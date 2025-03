Lịch cúp điện hôm nay ngày 18/03/2025 tại Lâm Đồng

18/03/2025 từ 08h30 - 14h00

Mất điện An Sơn, Nguyễn Đình Quân, Xuân An, khu QH Hoàng Văn Thụ, Đồi An Tôn Mỗi khu vực mất điện khoảng 1h-2h để phục vụ công tác.

Điện lực Đà Lạt

Tiến hành các công việc sửa chữa, bảo dưỡng và thử nghiệm hệ thống lưới điện hạ, trung áp