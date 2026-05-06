ASUS mở đặt trước laptop hai màn hình, tăng cạnh tranh phân khúc cao cấp

Hãng ASUS bắt đầu nhận đặt trước mẫu laptop Zenbook DUO phiên bản 2026 tại Việt Nam từ ngày 5/5, bổ sung thêm lựa chọn trong phân khúc máy tính xách tay cao cấp hướng đến nhu cầu làm việc đa nhiệm.

ASUS Zenbook DUO 2026 với thiết kế hai màn hình độc đáo.

Sản phẩm gây chú ý với thiết kế hai màn hình OLED tích hợp trên cùng một thân máy, thay vì cấu trúc một màn hình truyền thống.

Trong bối cảnh nhu cầu làm việc linh hoạt gia tăng, đặc biệt với nhóm người dùng thường xuyên xử lý nhiều tác vụ cùng lúc, hạn chế về không gian hiển thị trên laptop được xem là một điểm nghẽn.

Giải pháp phổ biến hiện nay là sử dụng thêm màn hình rời, nhưng điều này ảnh hưởng đến tính di động. Một số nhà sản xuất, trong đó có ASUS, đang thử nghiệm hướng tích hợp nhiều màn hình ngay trên thiết bị.

Zenbook DUO 2026 cho phép người dùng chuyển đổi giữa nhiều cách sử dụng, như laptop thông thường khi gắn bàn phím, hoặc tách rời để khai thác đồng thời hai màn hình theo chiều dọc hoặc ngang. Thiết kế hướng đến các nhu cầu như lập trình, xử lý dữ liệu, viết nội dung hoặc làm việc đa cửa sổ mà không cần thiết bị phụ trợ.

So với các phiên bản trước, model mới được điều chỉnh phần bản lề nhằm thu hẹp khoảng cách giữa hai màn hình, tạo cảm giác liền mạch hơn khi hiển thị. Khung máy sử dụng vật liệu mới giúp giảm trọng lượng nhưng vẫn đảm bảo độ bền.

Laptop trang bị hai màn hình OLED độ phân giải 3K, tần số quét 144Hz, độ sáng tối đa 1000 nit và lớp chống phản chiếu. Máy sử dụng vi xử lý Intel Core Ultra thế hệ mới, tích hợp khả năng xử lý AI, đi kèm pin dung lượng lớn nhằm đáp ứng nhu cầu làm việc trong ngày.

Zenbook DUO 2026 được mở đặt trước đến ngày 25/5 thông qua kênh bán hàng trực tuyến của hãng.

Sự xuất hiện của dòng laptop hai màn hình cho thấy các nhà sản xuất đang tìm hướng đổi mới trải nghiệm sử dụng, thay vì chỉ tập trung vào nâng cấp cấu hình, trong bối cảnh thị trường máy tính cá nhân bước vào giai đoạn cạnh tranh cao ở phân khúc cao cấp.