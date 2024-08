Kinh nghiệm lái xe khi chở hàng hóa

(VTC News) -

Đảm bảo hệ thống xe luôn hoạt động tốt

Trước khi bắt đầu hành trình, các tài xế nên kiểm tra hệ thống phanh, đèn và cần gạt nước, đảm bảo tất cả đều đang hoạt động tốt. Ví dụ kiểm tra thường xuyên và đảm bảo lốp xe không mòn quá mức cho phép. Để đảm bảo an toàn, tài xế nên thay lốp mới sau khi lốp đã vận hành được từ 40 – 50 nghìn km. Tài xế cũng cần quan tâm đến áp suất lốp, bơm đủ hơi để đạt chỉ tiêu kỹ thuật cho phép mới nên vận hành.

Chọn làn đường giữa để di chuyển

Làn đường giữa khi đi đường cao tốc hoặc đường quốc lộ là làn đường an toàn nhất trong quá trình tham gia giao thông. Theo đó, làn đường giữa tạo khoảng cách an toàn và có thể xử lý tốt với hai bên đường khi không may có người hoặc vật bất thình lình lao từ vệ đường hoặc phía bên kia đường sang.

Bên cạnh đó, làn giữa cũng là không gian mà lái xe có thể đánh sang hai bên khi không may có vụ tai nạn hoặc xe khác lao vào.

Ngoài ra, làn đường giữa rất ít bị ngập nước do mặt đường Việt Nam thường được làm cao ở giữa để nước chảy sang hai bên.

Lái xe chở hàng nên chọn làn giữa và có khoảng cách với những xe đi trước, đi sau. (Ảnh minh họa).

Giữ khoảng cách an toàn giữa các xe

Đi chậm hơn tốc độ bình thường và tăng khoảng cách với xe phía trước là lời khuyên của các tài xế có kinh nghiệm dành cho các tài xế khi vận chuyển hàng hóa.

Nguyên nhân là hàng hóa chở trên xe nặng, khi đi quá gần, phanh xe không ăn vì theo quán tính, xe vấn tiếp tục bị đẩy lên phía trước vì trọng lực của hàng trên xe. Do vậy, giữ khoảng cách giữa các xe khi chở hàng nặng ít nhất 70 - 100m là cần thiết.

Tránh lưu thông khi trời mưa bão

Tránh di chuyển khi trời mưa bão hoặc mưa quá to nhằm đảm bảo an toàn giao thông cũng như hàng hóa trên xe. Do vậy, để đảm bảo an toàn khi vận chuyển hàng hóa, tốt nhất là không nên lưu thông khi trời mưa.

Nguyên nhân là do trời mưa vừa dễ gây ra tại nạn, vừa có nguy cơ làm ướt hàng hóa nếu không che chắn hoặc chằng buộc kĩ.

Tập trung cao độ khi lái xe

Không đi qua dòng nước chảy khi xe chở hàng hoa, vì ngoài trọng lượng của xe, còn có trọng lượng của hàng sẽ khiến mức ngập càng cao hơn.

Trong quá trình lái xe, tài xế nên tập trung cao độ, không nên phân tâm, không sử dụng điện thoại, không làm việc riêng.