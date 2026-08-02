Neko Lê bị chọn cuối cùng, bảng Hỏa lực show 'Anh trai' tiếp tục gây tranh cãi

(VTC News) -

Sau khi hai anh tài đầu tiên là 14 Casper và Vương Anh Tú phải dừng cuộc chơi ở cuối Công diễn 1, tập 5 Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 mở ra chặng đua mới với 32 nghệ sĩ còn lại. Chương trình đồng thời công bố bảng xếp hạng Hỏa lực cá nhân sau Công diễn 1 và thành lập bốn Nhà mới để chuẩn bị cho Công diễn 2.

Bốn Nhà mới lần lượt được dẫn dắt bởi Jun Phạm, Thái VG, Hà An Huy và Kay Trần. Các đội trưởng cùng thành viên chủ chốt lần lượt chiêu mộ đồng đội thông qua quá trình thương lượng, thuyết phục và lựa chọn chiến thuật.

Neko Lê là anh tài cuối cùng được lựa chọn vào đội trong tập 5 “Anh trai vượt ngàn chông gai 2026”.

Tuy nhiên, điều khiến nhiều khán giả chú ý nhất là việc Neko Lê là anh tài cuối cùng được lựa chọn. Trong khi hầu hết nghệ sĩ sớm tìm được đội, nam rapper - đạo diễn phải chờ đến những lượt cuối mới được gọi tên. Hình ảnh Neko Lê đứng chờ giữa sân khấu trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội.

Một bộ phận khán giả cho rằng việc Neko Lê bị chọn sau cùng phản ánh chiến thuật của các đội trưởng, bởi mỗi Nhà đều ưu tiên những thành viên phù hợp với định hướng âm nhạc và thế mạnh biểu diễn. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến bày tỏ sự tiếc nuối, cho rằng nam nghệ sĩ chưa được đánh giá đúng năng lực.

Thực tế, Neko Lê là một trong những anh tài nhận nhiều ý kiến trái chiều từ đầu mùa. Từ đoạn clip tổng duyệt trước khi chương trình lên sóng đến các phần trình diễn tại Công diễn Hội ngộ và Công diễn 1, nam nghệ sĩ liên tục trở thành tâm điểm tranh luận.

Nhiều bình luận cho rằng anh còn hạn chế ở khả năng hát, rap và làm chủ sân khấu, trong khi một bộ phận khán giả khác đánh giá những nhận xét dành cho Neko Lê là quá khắt khe.

Bảng Hỏa lực và quá trình lập 4 Nhà mới tiếp tục tạo nhiều ý kiến trái chiều.

Không chỉ câu chuyện của Neko Lê, bảng Hỏa lực cũng tiếp tục trở thành đề tài gây tranh luận. Sau Công diễn 1, Jun Phạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Hỏa lực cá nhân, trong khi Thái VG và Hà An Huy được gọi tên là hai “Chiến tướng” nhờ sở hữu điểm Hỏa lực cao nhất trong hai Nhà chiến thắng. Sự khác biệt giữa bảng xếp hạng cá nhân và danh hiệu “Chiến tướng” khiến không ít khán giả bối rối, đặt câu hỏi về cách tính điểm và cơ chế xếp hạng của chương trình.

Đây không phải lần đầu Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 vướng tranh luận. Ngay từ những tập đầu, chương trình đã liên tục tạo ra các cuộc tranh cãi xoay quanh luật chơi, kết quả bình chọn và cách vận hành của ê-kíp. Trước đó, chiến thắng của một số nhóm và việc loại 14 Casper cùng Vương Anh Tú cũng khiến cộng đồng mạng chia thành nhiều luồng ý kiến.

Tuy nhiên, chính những diễn biến bất ngờ trong quá trình lập đội và bảng xếp hạng Hỏa lực đang góp phần giữ sức nóng cho “Anh trai vượt ngàn chông gai 2026”, trước khi các Nhà bước vào Công diễn 2 với những màn đối đầu được dự đoán sẽ còn căng thẳng hơn.