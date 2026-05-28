Bất động sản ven sông: Tài sản khan hiếm trong chu kỳ tăng giá mới

Xu hướng phát triển đô thị ven sông lan rộng

Theo số liệu trích từ báo cáo Waterfront Homes của Knight Frank năm 2025 cho thấy, nhà ở ven mặt nước tại các đô thị lớn trên thế giới luôn ghi nhận mức định giá cao hơn so với các bất động sản tương đương trong nội đô. Tại Việt Nam, xu hướng này được thể hiện rõ nét qua sự cất cánh của không gian ven sông Hồng (Hà Nội), đôi bờ sông Hàn (Đà Nẵng) hay trục hành lang bên sông Sài Gòn (TP.HCM).

Các chuyên gia cho rằng, bất động sản ven sông không chỉ mang lại giá trị về cảnh quan mà còn có ý nghĩa lớn về phong thủy – yếu tố đặc biệt được coi trọng trong văn hóa Á Đông. Những căn nhà “hướng thuỷ” mang nguồn năng lượng sống tích cực, giúp gia chủ tụ tài đón lộc, khơi thông thịnh vượng và nuôi dưỡng tâm trí an lành, khỏe mạnh.

Điều này càng chứng minh cho thực tế các bất động sản ven sông, bên hồ… thường có giá trị cao hơn 15-35% theo như Savills công bố.

Bất động sản hướng thuỷ luôn giữ vị trí ưu tiên trong danh mục đầu tư nhờ khả năng gia tăng giá trị bền vững qua thời gian.

Nằm trong dòng chảy chiến lược, Thanh Hóa đang đẩy mạnh đề án phát triển nhà ở với tầm nhìn đến năm 2040: Mở rộng không gian lõi về phía sông Mã — trục cảnh quan xương sống của toàn tỉnh. Khu vực hai bên bờ sông được ưu tiên hình thành các phân khu chức năng cao cấp, công viên sinh thái và các tổ hợp đô thị hiện đại.

Đây là bước đi chiến lược giúp địa phương đón đầu làn sóng sống xanh, đồng thời kiến tạo một 'cực tăng trưởng' mới cho thị trường bất động sản. Trong bối cảnh đó, những dự án có quỹ đất sạch, pháp lý minh bạch và bám sát trục quy hoạch nghiễm nhiên trở thành tâm điểm của thị trường, đón đầu làn sóng tăng giá trong chu kỳ mới.

Đô thị công viên ven sông Mã “bắt nhịp”

Trong bức tranh tái thiết ven sông Mã, Heragon City nổi lên như một tâm điểm hội tụ nhiều ưu điểm như vị trí giữa nội đô, cận lõi cảnh quan ven sông, đối diện công viên Hàm Rồng và bến thuyền – điểm nhấn văn hóa quan trọng của khu vực.

Tọa lạc ngay giao điểm của Đại lộ Hùng Vương, Nam Sông Mã và đường Trần Hưng Đạo, dự án sở hữu địa thế “tựa sơn hướng thủy” đại cát, mở tầm nhìn thoáng rộng về phía sông Mã mang đến khoảng không mặt nước hiếm có.

Theo đuổi triết lý lấy thiên nhiên, văn hoá bản địa và dòng sông di sản làm nền tảng định hình lối sống, khu đô thị hướng đến đưa cư dân về trạng thái cân bằng giữa tiện nghi đô thị và mảng xanh thuần khiết.

Quy hoạch trên diện tích 57,9ha, Heragon City được tổ chức theo mô hình Park Living – sống giữa công viên, với mật độ xây dựng chỉ 28,3%. Quỹ đất còn lại, chủ đầu tư tập trung vào hệ thống hạ tầng, tiện ích nhằm phục vụ tối đa nhu cầu ở thực của cộng đồng.

Bên cạnh đó, dự án còn phát triển mạng lưới 9 công viên liên kết toàn khu với điểm nhấn là công viên trung tâm Khang Hưng rộng 3,25ha, hồ cảnh quan rộng 1,7ha. Hệ sinh thái an nhiên đa lớp và dòng chảy đan xen giúp điều tiết vi khí hậu, tạo nên không gian sống bền vững, đầy cảm hứng.

Tại đây, mọi mong muốn của người dân về an cư - làm việc - giải trí đều được đáp ứng trọn vẹn với hơn 80 tiện ích đa dạng như trường học liên cấp từ mầm non đến THPT, trạm y tế hiện đại, các khu thương mại, club house, sân thể thao, trung tâm phức hợp và cơ quan hành chính công…

Các sản phẩm tại Heragon City sở hữu lợi thế kinh doanh vượt trội, sẵn sàng đưa vào vận hành ngay.

Đại diện đơn vị quản lý và phát triển dự án này cho biết, Heragon City được quy hoạch thấp tầng với các sản phẩm nhà - đất phù hợp nhu cầu an cư, đầu tư lâu dài của người dân.

Nhờ lợi thế về vị trí tại khu vực lõi thành phố, liền kề 3 khu công nghiệp trọng điểm của tỉnh, dòng sản phẩm liền thổ này cũng sẽ mở ra cơ hội khai thác dòng tiền đều đặn từ các mô hình kinh doanh thương mại, dịch vụ hay lưu trú cao cấp dành cho chuyên gia.

Tính đến tháng 5/2026, Heragon City là một trong số rất ít dự án tại Thanh Hóa đã hoàn thiện 100% hạ tầng và tiện ích, sẵn sàng đón cư dân về trải nghiệm và sinh sống.

Trong bối cảnh Luật Kinh doanh Bất động sản mới siết chặt các dự án phân lô bán nền, việc Heragon City sở hữu pháp lý minh bạch, sổ đỏ trao tay đối với dòng sản phẩm đất phố trung tâm chính là "tấm vé thông hành" cho dòng vốn của nhà đầu tư thông thái.