VSQI hợp tác Diana Unicharm khởi động nghiên cứu xây dựng Tiêu chuẩn Quốc gia

(VTC News) -

Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực chăm sóc cá nhân, tạo cơ sở khoa học và kỹ thuật cho hoạt động sản xuất, quản lý chất lượng, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng trong bối cảnh nhu cầu về các sản phẩm an toàn, chất lượng cao ngày càng gia tăng.

Ông Okada Takahiro - Tổng Giám đốc Diana Unicharm (trái) và TS. Triệu Việt Phương - Viện trưởng Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam (phải) và thành viên Ban dự án xây dựng TCVN.

Là đơn vị chủ trì của dự án, TS. Triệu Việt Phương - Viện trưởng Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam (VSQI) - cho biết: “Tã trẻ em và băng vệ sinh là những sản phẩm được sử dụng hằng ngày, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, vệ sinh và chất lượng cuộc sống của hàng triệu phụ nữ và trẻ em.

Việc xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam, đồng thời tham chiếu các thông lệ và tiêu chuẩn quốc tế tiên tiến, là yêu cầu cần thiết nhằm góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm trên thị trường, hỗ trợ công tác quản lý nhà nước và bảo vệ người tiêu dùng hiệu quả.

VSQI đánh giá cao sự tham gia và đóng góp kinh nghiệm thực tiễn của các doanh nghiệp đầu ngành, trong đó có Diana Unicharm, nhằm bảo đảm dự thảo tiêu chuẩn phản ánh đầy đủ thực tiễn sản xuất, nhu cầu thị trường cũng như các yêu cầu về chất lượng và an toàn sản phẩm”.

Là thành viên của Tập đoàn Unicharm, nhà sản xuất số 1 Nhật Bản trong lĩnh vực sản xuất tã trẻ em và băng vệ sinh, hoạt động tại hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ, Diana Unicharm nhiều năm liền giữ vị thế dẫn đầu thị phần tại thị trường Việt Nam với các thương hiệu quen thuộc như tã trẻ em Bobby, Moony, Baby Love, băng vệ sinh Diana và Sofy.

Ông Okada Takahiro - Tổng Giám đốc Công ty Diana Unicharm - chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn đóng góp kinh nghiệm nghiên cứu, phát triển và quản lý chất lượng tại Việt Nam, cùng kiến thức chuyên môn từ mạng lưới toàn cầu của Tập đoàn Unicharm, để đồng hành cùng VSQI xây dựng các Tiêu chuẩn Quốc gia phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng.

Đây là một phần trong cam kết lâu dài của Diana Unicharm góp phần nâng cao chất lượng và thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành hàng chăm sóc cá nhân”.

Theo nội dung hợp tác, hai bên sẽ phối hợp triển khai các hoạt động nghiên cứu, khảo sát thực trạng sản xuất và tiêu dùng, thu thập dữ liệu kỹ thuật, đánh toàn diện các yêu cầu liên quan đến chất lượng, độ an toàn, hóa học, vi sinh, hiệu năng sử dụng, và ghi nhãn của sản phẩm. Đồng thời, quá trình nghiên cứu sẽ tham khảo các tiêu chuẩn quốc tế, và tiêu chuẩn tiên tiến từ nhiều quốc gia phát triển.

Theo quy trình xây dựng Tiêu chuẩn Quốc gia hiện hành, dự thảo tiêu chuẩn sẽ được xây dựng trên cơ sở tham vấn rộng rãi các bên liên quan, bao gồm Bộ ban ngành, cơ quan quản lý, tổ chức khoa học công nghệ, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp sản xuất và đại diện người tiêu dùng, bảo đảm tính khách quan, minh bạch và khả năng áp dụng thực tiễn.

Dự án xây dựng Tiêu chuẩn Quốc gia cho tã trẻ em và băng vệ sinh thể hiện vai trò hợp tác giữa cơ quan chuyên môn, cộng đồng doanh nghiệp và các bên liên quan trong việc xây dựng những chuẩn mực chất lượng vì cộng đồng.