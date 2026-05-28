Tin mới nhất về đợt mưa lớn ở Bắc Bộ và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày

(VTC News) -

Video: Nhiều khu vực ở Hà Nội đón cơn mưa "vàng" sau chuỗi ngày nóng như thiêu đốt

Tin mưa dông ở miền Bắc

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho hay, đêm qua và sáng nay (28/5), Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 27/5 đến 8h ngày 28/5 có nơi trên 80mm như trạm Xuân Lao (Điện Biên) 187,8mm; Sơn Bình 2 (Lai Châu) 86,2mm; Km22 (Sơn La) 84,4mm; Tiền Phong 3 (Phú Thọ) 84mm…

Dự báo chiều tối và đêm 28/5, Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục hứng mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-30mm, có nơi mưa to trên 80mm.

Miền Bắc đón mưa dông sau chuỗi ngày oi nóng. (Ảnh minh hoạ)

Mưa dông dồn chủ yếu về chiều tối và đêm, ban ngày thời tiết Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên) vẫn còn xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, có nơi trên 38°C.

Thanh Hóa đến TP Huế nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất dao động 37-39°C, có nơi trên 39°C.

Chiều tối và tối 28/5, cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-20mm, có nơi mưa to trên 50mm.

Duyên hải Nam Trung Bộ nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38°C, có nơi trên 38°C.

Sang ngày 29/5, nắng nóng còn xảy ra ở các địa phương từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk với nhiệt độ cao nhất 35-36°C, có nơi trên 36°C. Từ 30/5, nắng nóng diện rộng kết thúc ở các khu vực này.

Ngoài ra, ngày và đêm 28/5, Khánh Hòa đến phía Đông Lâm Đồng và Nam Bộ mưa rào và rải rác dông, lượng mưa 15-30mm, cục bộ mưa to trên 70mm.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ nguy cơ gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Hôm nay 28/5, Hà Nội có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C, cao nhất 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. (Nguồn: NCHMF)

Theo bảng cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới, Hà Nội tái diễn nắng nóng trong ngày cuối tháng 5, đầu tháng 6.

Cụ thể, ngày mai 29/5, khu vực này chấm dứt nắng nóng diện rộng, trời mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất trong ngày giảm nhanh, còn 33°C, nhiệt độ thấp nhất 27°C.

Sang ngày 30/5, nhiệt độ trong ngày ở Hà Nội không có nhiều biến động, phổ biến 26-33°C, tuy nhiên trời tạnh ráo trở lại.

Từ 31/5-3/6, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội tăng lên ngưỡng nắng nóng 35-36°C, nhiệt độ thấp nhất cũng tăng lên 28-29°C.

Theo dự báo hiện tại, đợt nắng nóng này không kéo dài lâu, trong 3 ngày cuối thời kỳ dự báo (4-6/6), nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội giảm về mức 32-33°C, thấp nhất dao động 27-28°C.