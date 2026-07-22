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Xuất bản ngày 22/07/2026 03:16 PM
Xuất bản ngày 22/07/2026 03:16 PM

Giải mã lũ quét ở Mường Than: 'Tai biến phức hợp' nguy hiểm hơn mọi trận lũ

(VTC News) -

Mưa lớn dồn dập, kết hợp địa hình dốc khiến đất đá, cây cối từ sườn núi đổ xuống tạo nên dòng lũ kinh hoàng càn quét thung lũng Mường Than.

VTC News
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