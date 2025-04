(VTC News) -

Nội dung Đẹp hơn cả thiên đường (Heavenly Ever After)

Đẹp hơn cả thiên đường (More Beautiful Than Heaven) - bộ phim mới của JTBC (Hàn Quốc) vừa lên sóng tối 19/4 lập tức trở thành chủ đề hot khắp các nền tảng MXH bởi nội dung sốc toàn tập. Nữ chính là bà lão 80 tuổi, nam chính lại ở độ tuổi ngoài 30. Không chỉ vậy, nội dung phim vừa hài hước, vừa cảm động cũng khiến phim viral khắp mạng xã hội chỉ sau 1 tập.

Bộ phim Heavenly Ever After có nội dung về một cặp vợ chồng hạnh phúc Lee Hae Suk (do nữ diễn viên kỳ cựu Kim Hye Ja thủ vai) và Go Nak Jun (do Son Suk Koo thủ vai). Ông Go Nak Jun là người khéo miệng và rất yêu vợ mình. Ông luôn khen bà là người xinh đẹp nhất trên đời và khẳng định: "Dù ở độ tuổi nào thì em cũng là người xinh đẹp nhất, 20 hay 80 tuổi đi chăng nữa".

Chính vì tin vào lời chồng mình, nên khi qua đời và được lên thiên đường, bà chọn mình sẽ giữ hình dáng khi 80 tuổi. Ai ngờ, tại thiên đường, bà gặp người chồng hiện tại đã quay về hình dáng ở 30 tuổi. Vì vậy, cả hai gặp nhiều tình huống khó khăn, dở khóc dở cười khi tiếp tục mối nhân duyên dưới hạ giới. Liệu rằng cặp vợ chồng có vượt qua được khoảng cách tuổi tác, hay họ sẽ lựa chọn cho mình hướng đi mới.

Lịch chiếu phim Đẹp hơn cả thiên đường vào thứ 7 và chủ nhật hàng tuần

Lịch chiếu phim Đẹp hơn cả thiên đường

Bộ phim Đẹp hơn cả thiên đường (More Beautiful Than Heaven) lên sóng tập đầu tiên vào ngày 19/4 trên đài JTBC (Hàn Quốc).

Phim Đẹp hơn cả thiên đường có lịch phát sóng vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần trên đài truyền hình cáp JTBC và nền tảng trực tuyến Netflix.

Nữ diễn viên kỳ cựu Kim Hye Ja được biết đến với diễn xuất chân thành trong các bộ phim truyền hình như “Our Blues”, “Dear My Friends”, "Country Diaries”, “The Light in Your Eyes”.

Trong khi, nam diễn viên Son Suk Koo thể hiện kỹ năng diễn xuất đa dạng qua các phim điện ảnh và truyền hình như “Hit-and-Run Squad”, “The Roundup”, “My Liberation Notes”, “DP”, “Big Bet”, “A Killer Paradox”.