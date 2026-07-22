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Giải mã lũ quét ở Mường Than: 'Tai biến phức hợp' nguy hiểm hơn mọi trận lũ Mưa lớn dồn dập, kết hợp địa hình dốc khiến đất đá, cây cối từ sườn núi đổ xuống tạo nên dòng lũ kinh hoàng càn quét thung lũng Mường Than.

VOV làm việc với Đài RTP Bồ Đào Nha, trao đổi kinh nghiệm phát triển phát thanh và chuyển đổi số Hai đoàn đã trao đổi kinh nghiệm phát triển phát thanh, chuyển đổi số, ứng dụng AI trong sản xuất và thúc đẩy hợp tác giữa hai cơ quan truyền thông quốc gia.

Truy thăng quân hàm cho chiến sĩ dũng cảm cứu 2 người bị điện giật ở Gia Lai Sư đoàn 10 quyết định truy thăng quân hàm từ Hạ sĩ lên Thượng sĩ cho anh Kpã Thiêp vì tinh thần dũng cảm quên mình cứu người gặp nạn.

XSMN 22/7 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay 22/7/2026 (VTC News) - XSMN 22/7/2026, kết quả xổ số miền Nam hôm nay, thứ 4 ngày 22/7 được cập nhật trực tiếp lúc 16h15. Theo dõi XS miền Nam mới nhất, chính xác nhất.

57 năm sau trận bom vùi lấp hang Đá Sập, đã tìm thấy 8 hài cốt liệt sĩ Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng Đà Nẵng tìm thấy tổng cộng 8 hài cốt liệt sĩ ở hang Đá Sập.

VSQI hợp tác Diana Unicharm khởi động nghiên cứu xây dựng Tiêu chuẩn Quốc gia VSQI và Diana Unicharm hợp tác nghiên cứu xây dựng Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) đối với hai nhóm sản phẩm thiết yếu gồm tã (bỉm) trẻ em và băng vệ sinh phụ nữ.

'Vùng tử thần' biến tiền tuyến thành hiểm địa, Ukraine đổi chiến thuật thâm nhập “Vùng tử thần” do UAV tạo ra đang ngày càng mở rộng, biến tiền tuyến Ukraine thành khu vực đặc biệt nguy hiểm.

Tổng tư lệnh mới của Ukraine là ai? Tổng thống Ukraine Zelensky hôm 21/7 tuyên bố Tướng Mykhailo Drapatyi sẽ trở thành Tổng tư lệnh mới của các lực lượng vũ trang nước này.

VN-Index lao dốc hơn 60 điểm, thủng mốc 1.700 Nhà đầu tư tiếp tục bán tháo cổ phiếu khiến chỉ số VN-Index giảm hơn 60 điểm trong phiên chiều 22/7.

Triệu người Việt nối dài hành trình xá lợi Đức Phật Từ kế hoạch 20 ngày qua bốn điểm, hành trình xá lợi Đức Phật được nối dài thành một tháng, trở thành nhịp cầu đặc biệt giữa Việt Nam và Ấn Độ.

Tạm giữ hình sự tài xế lái ô tô đẩy CSGT rồi bỏ chạy ở Hà Nội Tài xế không có giấy phép lái xe, điều khiển ô tô đẩy CSGT rồi bỏ chạy đã bị tạm giữ hình sự.

Từ ngày mai miền Bắc mưa lớn trở lại, Lai Châu và 5 tỉnh nguy cơ lũ quét, sạt lở Từ ngày mai 23/7, mưa lớn diện rộng khả năng xuất hiện trở lại nhiều hơn ở miền Bắc, trọng tâm ở Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La.

Mèo liếm lông cho nhau có phải là dấu hiệu âu yếm, hòa hợp? Cảnh những chú mèo liếm lông cho nhau thường tạo cảm giác quan hệ giữa chúng là sự thân thiết, yêu thương, hòa hợp; sự thật có đúng như vậy?

Cảnh khách Tây 'kéo bừa thay trâu' trên ruộng bậc thang ở Lào Cai gây sốt Ngâm chân dưới bùn, các vị khách phương Tây người dốc sức cuốc, người theo trâu đi bừa, có người thậm chí còn kéo bừa thay trâu trên thửa ruộng bậc thang ở Lào Cai.