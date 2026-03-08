ASUS V501 Series - máy tính để bàn nhỏ gọn, hiệu năng cao

(VTC News) -

ASUS giới thiệu dòng sản phẩm máy tính để bàn đồng bộ thế hệ mới mang tên V501 Series tại thị trường Việt Nam. Dòng sản phẩm này bao gồm hai biến thể kích thước: V501MV (kiểu dáng Mini Tower) và V501SV (kiểu dáng Small Form Factor - SFF).

Mục tiêu của ASUS là phục vụ phân khúc khách hàng là các hộ kinh doanh, văn phòng quy mô nhỏ và người dùng gia đình, nơi cần sự cân bằng giữa diện tích, độ ổn định hệ thống và khả năng bảo trì lâu dài.

Cấu hình mạnh mẽ và khả năng mở rộng

Trái tim của V501 Series là nền tảng vi xử lý thế hệ mới từ Intel, với các tùy chọn từ Core i3 100U (6 nhân, 8 luồng) đến Core i7 240H (10 nhân, 16 luồng).

Các vi xử lý này được thiết kế để xử lý mượt mà các tác vụ văn phòng đa nhiệm, quản trị dữ liệu và thiết kế đồ họa 2D cơ bản.

Bo mạch chủ của máy hỗ trợ hai khe cắm RAM chuẩn SO-DIMM DDR5, cho phép mở rộng dung lượng bộ nhớ lên tối đa 64GB.

Hệ thống lưu trữ cũng được chú trọng với hai khe cắm M.2 2280 cho ổ cứng SSD NVMe PCIe 4.0 và một khay ổ cứng HDD 3.5 inch, đáp ứng nhu cầu lưu trữ lớn với chi phí hợp lý.

Thiết kế tối ưu và kết nối đa dạng

ASUS cung cấp hai tùy chọn thể tích thùng máy: 15 lít cho mẫu V501MV và 8,6 lít cho mẫu V501SV, giúp dễ dàng bố trí trong không gian làm việc hiện đại.

Mặt trước thùng máy tích hợp các cổng giao tiếp tốc độ cao như USB 3.2 Gen 1 (bao gồm cả Type-A và Type-C) và cổng âm thanh 3.5mm, cho phép kết nối nhanh chóng.

Mặt sau máy có các cổng xuất hình ảnh HDMI 1.4, DisplayPort 1.4, cổng mạng LAN Gigabit Intel, cùng với cụm USB 2.0 và cổng âm thanh 7.1, đáp ứng nhu cầu kết nối đa dạng.

Thiết bị cũng tích hợp Wi-Fi 6 băng tần kép và Bluetooth 5.4, đảm bảo kết nối ổn định với các thiết bị không dây.

Độ bền và chính sách bảo hành hấp dẫn

Để phục vụ môi trường doanh nghiệp, một số cấu hình của V501 Series được trang bị module bảo mật phần cứng TPM 2.0, công nghệ bảo vệ firmware BIOS và khe khóa vật lý Kensington.

Khung máy sử dụng nhựa tái chế, đạt các chứng nhận về môi trường và tiết kiệm năng lượng như Energy Star 8.0/9.0 và EPEAT Silver.

Các máy bán ra đều được cài đặt sẵn hệ điều hành Windows 11 Home và phần mềm MyASUS, cung cấp các tiện ích hữu ích cho người dùng.

Chính sách bảo hành tận nơi kéo dài 2 năm giúp doanh nghiệp giảm thiểu thời gian gián đoạn công việc khi gặp sự cố kỹ thuật.

Tại Việt Nam, ASUS V501 Series được bán với giá khởi điểm từ 14,490 triệu đồng cho phiên bản V501MV (15L, Core i3) và 19,590 triệu đồng cho phiên bản V501SV (8.6L, Core i5).