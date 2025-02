Lịch thi đấu Ngoại Hạng Anh 2024-2025 vòng 27

(VTC News) -

Vòng 27 của giải Ngoại Hạng Anh 2024-2025 diễn ra giữa tuần, toàn bộ các trận đấu đều diễn ra vào khung giờ đêm muộn, sáng sớm (giờ Việt Nam). Tâm điểm là cuộc đối đầu giữa Tottenham và Manchester City.

Kết thúc vòng 26, Liverpool tạm thời đứng đầu bảng xếp hạng với 64 điểm, bỏ xa đội đứng thứ 2 là Arsenal. Man Utd đứng thứ 15 nhưng có khoảng cách an toàn (13 điểm) với nhóm xuống hạng.

Man Utd chạm trán Ipswich Town ở vòng 27 Ngoại Hạng Anh.

Lịch thi đấu Ngoại Hạng Anh vòng 27

Ngày Giờ Trận đấu 26/2 2h30 Brighton vs Bournemouth 26/2 2h30 Crystal Palace vs Aston Villa 26/2 2h30 Wolves vs Fulham 26/2 3h15 Chelsea vs Southampton 27/2 2h30 Brentford vs Everton 27/2 2h30 Nottingham Forest vs Arsenal 27/2 2h30 Tottenham vs Man City 27/2 2h30 Man Utd vs Ipswich Town 27/2 3h15 Liverpool vs Newcastle United 28/2 3h West Ham vs Leicester City

Xem trực tiếp Ngoại Hạng Anh 2024-2025 trên kênh nào?

Bản quyền giải Ngoại Hạng Anh 2024-2025 tại Việt Nam do K+ nắm giữ. Các trận đấu vòng 27 Premier League trong đó có Tottenham vs Man City, Man Utd vs Ipswich Town được phát trực tiếp trên kênh K+ Sport 1, K+ Sport 2, K+Life.

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh trước vòng 27

XH Đội Trận Bàn thắng -

Bàn thua Điểm 1 Liverpool 27 64-26 64 2 Arsenal 26 51-23 53 3 Nottingham Forest 26 44-33 47 4 Man City 26 52-37 44 5 Newcastle 26 46-36 44 6 Bournemouth 26 44-30 43 7 Chelsea 26 48-36 43 8 Aston Villa 27 39-41 42 9 Brighton 26 42-38 40 10 Fulham 26 38-35 39 11 Brentford 26 47-42 37 12 Tottenham 26 53-38 33 13 Crystal Palace 26 31-32 33 14 Everton 26 29-33 31 15 Man Utd 26 30-37 30 16 West Ham 26 30-47 30 17 Wolverhampton 26 36-54 22 18 Ipswich Town 26 24-54 17 19 Leicester City 26 25-59 17 20 Southampton 26 19-61 9