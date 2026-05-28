5 lần mổ não và hành trình giành lại cuộc đời của cô gái 26 tuổi

Sau ba tháng đi làm văn phòng, Đinh Thị Lợi, 26 tuổi, quê Quảng Ninh dần thấy rõ những cơn đau cổ vai gáy kéo dài. Cô nghĩ mình chỉ mắc bệnh dân văn phòng thông thường nên đến bệnh viện địa phương thăm khám.

Lần chụp X-quang đầu tiên không phát hiện bất thường, bác sĩ chỉ định vật lý trị liệu. Sau vài buổi điều trị, Lợi liên tục nôn ói, cơ thể mệt lả. Một lần chụp CT sau đó đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô gái trẻ.

“Khi bác sĩ nói có khối u não, em thực sự sốc. Em không tin đó là sự thật”, Lợi nhớ lại.

Kết quả kiểm tra tại bệnh viện tuyến tỉnh và sinh thiết sau đó xác định cô mắc u não lành tính. Hành trình điều trị lại không hề “lành” như hai chữ trong chẩn đoán.

Ca phẫu thuật đầu tiên tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đến với Lợi trong tâm trạng hoảng sợ. Ở tuổi 22, vừa bước ra khỏi giảng đường đại học, cô chưa từng nghĩ có ngày mình phải đối diện phòng mổ, thuốc mê và những cuộc chiến giành giật sự sống.

“Em rất sợ, nhưng vẫn đặt niềm tin vào bác sĩ”, cô nói. Sau ca mổ đầu tiên là chuỗi ngày điều trị kéo dài với những cơn đau triền miên. Có lúc, Lợi từng muốn buông xuôi. Nhưng rồi cô nghĩ đến gia đình, nghĩ đến tương lai còn dang dở.

“Em biết mình vẫn còn bố mẹ ở bên, còn rất nhiều điều chưa làm được nên quyết định không bỏ cuộc”, cô kể.

Từ cô sinh viên mới ra trường trải qua 5 ca mổ não. (Ảnh: NVCC)

Khoảng thời gian ám ảnh nhất với cô gái trẻ là khi liên tiếp trải qua bốn cuộc phẫu thuật nhưng tình trạng nhiễm trùng vẫn không cải thiện. Lợi tiếp tục được chuyển sang Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để điều trị.

Tại đây, bác sĩ thông báo cô cần thực hiện thêm ca phẫu thuật thứ năm càng sớm càng tốt. Nếu chậm trễ, cơ thể có thể suy kiệt đến mức không còn đủ sức chịu đựng phẫu thuật.

“Lúc đó em rất chênh vênh, nhưng nhìn quanh bệnh viện, thấy nhiều người còn đau đớn hơn mình, em tự nhủ phải cố gắng”, Lợi nói.

Biến cố lớn nhất không chỉ nằm ở những vết mổ trên đầu, mà còn là việc cô phải mở khí quản để duy trì sự sống.

Những ngày đầu đặt canuyn (ống nhựa sử dụng để duy trì đường thở) Lợi không thể nói chuyện. Mọi giao tiếp đều thực hiện qua điện thoại. Sau khi chuyển sang loại canuyn khác, cô mới tập nói trở lại, học cách ăn uống, tự chăm sóc vết mở khí quản và thích nghi với một cơ thể hoàn toàn khác trước.

“Mỗi ngày đều là một lần tập làm quen lại với cuộc sống”, cô kể. Ban đầu, mọi thao tác chăm sóc đều do bác sĩ và điều dưỡng thực hiện. Sau đó, mẹ cô được hướng dẫn để tự thay yếm, chăm sóc canuyn cho con tại nhà. Một tháng sau, khi đường thở ổn định hơn, Lợi bắt đầu tập bịt khí quản để chuẩn bị đóng lại hoàn toàn.

Sau hàng loạt biến cố, cô gái từng hoang mang khi mới nhận chẩn đoán nói mình đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. “Em không còn là cô sinh viên mới ra trường ngày trước nữa”, Lợi nói.

Điều giúp cô giữ được tinh thần suốt hành trình dài là niềm tin rằng bệnh tật chỉ là một khoảng dừng tạm thời.

“Đây chỉ là khoảng dừng, không phải dấu chấm hết. Em tin chỉ cần còn tri thức và ý chí thì mình vẫn có thể bắt đầu lại, dù muộn một chút cũng không sao”, Lợi nói. Ở tuổi 26, sau những cuộc phẫu thuật sinh tử, điều Lợi muốn nhắn gửi đến những người trẻ đang rơi vào tuyệt vọng là đừng từ bỏ chính mình.

“Hãy tin vào bản thân và tin vào bác sĩ. Chỉ có mình mới vực dậy được chính mình. Mạnh mẽ lên rồi mọi chuyện sẽ qua. Bạn vẫn còn gia đình ở bên đồng hành và giúp đỡ”, cô nói.