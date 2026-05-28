(VTC News) -

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 28/5, các diễn biến đáng chú ý tập trung vào việc Mỹ tấn công cơ sở quân sự Iran, Tổng thống Donald Trump cảnh báo Oman về eo biển Hormuz, Israel tăng cường không kích miền nam Lebanon, Mỹ bắt cựu quan chức CIA với hàng trăm thỏi vàng và mùa hè nóng kỷ lục tại châu Á gây áp lực lên thị trường khí đốt toàn cầu.

Mỹ tấn công cơ sở quân sự Iran

Lực lượng Mỹ hôm 27/5 thực hiện các đợt không kích mang tính “phòng vệ” nhằm vào một cơ sở quân sự của Iran sau khi bắn hạ nhiều máy bay không người lái tấn công.

Theo AP, các quan chức Mỹ giấu tên cho biết Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) bắn hạ bốn UAV cảm tử của Iran bị xem là mối đe dọa quanh eo biển Hormuz. Ngoài ra, quân đội Mỹ cũng tấn công một trạm điều khiển mặt đất của Iran tại Bandar Abbas, nơi chuẩn bị phóng chiếc UAV thứ năm.

Các cuộc không kích diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Iran đang “đàm phán trong tình trạng cạn kiệt”, đồng thời khẳng định cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ không khiến ông vội vàng đạt thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần ba tháng qua.

Ông Trump cho biết chính quyền Mỹ và Tehran “phần lớn hoàn tất đàm phán” về một giải pháp, dù nhiều vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Theo thỏa thuận tiềm năng, Iran có thể đồng ý từ bỏ kho uranium làm giàu ở mức cao để đổi lấy việc được dỡ bỏ trừng phạt.

Theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), Iran hiện sở hữu khoảng 440,9 kg uranium được làm giàu đến độ tinh khiết 60%, chỉ còn cách mức dùng cho vũ khí hạt nhân một bước kỹ thuật ngắn. Trong khi đó, Tehran phủ nhận các cáo buộc liên quan.

Ông Trump cảnh báo Oman, tuyên bố eo biển Hormuz sẽ sớm mở cửa trở lại

Tổng thống Donald Trump hôm 27/5 tuyên bố eo biển Hormuz phải được mở cửa cho tất cả các quốc gia, đồng thời cảnh báo Oman cần “hành xử đúng mực” trong vấn đề kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này.

Khi được hỏi liệu ông có chấp nhận thỏa thuận ngắn hạn cho phép Iran và Oman kiểm soát tuyến đường thủy hay không, ông Trump đáp: “Không, eo biển sẽ mở cửa cho tất cả mọi người. Đây là vùng biển quốc tế”.

Oman hiện là đồng minh quan trọng của Mỹ và đóng vai trò trung gian hòa giải trong cuộc xung đột tại Trung Đông. Trong khi đó, Iran tuyên bố muốn thiết lập cơ chế thu phí đối với tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz và chia sẻ doanh thu với Oman.

Truyền thông Iran cũng tiết lộ dự thảo “bản ghi nhớ hợp tác” tiềm năng với Mỹ, trong đó Washington cam kết dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran và khôi phục hoạt động vận chuyển hàng hải qua eo biển Hormuz về mức trước xung đột trong vòng một tháng.

Israel tăng cường không kích miền nam Lebanon

Israel ngày 27/5 tiến hành hàng loạt cuộc không kích dữ dội tại miền nam Lebanon sau khi tuyên bố toàn bộ khu vực này là “vùng chiến sự”.

Theo RT, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) trước đó ban hành lệnh sơ tán đối với nhiều khu vực tại Tyre và cảnh báo toàn bộ khu vực phía nam sông Zahrani được xem là “khu vực tác chiến”.

IDF cho biết đã tấn công các cơ sở quân sự, trung tâm chỉ huy và bệ phóng được cho là của Hezbollah tại thung lũng Bekaa và miền nam Lebanon. Quân đội Israel nói khoảng 550 mục tiêu liên quan Hezbollah bị tấn công kể từ đầu tuần.

Trong khi đó, Hezbollah tuyên bố tiếp tục tiến hành các hoạt động đáp trả nhằm vào quân đội Israel tại miền nam Lebanon, đồng thời cáo buộc Israel vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Theo Bộ Y tế Lebanon, ít nhất 3.213 người thiệt mạng và 9.737 người bị thương kể từ khi Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Hezbollah hồi cuối tháng 2.

Mỹ bắt cựu quan chức CIA, thu giữ 300 thỏi vàng

Truyền thông Mỹ đưa tin một cựu quan chức cấp cao của Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) bị bắt với cáo buộc trộm cắp tài sản công sau khi cơ quan chức năng phát hiện hàng trăm thỏi vàng tại nhà riêng.

Theo NBC News, ông David Rush bị truy tố hình sự tại tòa án quận Đông Virginia. FBI và CIA xác nhận phối hợp bắt giữ nghi phạm sau khi nhận được tin báo. Trong cuộc khám xét hôm 18/5, các đặc vụ liên bang thu giữ khoảng 300 thỏi vàng trị giá hơn 40 triệu USD, cùng 2 triệu USD tiền mặt và 35 đồng hồ xa xỉ.

Theo hồ sơ FBI, từ tháng 11/2025 đến tháng 3/2026, ông Rush nhiều lần yêu cầu cấp kinh phí bao gồm ngoại tệ và vàng thỏi trị giá hàng chục triệu USD, sau đó bị cáo buộc mang một phần tài sản về nhà nhằm trục lợi cá nhân.

Vụ việc làm dấy lên lo ngại về hiệu quả của quy trình kiểm tra lý lịch đối với nhân viên tình báo và quan chức liên bang Mỹ.

Mùa hè nóng kỷ lục của châu Á gây áp lực lên thị trường khí đốt toàn cầu

Thị trường khí đốt toàn cầu đang chịu áp lực lớn do mùa hè nóng kỷ lục tại châu Á và nhu cầu năng lượng gia tăng của Trung Quốc trong bối cảnh eo biển Hormuz gần như tê liệt suốt gần ba tháng qua.

Theo Straits Times, nhiều quốc gia châu Á được dự báo trải qua mùa hè nóng hơn mức trung bình nhiều năm. Nhật Bản có thể ghi nhận nhiệt độ cao hơn khoảng 1,5 độ C, trong khi nhiều khu vực tại Trung Quốc và Hàn Quốc nóng hơn từ 0,5 - 1 độ C.

Giới chuyên gia cảnh báo hiện tượng El Niño có thể khiến nhu cầu sử dụng điện và khí đốt tăng mạnh, kéo theo nguy cơ thiếu hụt nguồn cung LNG toàn cầu.

Theo Bloomberg, khoảng 20% nguồn cung LNG thế giới đã bị ảnh hưởng bởi xung đột tại Trung Đông. Trong khi đó, Reuters cho biết nhiều chuyến hàng LNG của Mỹ đang chuyển hướng sang châu Á do người mua tại khu vực này sẵn sàng trả giá cao hơn.

Các chuyên gia dự báo nếu lưu thông qua eo biển Hormuz tiếp tục bị gián đoạn và Trung Quốc tăng mạnh nhập khẩu LNG trong mùa hè, giá khí đốt toàn cầu có thể tiếp tục leo thang trong những tháng tới.