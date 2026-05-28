Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế làm chuyên viên sau khi bị kỷ luật

(VTC News) -

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế ban hành quyết định điều động ông Nguyễn Đình Đức đến làm chuyên viên tại Phòng Quản lý công trình thủy lợi và nước sạch nông thôn thuộc Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu.

Theo quyết định, thời gian điều động có hiệu lực kể từ ngày 27/5.

Trước đó, Báo Điện tử VTC News đưa tin, Thành ủy Huế quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Đình Đức - Thành ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ UBND thành phố, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, kiêm Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới TP Huế.

Ông Nguyễn Đình Đức, nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế. (Ảnh: Báo NN&MT)

Theo kết luận của Thành ủy Huế, trong thời gian giữ vai trò Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường và Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố từ tháng 11/2021 đến tháng 12/2023, ông Nguyễn Đình Đức thiếu trách nhiệm, thực hiện không đúng, không đầy đủ chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

Cụ thể, ông Nguyễn Đình Đức không kịp thời ký phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các thành viên Văn phòng Điều phối; buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát việc ký kết lựa chọn nhà thầu và thực hiện hợp đồng với Công ty TNHH MTV Truyền thông Cát Tường Quân trong xây dựng các phóng sự chuyên đề truyền hình về chương trình nông thôn mới.

Theo Thành ủy Huế, quá trình thực hiện để doanh nghiệp làm giả hồ sơ, giấy tờ để nghiệm thu, thanh toán, chiếm đoạt tiền, gây thất thoát ngân sách nhà nước.

Những vi phạm, khuyết điểm nêu trên của ông Nguyễn Đình Đức gây hậu quả nghiêm trọng, làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức đảng nơi ông này sinh hoạt, công tác.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, đồng thời chiếu theo quy định số 69-QĐ/TW ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Thành ủy Huế quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Đình Đức.

Trước đó, với những kết luận sai phạm kể trên tại kỳ họp thứ 8, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Đình Đức.

Ban Thường vụ Thành uỷ Huế trước đó cũng có kết luận về việc thống nhất chủ trương thôi giới thiệu ông Nguyễn Đình Đức, Thành uỷ viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tham gia ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ban Thường vụ Thành uỷ Huế giao Uỷ ban bầu cử thành phố triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định.