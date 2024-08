Kinh nghiệm lái xe khi chở trẻ em

(VTC News) -

Dưới đây là một số kinh nghiệm khi chở trẻ em trên xe:

- Với trẻ nhỏ chưa thể tự chủ về hành vi của mình, khi ngồi trên xe tài xế phải sắp xếp ngồi trên ghế dành riêng cho trẻ em, có kết nối móc an toàn. Trong trường hợp xe không có móc an toàn, cần có người lớn bế, giữ trẻ để kiểm soát hành động của bé.

Theo đánh giá của các chuyên gia về an toàn, vị trí an toàn nhất là ghế sau. Do đó nhất định không để trẻ ngồi ghế phụ, nên đưa trẻ ra ghế sau của ô tô. Đặc biệt, tài xế không được phép bế trẻ trong lòng khi đang lái xe.

Bởi nếu gặp tình huống bất ngờ xảy ra, tài xế sẽ không xử lý kịp thời, dẫn đến xảy ra tai nạn. Nếu tai nạn xảy ra, trẻ em sẽ là người chịu tổn thương đầu tiên và nặng nề nhất.

Để trẻ ngồi ghế sau, thắt dây an toàn, khoá cửa, khoá kính. (Ảnh minh hoạ).

- Với những trẻ đã lớn, có thể ngồi ghế trên xe, cần thắt dây an toàn, đồng thời dạy cho trẻ biết cần ngồi yên trên xe, không tự ý di chuyển vị trí.

Tại vị trí ngồi của trẻ, cửa phải được khóa để trẻ không thể tự ý mở cửa khi ngồi ở trong xe. Tốt nhất tài xế nên khóa cửa xe và khóa cả điều chỉnh kính lên xuống.

- Để đề phòng nguy cơ bỏ quên trẻ trên xe, các tài xế hãy tập cho mình một số thói quen kiểm tra toàn bộ bên trong xe trước khi khoá cửa.

Luôn khoá cửa xe, đặc biệt không để trẻ cầm nghịch chìa khoá xe. Vì bản chất thích khám phá nên trẻ có thể tự mở khoá, vào xe chơi một mình và dễ bị sốc nhiệt. Trên mỗi xe thường xuyên chở trẻ nhỏ, hãy trang bị cho xe tính năng cảnh báo nguy cơ trẻ nhỏ bị bỏ quên trong ô tô.

- Tuyệt đối không để trẻ thò tay, đầu ra khỏi cửa sổ, không cho trẻ ấn vào các phím chức năng, các cần điều khiển trên xe. Tài xế phải thường xuyên quan sát, trò chuyện để trẻ không nghịch ngợm trên xe.

- Đối với những trẻ đã lớn và hiểu những gì bố mẹ truyền đạt, thường ở mức từ 5 tuổi trở lên, cần dạy cho trẻ những mối nguy hiểm có thể xảy ra khi đi ô tô như mở cửa gây tai nạn cho người khác, có thể bị ngã về phía trước khi xe phanh gấp nếu không ngồi yên vị và không thắt dây an toàn để trẻ chủ động thắt dây an toàn và ngồi yên trên xe. Để trẻ làm theo, người lớn phải hướng dẫn trẻ và thực hàng làm trước.

Trước khi điều khiển phương tiện, tài xế phải luôn quan sát các hàng ghế trước, ghế sau và toàn bộ xe trước khi bước ra khỏi xe để không bỏ quên trẻ trong xe vì ngủ gật. Cũng với trẻ tầm tuổi trên, cần hướng dẫn cho trẻ những kỹ năng cơ bản để ra khỏi xe hoặc thông báo cho người khác khi bị nhốt, bỏ quên trên xe như mở lẫy cửa từ trong, bấm còi, đèn cảnh báo.

- Luôn khóa cửa khi đỗ xe trong sân nhà, nơi trẻ thường hay chơi đùa.

- Khi chở trẻ trên xe, nên điều khiển phương tiện ở tốc độ vừa phải, không đạp thốc ga, không phanh gấp, mà ga từ từ, giảm ga cũng từ từ để tránh trẻ bị sốc, lao về trước, sau hoặc gây buồn nôn cho trẻ, từ đó tạo nên tâm lý sợ đi ôtô của trẻ.

- Không để đồ nguy hiểm như dao, bật lửa và các đồ nguy hiểm khác gần tầm tay trẻ em.

- Khi chở trẻ nhỏ trên xe, tài xế nên xác định một lộ trình có các điểm dừng nghỉ phù hợp để trẻ thay đổi trạng thái. Có thể mang theo một vài món đồ chơi thủ công cầm tay (tránh đồ chơi điện tử) để trẻ thư giãn trên xe.