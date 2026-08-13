Liên hoan nhạc Jazz quốc tế lần đầu tổ chức ở Hà Nội

(VTC News) -

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Nội thông tin tổ chức Liên hoan nhạc Jazz quốc tế Hà Nội 2026 với chủ đề Jazz Hà Nội - Giai điệu không biên giới, diễn ra từ ngày 17-19/9. Liên hoan quy tụ nhiều nghệ sĩ, ban nhạc đến từ Việt Nam và các quốc gia như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản.

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Nội thông tin tổ chức Liên hoan nhạc Jazz quốc tế Hà Nội 2026.

Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, ban nhạc uy tín đến từ Hoa Kỳ, Pháp, Hàn Quốc và nhiều quốc gia khác cùng các nghệ sĩ tiêu biểu của Jazz Việt Nam như nghệ sĩ Quyền Văn Minh, Longwaits Ensemble,...

Bà Lê Thị Ánh Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, cho biết Ban tổ chức mong muốn đưa Hanoi Jazztival trở thành Liên hoan Jazz quốc tế thường niên, kiến tạo thương hiệu văn hóa của Hà Nội, có tiếng vang trong khu vực và vươn tầm thế giới.

Đây là minh chứng cụ thể cho cam kết của thành phố trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển công nghiệp văn hóa và làm sáng hơn nữa danh hiệu Hà Nội - Thành phố Sáng tạo do UNESCO trao tặng.

Sự kiện cũng là điểm khởi đầu cho chuỗi sự kiện nghệ thuật quốc tế mà Hà Nội đang xây dựng, song hành cùng Festival Thăng Long - Hà Nội, Lễ hội Văn hóa thế giới, Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng và Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội.

Nhạc sĩ Dương Cầm, Tổng đạo diễn và Giám đốc âm nhạc của chương trình.

Liên hoan mở đầu vào ngày 17/9 với triển lãm Jazz & Phố, chương trình Woman in Jazz và Lễ khởi động Thanh âm Jazz Hà Nội, kết hợp nghi thức khai mạc với đêm biểu diễn của các nghệ sĩ Jazz trong nước và quốc tế.

Ngày 18/9, các hoạt động đối thoại và kết nối gồm tọa đàm quốc tế Hà Nội và nhạc Jazz, workshop Ngôn ngữ Jazz trong âm nhạc truyền thống, chương trình Jam Jazz Session, đêm diễn Jazz không biên giới và các đêm Jazz tại câu lạc bộ.

Ngày 19/9, chương trình khép lại với Street Jazz trên phố đi bộ Hồ Gươm, Jazz và Di sản tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm và Gala Liên hoan Jazz Hà Nội 2026 tại Nhà Bát Giác.

Liên hoan nhạc Jazz quốc tế Hà Nội 2026 hướng tới hình thành bản sắc riêng cho Jazz Việt, đưa Jazz đến gần hơn với công chúng và tăng cường giao lưu, hợp tác giữa nghệ sĩ Việt Nam với cộng đồng Jazz quốc tế.