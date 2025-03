Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 21/3 và rạng sáng 22/3

Lịch thi đấu trực tiếp thể thao mới nhất hôm nay 21/3 và rạng sáng ngày 22/3 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Vòng loại World Cup của khu vực châu Phi

- Ngày 21/03 - 20h00: Botswana vs Algeria

- Ngày 21/03 - 20h00: Equatorial Guinea vs Sao Tome and Principe

Rwanda chạm trán Nigeria tại Vòng loại World Cup khu vực châu Phi

- Ngày 21/03 - 23h00: Rwanda vs Nigeria

- Ngày 21/03 - 23h00: Nam Phi vs Lesotho

- Ngày 21/03 - 23h00: DR Congo vs Nam Sudan

- Ngày 21/03 - 23h00: Burkina Faso vs Djibouti

- Ngày 22/03 - 02h00: Ghana vs Chad

- Ngày 22/03 - 02h00: Burundi vs Bờ Biển Ngà

- Ngày 22/03 - 04h00: Guinea vs Somalia

- Ngày 22/03 - 04h00: Ethiopia vs Ai Cập

- Ngày 22/03 - 04h30: Niger vs Morroco

Lịch thi đấu Vòng loại World Cup của khu vực châu Đại Dương

- Ngày 21/03 - 13h10: New Zealand vs Fiji

Lịch thi đấu Vòng loại World Cup của khu vực châu Âu

- Ngày 22/03 - 00h00: Cyprus vs San Marino

- Ngày 22/03 - 02h45: Romania vs Bosnia và Herzegovina

- Ngày 22/03 - 02h45: Andorra vs Latvia

- Ngày 22/03 - 02h45: Anh vs Albania

- Ngày 22/03 - 02h45: Malta vs Phần Lan

- Ngày 22/03 - 02h45: Ba Lan vs Lithuania

Lịch thi đấu Vòng loại World Cup của khu vực Nam Mỹ

- Ngày 22/03 - 04h00: Ecuador vs Venezuela

- Ngày 22/03 - 06h30: Uruguay vs Argentina

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha

- Ngày 22/03 - 02h30: Burgos CF vs Almeria

Lịch thi đấu VĐQG Congo

- Ngày 21/03 - 20h00: AS Juk vs JS Talangai

- Ngày 21/03 - 22h00: AS Otoho vs AS Penarol

Lịch thi đấu Cúp QG Chile

- Ngày 22/03 - 04h00: Union Espanola vs Audax Italiano

- Ngày 22/03 - 04h00: Cobreloa vs Deportes Iquique

- Ngày 22/03 - 06h00: San Luis vs Everton CD

- Ngày 22/03 - 06h30: Universidad Catolica vs Union La Calera

Lịch thi đấu VĐQG Wales

- Ngày 22/03 - 02h45: Newtown vs Connah's Quay

- Ngày 22/03 - 02h45: Caernarfon vs Bala Town

- Ngày 22/03 - 02h45: Haverfordwest vs Penybont

- Ngày 22/03 - 03h00: Aberystwyth vs Briton Ferry