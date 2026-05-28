World Cup 2026 hôm nay 28/5: FIFA bị cáo buộc thao túng giá vé

Trong bản tin World Cup 2026 mới nhất hôm nay 28/5, các diễn biến đáng chú ý tập trung vào danh sách 26 cầu thủ Hà Lan và Nam Phi chính thức và thông tin về cáo buộc cho rằng Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) thực hiện chiến lược “tạo khan hiếm giả” với vé xem các trận đấu.

Đội hình Hà Lan dự World Cup 2026

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Hà Lan, ông Ronald Koeman, đã triệu tập các cầu thủ giàu kinh nghiệm vào danh sách tham dự World Cup mùa hè này. Đội hình bao gồm 15 cầu thủ đang thi đấu tại Ngoại hạng Anh. Trong đó có Micky van de Ven của Tottenham, Ryan Gravenberch và Cody Gakpo của Liverpool, cùng Brian Brobbey của Sunderland.

Tiền đạo Memphis Depay - chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử đội tuyển Hà Lan - đã kịp bình phục chấn thương đùi để góp mặt trong chuyến hành quân tới Bắc Mỹ. Sau hai tháng phải nghỉ thi đấu, Depay trở lại sân cỏ ở hiệp hai trận Corinthians thắng Atletico Mineiro 1-0 hôm 24/5.

Trên hàng công, Depay sẽ sát cánh cùng Cody Gakpo và Donyell Malen. Kể từ khi khoác áo Roma hồi tháng 1, Malen đã ghi 14 bàn sau 18 trận tại Serie A.

Virgil van Dijk tiếp tục giữ vai trò đội trưởng tuyển Hà Lan tại World Cup 2026. Trong khi đó, Frenkie de Jong được kỳ vọng sẽ là đầu tàu nơi tuyến giữa. Việc Jeremie Frimpong - đồng đội của Van Dijk tại Liverpool - không có tên trong danh sách triệu tập của Koeman là điều gây bất ngờ.

Đội hình Nam Phi dự World Cup 2026

Huấn luyện viên Hugo Broos đã công bố danh sách 26 cầu thủ Nam Phi tham dự World Cup 2026. Đây là lần đầu tiên đội bóng có biệt danh "Bafana Bafana" góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh kể từ kỳ World Cup đăng cai trên sân nhà cách đây 16 năm.

Những gương mặt đáng chú ý trong đội hình của Broos gồm thủ thành đội trưởng Ronwen Williams, tiền vệ Teboho Mokoena và tiền đạo Lyle Foster đang khoác áo Burnley. Williams và Mokoena nằm trong số tám cầu thủ của Mamelodi Sundowns được triệu tập. Orlando Pirates cũng đóng góp tám cái tên, trong đó có tiền đạo trẻ Oswin Appollis.

Ở trận ra quân, tuyển Nam Phi sẽ chạm trán chủ nhà Mexico. Đây cũng là màn tái đấu trận khai mạc World Cup 2010. Sau đó, thầy trò Hugo Broos sẽ tới Atlanta gặp CH Czech trước khi khép lại vòng bảng A bằng cuộc đối đầu với Hàn Quốc tại Monterrey.

FIFA bị nghi thao túng giá vé World Cup 2026

Tổng chưởng lý New York và New Jersey đã mở cuộc điều tra nhằm vào hoạt động bán vé của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) tại World Cup 2026, đặc biệt là các trận đấu diễn ra trên sân MetLife ở East Rutherford, New Jersey.

Cuộc điều tra tập trung vào những phản ánh từ người hâm mộ cho rằng họ bị đánh lừa về vị trí chỗ ngồi, đồng thời xem xét các cáo buộc rằng cách truyền thông của FIFA đã góp phần đẩy giá vé tăng cao.

FIFA được yêu cầu giải trình về nghi vấn thao túng vé World Cup. (Nguồn: AP)

FIFA hiện chưa đưa ra bình luận về vụ việc.

Sân MetLife là nơi tổ chức tám trận đấu của World Cup 2026, trong đó có trận chung kết ngày 19/7. Vì vậy, nơi này đang là trọng tâm chính của cuộc điều tra, dù các vấn đề liên quan đến bán vé được cho là còn xuất hiện ở nhiều trận đấu khác của giải.

Trong tuyên bố công khai, Tổng chưởng lý New York nhấn mạnh người hâm mộ không nên phải trả mức giá quá cao cho những tấm vé không đúng như quảng cáo, đồng thời cho rằng khán giả có quyền nhận đúng chỗ ngồi mà họ đã bỏ tiền mua.

Trong khi đó, Tổng chưởng lý New Jersey cáo buộc FIFA áp dụng chiến lược “tạo khan hiếm giả” bằng cách giữ lại một phần vé để đẩy giá tăng theo nhu cầu thị trường. Đây là nghi vấn từng được người hâm mộ và giới truyền thông nhắc đến, nhưng là lần đầu tiên một cơ quan thực thi pháp luật chính thức đưa vào diện điều tra.