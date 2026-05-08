Lầu Năm Góc công bố 162 hồ sơ UFO: 'Đã đến lúc người Mỹ tự nhìn thấy sự thật'

Lầu Năm Góc ngày 8/5 bắt đầu công bố thêm hàng loạt tài liệu liên quan đến UFO và UAP (hiện tượng dị thường không xác định), thực hiện chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump về việc giải mật các hồ sơ chính phủ liên quan đến những hiện tượng chưa thể lý giải.

Theo CBS News, đợt công bố đầu tiên được đăng tải trên một trang web mới về “UFO” của Lầu Năm Góc, bao gồm 162 hồ sơ từ Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), Bộ Chiến tranh Mỹ, NASA và Bộ Ngoại giao Mỹ.

Các tài liệu này gồm lời khai nhân chứng, hình ảnh và báo cáo về các vụ nhìn thấy vật thể lạ, ghi lại những sự cố xảy ra trong nhiều thập kỷ trên khắp thế giới.

“Những hồ sơ bị niêm phong dưới dạng tài liệu mật từ lâu đã làm dấy lên nhiều đồn đoán có cơ sở - và đã đến lúc người dân Mỹ tự mình nhìn thấy sự thật”, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tuyên bố khi công bố loạt tài liệu đầu tiên.

Theo giới chức Mỹ, các tài liệu được công bố lần này bao gồm cả video về những vụ việc chưa có lời giải, cùng nhiều hồ sơ lưu trữ từ các cơ quan chính phủ khác nhau.

Hàng trăm tài liệu, video và hình ảnh

Bộ hồ sơ vừa được công bố gồm 120 file PDF, 28 video và 14 hình ảnh. Phần lớn ảnh ghi lại những vật thể khả nghi xuất hiện trên bầu trời, do máy bay quân sự Mỹ ghi nhận.

Ảnh tư liệu được các phi hành gia của sứ mệnh Apollo 12 chụp trên bề mặt Mặt Trăng năm 1969. (Ảnh: NASA/Lầu Năm Góc)

Trong đó, 6 bức ảnh ghi lại những vật thể và hiện tượng mà các phi hành gia của NASA quan sát được trong các sứ mệnh Apollo 12 và Apollo 17, được chụp từ bề mặt Mặt Trăng.

Khoảng hơn 20 video ghi lại các vụ nhìn thấy vật thể lạ trên khắp thế giới trong giai đoạn 2020-2026. Phần lớn là hình ảnh từ camera hồng ngoại theo dõi một vật thể màu trắng chỉ xuất hiện như một chấm nhỏ trên màn hình khi di chuyển trên không.

Theo báo cáo của Lầu Năm Góc, một video quay tại Hy Lạp năm 2023 cho thấy vật thể thực hiện nhiều cú rẽ góc 90 độ khi di chuyển với tốc độ khoảng 80 dặm/giờ.

Một video khác ghi lại vật thể có hình dạng giống quả bóng bầu dục tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, trong khi đoạn ghi hình tại Syria cho thấy hai vùng màu cam bán trong suốt, có hình dạng bất thường, mỗi vùng chỉ xuất hiện trong khoảng hai giây.

Lầu Năm Góc công bố bức ảnh mà cơ quan này mô tả là một phần của “báo cáo UAP chưa được giải thích” từ Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương Mỹ năm 2024, cho thấy một vật thể bay chưa xác định “có hình dạng giống quả bóng bầu dục” xuất hiện gần Nhật Bản. (Ảnh: Lầu Năm Góc)

Đáng chú ý, một hình ảnh do FBI công bố kèm bản phác họa của nhân chứng mô tả “một vật thể kim loại màu đồng hình elip dường như xuất hiện từ luồng sáng mạnh trên bầu trời, dài khoảng 40-60 m rồi biến mất gần như tức thì”.

Hồ sơ “đĩa bay” từ năm 1947

Đợt công bố cũng bao gồm hồ sơ điều tra của FBI về các báo cáo liên quan đến vật thể bay không xác định và “đĩa bay” trong giai đoạn 1947-1968.

Bộ hồ sơ gồm 18 tài liệu riêng biệt, trong đó có các vụ việc nổi tiếng, bằng chứng hình ảnh tại Oak Ridge, bang Tennessee, cùng các đề xuất kỹ thuật liên quan đến hệ thống đẩy tiềm năng.

Bức ảnh được trích từ báo cáo “The Roswell Report” của Không quân Mỹ, công bố ngày 24/6/1997, đề cập đến vụ việc UFO có thể đã xảy ra tại Roswell, bang New Mexico, vào năm 1947. (Ảnh tư liệu: Không quân Mỹ/AP)

Lầu Năm Góc cho biết FBI từng công bố một phần hồ sơ này trước đây với mã số 62-HQ-83894, song phiên bản lần này đã được gỡ bỏ bớt các phần biên tập và bổ sung thêm một số trang mới được giải mật.

Theo cơ quan này, các tài liệu lưu trữ phản ánh những vụ việc “chưa có lời giải, tức chính phủ Mỹ vẫn chưa thể đưa ra kết luận cuối cùng về bản chất của các hiện tượng được ghi nhận".

Trong số 162 hồ sơ được công bố ngày 8/5, có 108 hồ sơ vẫn bị che một phần thông tin nhằm bảo vệ danh tính nhân chứng, vị trí các cơ sở chính phủ hoặc những dữ liệu nhạy cảm liên quan đến địa điểm quân sự.

Tuy nhiên, Lầu Năm Góc khẳng định "không có bất kỳ nội dung nào bị biên tập hoặc che giấu trong các bộ hồ sơ có liên quan đến thông tin về bản chất hoặc sự tồn tại của bất kỳ cuộc chạm trán nào được báo cáo là UAP hoặc các hiện tượng liên quan".

Tiếp tục giải mật theo từng đợt

Trang web UFO của Lầu Năm Góc cho biết các tài liệu mới sẽ tiếp tục được công bố theo từng đợt khi được phát hiện và giải mật, với tần suất vài tuần một lần.

Hồi tháng 2, Tổng thống Donald Trump đăng trên Truth Social yêu cầu Lầu Năm Góc và các cơ quan liên quan công bố hồ sơ về UFO cũng như mọi thông tin liên quan đến “người ngoài hành tinh và sự sống ngoài Trái Đất”.

Dù vậy, trong báo cáo công bố năm 2024, Lầu Năm Góc nhấn mạnh chưa có bằng chứng nào cho thấy các cuộc điều tra của chính phủ Mỹ xác nhận sự tồn tại của sự sống ngoài Trái Đất.