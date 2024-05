Loại rau giàu protein hơn thịt

(VTC News) -

Protein là chất dinh dưỡng quan trọng với sức khỏe. Cơ thể cần protein để thực hiện chức năng tăng trưởng và duy trì các mô, đôi khi nhu cầu bổ sung protein của cơ thể còn tăng trong một số trường hợp. Vì vậy bạn cần phải ăn nhiều thực phẩm chứa protein hàng ngày để cải thiện sức khỏe.

Nhiều người nghĩ protein chỉ có trong thịt nên chỉ tập trung ăn thịt. Tuy nhiên vẫn có các loại rau có hàm lượng protein cao, vừa cung cấp chất xơ còn an toàn hơn việc ăn nhiều thịt.

Báo Tổ Quốc dẫn lại chia sẻ của Miho Hatanaka – chuyên gia dinh dưỡng tại Đại học Syracuse (Mỹ), chỉ ra 5 loại rau giàu protein bậc nhất mà bạn nên ăn.

Bông cải xanh

Loại rau này được các chuyên gia đánh giá là giàu dinh dưỡng bậc nhất, chứa đầy đủ vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể con người. Thành phần của bông cải xanh chứa tới 90% là nước, 7% carbs và 3% protein nên vô cùng thích hợp cho người ăn kiêng tập gym. Chúng vừa rẻ tiền lại cải thiện cơ bắp, tiêu mỡ nhanh chóng.

Bên cạnh đó, bông cải xanh còn chứa lượng lớn chất chống oxy hóa, có khả năng ức chế tổn thương tế bào do gốc tự do gây ra. Điều này giúp giảm viêm và giảm bớt nếp nhăn, làm chậm quá trình lão hóa da. Bạn nên ăn bông cải xanh theo hình thức luộc, hấp, nấu canh… và không nên chiên xào để bớt lượng dầu mỡ nạp vào.

Rau bina

Rau bina được mệnh danh là "vua của các loại rau" vì chúng cực giàu dưỡng chất. Chuyên gia Miho cho biết, 100g rau bina chứa 2,9g protein cùng các axit amin thiết yếu cần để nuôi dưỡng cơ thể. Trong một nghiên cứu, 20 vận động viên ăn rau bina liên tục 2 tuần đã giảm tổn thương và phát triển cơ bắp nhanh hơn.

Chính nhờ lượng protein dồi dào này mà rau bina còn giúp tăng cơ giảm mỡ hiệu quả. Chỉ với một chén rau bina nhỏ, bạn đã cung cấp lượng protein tương đương với 1 quả trứng cỡ vừa để tăng cảm giác no, kiểm soát lượng thức ăn nạp vào. Loại rau này còn giàu collagen cần thiết cho một làn da khỏe mạnh, căng tràn đầy sức sống.

Măng tây

Măng tây là một trong những loại rau giàu protein nhưng ít người biết. Về giá trị dinh dưỡng, loại rau này khá giàu protein (100g măng tây chứa 2,2g protein) nhưng lại có hàm lượng calo cực thấp. Vì vậy chúng có khả năng giúp cơ thể tăng cơ giảm mỡ, có thể ăn nhiều mà không lo béo phì.

Ngoài ra, lượng protein cao trong măng tây còn giúp tạo ra enzyme trong tế bào, làm tăng cường quá trình trao đổi chất và chuyển hóa mỡ thừa thành năng lượng. Măng tây chứa nhiều chất chống oxy hóa anthocyanins giúp cơ thể phòng tránh tác động của gốc tự do. Tuy nhiên không nên nấu quá chín vì sẽ khiến vitamin bị mất đi.

Rau ngót

Loại rau này khá phổ biến với người Việt ta, thường xuyên xuất hiện trên mâm cơm nhà. Chuyên gia Miho khẳng định, rau ngót cực giàu protein với hàm lượng 5,3g protein cho 100g rau, hỗ trợ rất nhiều trong quá trình phát triển cơ bắp, thúc đẩy quá trình trao đổi chất và tiêu mỡ thừa hiệu quả.

Thêm vào đó, chất chống oxy hóa flavonoid trong rau ngót còn giúp giảm mức đường huyết và giảm sự tích tụ chất béo trong cơ thể. Chất chống oxy hóa polyphenol của loại rau này có chức năng làm giảm tế bào tăng sinh chất béo, tăng phân giải và tăng quá trình oxy hóa của axit béo.

Rau muống

Theo chuyên gia Miho, trong 100g rau muống cung cấp tới 3,2g protein giúp vận chuyển và hỗ trợ lưu trữ các chất dinh dưỡng như vitamin, cholestrerol vào tế bào. Rau muống cũng rất giàu chất xơ nên hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn, giúp giảm các triệu chứng rối loạn tiêu hóa do nhiều nguyên nhân khác nhau.

Cũng như các loại rau lá xanh khác, rau muống giàu chất chống oxy hóa giúp ngăn chặn tổn thương tế bào do gốc tự do gây ra. Ăn rau muống đều đặn sẽ tăng cường khả năng bảo vệ da khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, làm giảm nếp nhăn trên da. Vitamin A và C, lutein… trong rau muống cũng giúp da sáng và săn chắc hơn.

Bài viết trên website Bệnh viện Vinmec cho biết, ngoài các loại rau trên một số loại đậu cũng giàu protein không kém chúng ta có thể tham khảo.

Đậu Hà Lan

1 cốc đậu xanh chứa 8,6gam protein

Đậu Hà Lan là một loại rau giàu protein một cách đáng kinh ngạc. Nó cũng là một nguồn chất xơ tốt, với 35% khuyến nghị hàng ngày cho mỗi cốc. Hơn nữa, chúng chứa nhiều vitamin A, vitamin K, vitamin C và chứa nhiều chất xơ. Thêm đậu Hà Lan vào món mì, món xào hoặc súp yêu thích của bạn để tăng cường dinh dưỡng và protein.

Đậu lăng

1 cốc đậu lăng được đun sôi chứa 17,86 gam protein

Về cơ bản, đậu lăng không phải là một loại rau, nó đơn thuần chỉ là một loại cây họ đậu. Đây cũng là một loại rau củ có hàm lượng protein cao rất thích hợp cho những người ăn chay hoặc thuần chay.

Đậu gà

1 cốc đậu gà nấu chín chứa 14,5 gam protein

Đậu gà có thể được ăn nóng hoặc để lạnh, đây cũng được coi là món ăn rất linh hoạt với nhiều công thức sẵn có. Chúng có thể được thêm vào các món hầm hay cà ri, hay làm gia vị cho các món nướng.

Đậu gà còn được coi nguồn thay thế cho bơ rất giàu vitamin mà lại lành mạnh.

Đậu phộng

1 cốc đậu phộng chín chứa 41 gam protein

Bản thân đậu phộng rất giàu protein, chứa nhiều chất béo có lợi; đồng thời có thể giúp cải thiện sức khỏe tim mạch. Bơ đậu phộng cũng giàu protein không kém. Một muỗng canh có khoảng 3,6 gam protein. Bạn có thể chế biến món bánh mì bơ đậu phộng thành một món ăn nhẹ đầy đủ chất đạm và rất lành mạnh.