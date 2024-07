Lá ổi có tác dụng gì với sức khoẻ?

(VTC News) -

Quả ổi là trái cây nhiệt đới quen thuộc và trở thành món tráng miệng ưa thích đối với nhiều gia đình. Tuy nhiên, chắc hẳn bạn chưa biết lá ổi cũng là thảo dược quý, đặc biệt là đối với người thừa cân, mắc đái tháo đường hoặc bệnh lý tim mạch.

Dưới đây là những tác dụng tuyệt vời của lá ổi đối với sức khoẻ:

Lá ổi giúp chữa tiêu chảy

Bài viết trên Website Bệnh viện Đa khoa Medlatec có sự tham vấn y khoa của BSCKI. Dương Ngọc Vân cho biết, một trong những tác dụng được sử dụng phổ biến của lá ổi chính là chữa tiêu chảy. Nguyên nhân chính là do trong lá ổi và búp ổi non có chứa các tanin và một số chiết xuất gây ức chế hoạt động của vi khuẩn staphylococcus aureus và E.coli. Từ đó, giúp làm giảm các triệu chứng của bệnh lý tiêu chảy. Bên cạnh đó, việc sử dụng lá ổi non cũng giúp săn niêm mạc ruột tốt hơn.

Ngăn ngừa nguy cơ ung thư

Với sự có mặt của các chất chống oxy hóa, sử dụng lá ổi tác dụng làm giảm quá trình hình thành của các gốc tự do - nguyên nhân gây dẫn tới sự hình thành của các tế bào ung thư. Trong đó, với thành phần lycopen có hiệu quả cao trong phòng ngừa và điều trị ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt.

Giảm cân

Một trong những tác dụng khác của lá ổi được chị em yêu thích chính là hỗ trợ giảm cân. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, lá ổi giúp làm giảm các trình nạp tinh bột và chuyển hóa đường vào cơ thể. Do đó, chị em có thể sử dụng trà lá ổi, nước ép lá ổi hoặc nước lá ổi xay cùng nước hoa quả để cải thiện vóc dáng.

Lá ổi rất tốt cho sức khoẻ nếu sử dụng đúng cách

Hỗ trợ điều trị bệnh đái tháo đường‏

Bài viết của DS Nguyễn Thái Ngọc trên Báo Sức khoẻ & Đời sống cho biết, ‏Nhật Bản đã phê duyệt trà lá ổi là một trong những liệu pháp hỗ trợ phòng ngừa và điều trị bệnh đái tháo đường. Các hợp chất trong lá ổi giúp điều chỉnh lượng đường trong máu sau bữa ăn bằng cách ức chế sự hấp thụ của hai loại đường - sucrose và maltose.‏

‏Trà lá ổi ức chế một số enzyme tham gia chuyển đổi carbohydrate trong đường tiêu hóa thành glucose, từ đó làm chậm tốc độ hấp thu đường vào máu.

Tốt cho sức khỏe tim mạch‏

‏Lá ổi chứa β-sitosterol, triterpenoids, một số dầu dễ bay hơi tự nhiên và các hoạt chất có gốc axit. Những thành phần tự nhiên này có thể tăng độ đàn hồi của mạch máu, giúp hạ huyết áp, loại bỏ cholesterol xấu (LDL-cholesterol) và tăng các cholesterol tốt (HDL-cholesterol).‏

Một nghiên cứu đã chứng minh chiết xuất từ lá ổi có thể giúp giảm huyết áp và cholesterol xấu - nguyên nhân gây béo phì và làm tăng nguy cơ dẫn đến các bệnh về tim mạch và đột quỵ.

Lưu ý khi sử dụng lá ổi:

Tuy tốt cho sức khoẻ nhưng khi sử dụng lá ổi bạn cần phải lưu ý những điều dưới đây:

Chỉ sử dụng lá ổi với tần suất vừa phải. Việc quá lạm dụng lá ổi có thể gây ra các tác dụng phụ hoặc gây ra tình trạng dị ứng.

Người bị bệnh chàm cần đặc biệt lưu ý khi sử dụng lá ổi bởi các chiết xuất có trong lá ổi có thể gây kích ứng da.

Nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng lá ổi nếu bạn đang mắc phải các bệnh mãn tính tim mạch, loãng xương, các bệnh lý liên quan đến thận.

Dùng lá ổi trong thời gian điều trị bằng thuốc tây có thể làm giảm các tác dụng của thuốc.

Trên đây là những thông tin giải đáp về băn khoăn "lá ổi có tác dụng gì?". Lá ổi tuy tốt cho sức khoẻ nhưng nếu bạn muốn sử dụng lá ổi với mục đích chữa bệnh, hoặc đang mắc các vấn đề về sức khoẻ thì cần tham vấn ý kiến của các chuyên gia y tế.