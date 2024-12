Làm đẹp da trong mùa đông với các loại nước ép

(VTC News) -

Nước ép trái cây là một trong những cách làm đẹp tự nhiên giúp duy trì làn da trẻ trung, mịn màng trong mùa đông.

Nước ép cà chua

Cà chua là nguồn tuyệt vời của lycopene – một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời, một trong những nguyên nhân chính gây lão hóa da.

Lycopene còn giúp cải thiện độ đàn hồi của da, làm giảm nếp nhăn và vết chân chim. Nước ép cà chua cung cấp vitamin C và A, giúp kích thích sản sinh collagen, làm da săn chắc và mịn màng.

Uống một cốc nước ép cà chua mỗi ngày để thấy sự cải thiện rõ rệt trên làn da.

Cách thực hiện là xay nhuyễn cà chua, sau đó lọc bỏ bã để lấy nước. Uống một cốc nước ép cà chua mỗi ngày để thấy sự cải thiện rõ rệt trên làn da.

Nước ép dứa

Dứa chứa một lượng lớn vitamin C, giúp kích thích collagen, làm sáng da và giảm thiểu nếp nhăn. Ngoài ra, enzyme bromelain có trong dứa còn giúp làm sạch da, loại bỏ tế bào chết và tăng cường quá trình tái tạo tế bào mới.

Cách thực hiện là xay nhuyễn dứa tươi, lọc lấy nước để uống. Bạn có thể thêm một chút mật ong để tăng thêm tác dụng dưỡng da và làm mềm da.

Nước ép dứa chứa một lượng vitamin C đáng kể, giúp trì hoãn và làm chậm quá trình lão hóa bằng cách thúc đẩy sự tổng hợp collagen dưới da.

Nước ép bưởi

Bưởi là một nguồn tuyệt vời của vitamin C và flavonoid, giúp chống lại các gốc tự do gây lão hóa. Vitamin C cũng giúp thúc đẩy sản xuất collagen, làm giảm sự hình thành nếp nhăn và giữ cho da luôn căng mịn.

Lọc nước ép từ bưởi tươi, có thể thêm một chút mật ong hoặc nước chanh để tăng hương vị và hiệu quả. Uống đều đặn mỗi ngày để làn da luôn khỏe mạnh.

Nước ép cà rốt

Cà rốt chứa beta-carotene, một dạng vitamin A mạnh mẽ giúp làm sáng da, cải thiện độ đàn hồi và ngăn ngừa sự hình thành nếp nhăn. Beta-carotene còn có tác dụng chống oxy hóa, bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV.

Uống nước ép cà rốt được cho là giúp tăng cường hệ miễn dịch và cải thiện tình trạng sức khỏe của mắt và da, trong số các lợi ích khác.

Cách thực hiện là ép cà rốt tươi lấy nước, có thể kết hợp với một ít nước cam để gia tăng hương vị. Đây là loại nước ép giàu dưỡng chất và rất có lợi cho làn da.

Nước ép lựu

Lựu là một loại quả có tác dụng chống lão hóa mạnh mẽ nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa cao. Các hợp chất trong lựu giúp cải thiện sự lưu thông máu, dưỡng ẩm cho da và làm giảm các dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn.

Với hàm lượng vitamin C, chất chống oxy hóa và các dưỡng chất quan trọng, lựu đã trở thành một thành phần trong việc chăm sóc sắc đẹp tự nhiên.

Cách thực hiện là ép lựu tươi, hoặc bạn có thể kết hợp với một số loại trái cây khác như cam hoặc táo để tạo thành hỗn hợp nước ép thơm ngon, bổ dưỡng.

Nước ép kiwi

Kiwi là loại trái cây chứa nhiều vitamin C và E, giúp làm sáng da, kích thích sự sản xuất collagen và giảm thiểu nếp nhăn. Kiwi còn chứa một lượng lớn chất xơ và nước, giúp da duy trì độ ẩm và săn chắc. Ép kiwi tươi lấy nước hoặc xay nhuyễn rồi lọc bã. Uống nước ép kiwi hàng ngày sẽ giúp làn da mịn màng và tươi sáng hơn.

Trong mỗi ly nước ép kiwi có các chất dinh dưỡng như vitamin C, K, E, folote, chất chống oxy hoá và nhiều dưỡng chất khác mang lại lợi ích cho sức khỏe.

Nước ép dưa leo

Dưa leo chứa hơn 90% là nước, giúp cung cấp độ ẩm cho da, làm dịu và làm mát da, từ đó giảm thiểu sự xuất hiện của nếp nhăn. Ngoài ra, dưa leo cũng chứa vitamin A và C, giúp chống lão hóa da và duy trì độ đàn hồi cho da.

Cách thực hiện là ép dưa leo tươi, có thể kết hợp với nước chanh để làm sáng da và tăng hiệu quả. Uống nước ép dưa leo mỗi ngày sẽ giúp da bạn trở nên mềm mại và khỏe mạnh hơn.

Mặc dù các loại nước ép tự nhiên này không thể thay thế hoàn toàn retinol trong việc ngăn ngừa nếp nhăn, nhưng chúng mang lại những lợi ích đáng kể cho làn da, giúp làm chậm quá trình lão hóa, giữ da khỏe mạnh và căng mịn. Để có kết quả tốt nhất, hãy kết hợp việc uống nước ép với một chế độ chăm sóc da phù hợp và bảo vệ da khỏi tác hại của môi trường.