Lịch thi đấu EURO 2024 hôm nay 26/6

(VTC News) -

Hôm nay 26/6, EURO 2024 diễn ra các trận đấu cuối cùng của bảng E và F. Cuộc so tài đáng chú ý nhất là trận đấu giữa Bỉ vs Ukraine, Bồ Đào Nha vs Gruzia.

Ngày Giờ Bảng đấu Trận đấu 26/6 23h00 E Slovakia vs Romania 26/6 23h00 E Ukraine vs Bỉ 27/6 02h00 F Gruzia vs Bồ Đào Nha 27/6 02h00 F CH Czech vs Thổ Nhĩ Kỳ

Bỉ cần chiến thắng để đi tiếp.

Cục diện bảng E đang rất phức tạp. Cả 4 đội đều có cơ hội đi tiếp khi có cùng 3 điểm. Nếu một trận hòa và một trận có thắng bại, đội thua sẽ bị loại. Nếu cả hai trận cùng hòa, các tiêu chí so sánh xếp hạng của UEFA sẽ được sử dụng.

Đội tuyển Bỉ được đánh giá cao nhất ở bảng này. Họ mở màn EURO 2024 không thuận lợi khi thua Slovakia. Đây là thất bại đầ tiên của HLV Tedesco trên cương vị thuyền trưởng của Bỉ. "Quỷ đỏ" lập tức lấy lại thể diện khi đánh bại Romania ở trận đấu thứ hai.

Trong khi đó, Ukraine vốn gặp nhiều bất ổn trước khi dự giải. Họ lặp lại phong độ đó khi thua đậm Romania ở trận ra quân, nhưng sau đó thắng thuyết phục trước Slovakia.

Trận đấu giữa Bỉ và Ukraine hứa hẹn rất hấp dẫn khi đôi bên đều chơi tấn công, với nhiều cầu thủ kỹ thuật trong đội hình.

Ở trận còn lại của bảng E, Romania được đánh giá nhỉnh hơn Slovakia. Họ cần tận dụng lợi thế này để giành 3 điểm và đi tiếp.

Tại bảng F, Bồ Đào Nha đi tiếp với 6 điểm và ngôi đầu bảng. HLV Roberto Martinez sẽ tạo cơ hội cho cầu thủ dự bị ra sân ở trận này. Tuy nhiên, lực lượng dự bị của đội bóng bán đảo Iberia vẫn mạnh hơn nhiều Gruzia. Do đó, thầy trò Willy Sagnol khó có cơ hội giành 3 điểm.

Trong trận còn lại, Thổ Nhĩ Kỳ chỉ cần một trận hòa là đi tiếp. Họ sẽ có một trận đấu khó khi CH Cech rơi vào thế buộc phải thắng.

Hàng thủ không tốt của Thổ Nhĩ Kỳ là cơ hội để CH Czech có thể khai thác ở trận đấu này.