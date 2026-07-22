Khởi tố thêm 4 kẻ liên quan đường đây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia

(VTC News) -

Mở rộng Chuyên án 268V đấu tranh với nhóm người có hành vi buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định khởi tố thêm 4 bị can về tội buôn lậu, thu giữ thêm 354 viên kim cương các loại với tổng giá trị hàng hóa khoảng 68,8 tỷ đồng.

Những bị can bị khởi tố gồm Phạm Thị Hồng Duyên (SN 1994, trú phường Tân Hưng, TP.HCM là Trưởng phòng kinh doanh của Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC); Trần Công (SN 1975, trú tại phường Hạnh Thông, TP.HCM - là người bán kim cương nhập lậu cho Công ty SJC; Trần Hữu Thanh Quân (SN 1994, trú phường Gia Định, TP.HCM là người giao hàng kim cương nhập lậu cho Công ty SJC) và Hoàng Trung Bắc (SN 1992, trú phường Lái Thiêu, TP.HCM là người giao hàng kim cương nhập lậu cho Công ty SJC).

Các đối tượng khai nhận từ năm 2022 đến năm 2024 buôn lậu khoảng 3400 viên kim cương nhập vào hệ thống của Công ty SJC với tổng giá trị ước tính hơn 500 tỷ đồng.

Cán bộ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang thi hành quyết định khởi tố với 4 bị can. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an xác định, trong thời gian từ năm 2022 đến năm 2024, Lê Thúy Hằng với vai trò là Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC (hiện bị tuyên án 22 năm về hành vi tham ô tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ vào năm 2026) thống nhất, chỉ đạo Phạm Thị Hồng Duyên là Trưởng phòng kinh doanh của Công ty liên hệ đặt hàng mua kim cương nhập lậu từ Hồng Kông vận chuyển trái phép về Việt Nam, đưa vào hệ thống cửa hàng bán lẻ của SJC để bán cho khách hàng kiếm lời.

Để che dấu nguồn gốc hàng hóa, trốn tránh việc truy xét của cơ quan chức năng đối với số kim cương nhập lậu trên, quá trình nhập hàng Duyên lấy thông tin cá nhân của nhiều khách hàng khác nhau để nhập vào hệ thống quản lý với hình thức thu mua lại kim cương từ khách hàng cá nhân, sau đó đem tất cả số kim cương nhập lậu qua kiểm định tại Công ty Rồng vàng SJC - đơn vị kiểm định của Công ty SJC trước khi nhập vào kho của Công ty để bán ra thị trường. Số lượng kim cương kiểm định đều được chia nhỏ số lượng để hợp thức hóa hồ sơ.

Hiện nay, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng có liên quan để đấu tranh làm rõ các hành vi vi phạm, thu hồi triệt để số hàng hóa vi phạm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.