảm thấy an toàn và an tâm trong cuộc sống. Cảm ơn bạn đã là bác sỹ tốt nhất của tôi.

25. Y đức là phẩm chất tốt đẹp của người làm công tác y tế, biểu hiện ở tinh thần trách nhiệm cao, sự tận tụy phục vụ, hết lòng thương yêu người bệnh. Nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, xin chúc các bác sỹ và những người làm việc trong ngành y luôn giữ được phẩm chất tốt đẹp, nhiều sức khỏe, trí tuệ để cống hiến cho nhân dân.

26. Bạn đang làm một công việc tuyệt vời, đó là mang lại sức khỏe và hạnh phúc cho mọi người. Chúc bạn thành công hơn nữa.

27. Lương y như từ mẫu. Cảm ơn người bác sỹ luôn tận tình với người bệnh, chữa bệnh bằng cái tâm. Nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam, chúc anh/chị mọi điều tốt lành.

28. Tôi là một người bệnh từng được các bác sỹ cứu chữa và chăm sóc lúc nguy nan. Nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam, từ đáy lòng mình, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể các bác sỹ. Chúc các anh chị nhiều sức khỏe để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

29. Khi tôi suy sụp sức khỏe, bạn đã giúp tôi hồi phục và mang đến cho tôi sức mạnh để chiến thắng bệnh tật. Cảm ơn và chúc bác sỹ khỏe mạnh, vui vẻ để có thể cứu thêm được nhiều người hơn.

30. Cảm ơn bạn. Tôi không thể bày tỏ lòng biết ơn chỉ bằng vài từ. Bạn xuất hiện như một vị thần trong đời tôi. Cảm ơn bác sỹ đã cứu tôi.

31. Xin gửi lời tri ân đến những người đang khoác trên mình chiếc áo trắng. Bạn đang làm một công việc vô cùng tuyệt vời, mang đến sức khỏe và niềm vui cho mọi người. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn và chúc mừng tới các bạn.

32. Không nhiều người có cơ hội khoe rằng họ có bác sỹ giỏi như tôi. Cảm ơn bạn vì tất cả những gì bạn đã làm cho tôi!

35. Chúc tất cả các thầy cô công tác trong lĩnh vực giảng dạy ngành y, các y, bác sĩ, các anh chị, bạn bè đồng nghiệp vượt qua được tất cả mọi khó khăn, giữ vững tình yêu nghề. Chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2.

36. Mong rằng ngày nào cũng là Ngày Thầy thuốc để cho mọi người có thể nói lời cảm ơn đến các bác sỹ mỗi ngày. Chúc bạn có Ngày Thầy thuốc vui vẻ, ý nghĩa, luôn tận tụy với các bệnh nhân của mình.

Lời chúc Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 bằng tiếng Anh

1. Only a doctor is blessed with the magical powers to treat a life, to bring health into our lives and to be there with us when we have lost all the hopes. Happy Vietnamese Doctors' Day 2024.

(Chỉ có thầy thuốc là người được trao cho sức mạnh diệu kỳ để chữa bệnh, mang lại sức khỏe cho chúng ta và ở bên chúng ta khi ta đã mất tất cả hy vọng. Chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam 2024.)

2. When we are in tears, we need a shoulder. When we are in pain, we need medicine. But when we are in tragedy, we need you as you are the hope. Thanks for being there. Happy Vietnamese Doctors' Day.

(Khi khóc, chúng tôi cần một bờ vai. Khi ốm đau, chúng tôi cần thuốc. Nhưng khi gặp bất hạnh, chúng tôi cần các bạn vì các bạn chính là niềm tin. Cảm ơn các y bác sỹ. Chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam.)

3. A doctor is bestowed with the eye to see and treat weakness in mankind. He is the one who can give us hope when we are in doom. Sending warm wishes to you on Vietnamese Doctors' Day 2024.

(Thầy thuốc là người được ban cho đôi mắt để nhìn thấy và chữa lành những ốm yếu ở loài người. Thầy thuốc là người cho chúng ta hy vong khi chúng ta đang tuyệt vọng. Xin gửi những lời chúc ấm áp nhất đến các thầy thuốc nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 2024.)

4. On this occasion of Vietnamese Doctors' Day, I express my gratitude to you for always being there for us, for serving us with happiness and for treating our problems. Happy Vietnamese Doctors' Day to you.

(Nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 2024, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến các bạn đã luôn ở đây vì chúng tôi, mang đến cho chúng tôi niềm vui mà mang đi những bệnh tật. Chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam).

5. Dear Doctor, it is extremely difficult to find words to thank you for your care and treatment. I find myself so fortunate to have been able to find a doctor like you who is the best in what he does. Thank you for everything and Happy Vietnamese Doctors' Day.

(Bác sỹ kính mến, thật khó tìm từ ngữ nào để diễn tả sự biết ơn của tôi với sự chăm sóc và chữa trị của bác sỹ. Tôi thật may mắn khi tìm được bác sĩ tuyệt vời như vậy. Cảm ơn bác sỹ vì tất cả. Chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam).

6. There are days when we are unwell but then we have wonderful doctors like you who are always there to bring us back in shape and make us feel healthy and happy. You are one such amazing doctor. Sending you best wishes on Vietnamese Doctors' Day 2024.

(Có những ngày chúng tôi không được khỏe nhưng chúng tôi đã có những y bác sỹ tuyệt vời như các bạn luôn ở đây để giúp chúng tôi khỏe mạnh và hạnh phúc. Bạn là người thầy thuốc tuyệt vời. Chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam 2024).

Trên đây là tổng hợp những lời chúc Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, hy vọng có thể giúp bạn bày tỏ sự quan tâm, yêu quý của mình đối với những người đang cống hiến trong ngành y.