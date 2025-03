Lịch cúp điện hôm nay ngày 16/03/2025 tại Bến Tre

16/03/2025 từ 06h30 - 18h30

Mất điện ấp An Thạnh, Tân An, Quân An, An Quy, Hòa An, An Hòa thuộc xã Long Thới.

Điện lực Chợ Lách

Bảo trì và sửa chữa lưới điện