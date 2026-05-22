Thêm thông tin tuyệt mật người chạm trán UFO khiến tất cả ngỡ ngàng

Một đoạn video được giải mật ghi lại khoảnh khắc máy bay chiến đấu bắn hạ vật thể bay không xác định (UAP) trên hồ Huron vào năm 2023.

Hôm 22/5, Lầu Năm Góc công bố thêm 64 tài liệu liên quan đến UFO, hay còn gọi là UAP (hiện tượng dị thường chưa xác định), đánh dấu đợt công bố hồ sơ thứ hai. Trong số này có một bản tường trình trực tiếp từ năm 2025 của một sĩ quan tình báo về trải nghiệm khiến ông “gần như không nói nên lời”.

Các tài liệu này được Tổng thống Donald Trump yêu cầu công khai thông qua một sắc lệnh hành pháp ban hành đầu năm nay, và hiện có thể xem trên trang web UFO của Lầu Năm Góc. Đợt công bố lần này bao gồm 6 tệp PDF, 7 tệp âm thanh và 51 video. Các video ghi lại hình ảnh UAP từ máy bay quân sự, kèm theo mô tả chi tiết cho từng đoạn.

Việc công bố diễn ra hai tuần sau khi Lầu Năm Góc đăng tải nhóm tài liệu, ảnh và video đầu tiên lên trang web mới. Những hồ sơ trước đó bao gồm các trang giải mật từ hồ sơ UFO của FBI, báo cáo về các cuộc chạm trán kỳ lạ của phi công quân sự, điện tín ngoại giao liên quan đến các sự cố trên khắp thế giới và ảnh từ các sứ mệnh của NASA.

Có gì trong các tài liệu mới?

51 video trong đợt công bố thứ hai bao gồm các đoạn phim hồng ngoại mờ nhiễu được ghi lại bởi camera và cảm biến quân sự - kiểu hình ảnh đã trở nên quen thuộc trong vài năm gần đây.

Trong phần mô tả đi kèm, Lầu Năm Góc cho biết các video này được các nghị sĩ Hạ viện yêu cầu vào tháng 3. Chúng được Văn phòng Giải quyết Dị thường Toàn miền (AARO), cơ quan quân sự phụ trách điều tra các vụ chạm trán UAP tìm thấy. Lầu Năm Góc lưu ý rằng “nhiều tài liệu trong số này thiếu chuỗi lưu giữ bằng chứng được xác minh”, và phần mô tả có ghi chú thời gian, địa điểm được dự đoán của từng video.

Một video đáng chú ý dường như ghi lại khoảnh khắc tiêm kích bắn hạ vật thể chưa xác định trên hồ Lake Huron vào năm 2023 - vụ việc gây chú ý lớn sau khi khinh khí cầu do thám của Trung Quốc bay qua nước Mỹ, làm dấy lên lo ngại về UAP. Các báo cáo sau đó cho rằng vật thể này có thể chỉ là khinh khí cầu do nhóm chơi nghiệp dư vận hành.

Nhiều video ghi lại các cuộc chạm trán xảy ra trong khu vực thuộc trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ từ năm 2018 đến 2023, bao gồm cả khu vực Vịnh Ba Tư.

Một video từ năm 2022, không ghi rõ địa điểm, cho thấy nhiều vật thể hình cầu ra vào mặt nước gần một tàu ngầm.

Các tài liệu cũng bao gồm các ghi chép lịch sử về việc nhìn thấy UFO, báo cáo về hoạt động tình báo Liên Xô và các hồ sơ của Bộ Năng lượng Mỹ liên quan đến báo cáo UFO, bao gồm một báo cáo từ PANTEX - cơ sở quan trọng về vũ khí hạt nhân.

“Chúng tôi gần như cứng họng”

Tài liệu gây chú ý nhất là bản tường trình của một “sĩ quan tình báo cấp cao” hiện đang phục vụ, người kể lại trải nghiệm điều tra các vụ nhìn thấy UFO vào cuối năm 2025 trên một trực thăng quân sự. Viên sĩ quan cho biết ông và phi hành đoàn trải qua “một loạt cuộc chạm trán UAP ở cự ly gần kéo dài hơn một giờ” khi đang điều tra các báo cáo trước đó.

“Ở phía xa, chúng tôi thấy vô số quả cầu màu cam bay loạn theo mọi hướng trên nền núi. Hiện tượng này kéo dài vài phút rồi dần biến mất", viên sĩ quan viết. “Các phi công và tôi (quan sát bằng mắt thường) thấy hai quả cầu lớn bùng sáng cạnh nhau, ở rất gần trực thăng - đứng yên ngay phía trên đĩa cánh quạt bên phải chúng tôi. Chúng có hình bầu dục, màu cam với lõi trắng hoặc vàng và phát sáng theo mọi hướng".

Viên sĩ quan nói rằng ông và cả phi hành đoàn “gần như không nói nên lời sau những quan sát này".

Các tệp âm thanh từ nhiệm vụ Apollo và Mercury

Hồ sơ cũng bao gồm các tệp âm thanh bao gồm ghi âm của các phi hành gia NASA trong các sứ mệnh Apollo và Mercury về những hiện tượng họ quan sát được trong không gian, bao gồm các vật thể được mô tả là “đom đóm” và “bông tuyết”.

Lầu Năm Góc cho biết NASA sau này xác định rằng các “đom đóm” thực chất là hơi ngưng tụ đóng băng tách ra khỏi thân tàu vũ trụ. Hiện tượng có màu trắng ánh xanh này xuất hiện do ánh sáng Mặt Trời phản chiếu lên các tinh thể băng đó.