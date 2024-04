Kinh nghiệm du lịch Côn Đảo bằng tàu cao tốc

(VTC News) -

Trước đây để đến được Côn Đảo, du khách sẽ phải di chuyển bằng máy bay với chi phí đắt đỏ hoặc đi bằng tàu chậm hơn 13 giờ lênh đênh trên mặt biển. Tuy nhiên, hiện nay điều này đã không còn là trở ngại nữa với hình thức du lịch Côn Đảo bằng tàu cao tốc.

Trải nghiệm du lịch Côn Đảo bằng tàu cao tốc

Du lịch Côn Đảo ngày nay đang từng bước khởi sắc và việc đi lại từ đất liền ra đảo đã không còn gặp nhiều trở ngại như trước đây nữa. Là một mảnh đất rất hoang sơ, nằm tách biệt, Côn Đảo vốn là một điểm du lịch phải mất nhiều thời gian để di chuyển đến đó.

Tùy thuộc vào địa điểm khác nhau mà du khách sẽ quyết định lựa chọn cho mình chặng đi phù hợp. So với việc phải mất hàng giờ đồng hồ lênh đênh trên biển bằng tàu chậm thì hiện nay đã có một hình thức di chuyển nhanh chóng hơn rất nhiều đó là nhờ vào tàu cao tốc. Những chuyến tàu cao tốc đi Côn Đảo sẽ xuất phát từ Vũng Tàu, Sài Gòn, Sóc Trăng và Cần Thơ bao gồm các loại sau:Tàu Superdong đi Côn Đảo (Tàu Sóc Trăng Côn Đảo), Tàu cao tốc đi Côn Đảo Express, Tàu cao tốc Côn Đảo Greenlines,Tàu cao tốc Vũng Tàu Côn Đảo CQ – 03...

Côn Đảo

Những lưu ý khi chọn tàu cao tốc đi Côn Đảo

Nếu đã quyết định chọn tàu cao tốc đi Côn Đảo, du khách cần lưu ý một vài điều như sau:

Du khách nên đặt vé tàu sớm trước khi di chuyển khoảng 2 tuần và nên chọn mua loại vé khứ hồi. Giá vé tàu cao tốc sẽ có sự thay đổi theo từng thời điểm khác nhau nên bạn cần phải tìm hiểu kỹ thông tin này.

Ở Cảng Trần Đề sẽ có dịch vụ nhận trông giữ xe nên có thể yên tâm nếu di chuyển đến cảng bằng xe máy. Ngoài ra, tàu cao tốc cũng sẽ có dịch vụ vận chuyển xe ra Côn Đảo cho bạn.

Nếu là một người bị say tàu xe và say sóng, hãy chủ động trang bị thuốc chống say tàu xe để đảm bảo sức khỏe tốt cho chuyến đi.

Để chuyến đi trở nên thuận lợi, sau khi đặt vé tàu, hãy đặt ngay khách sạn hoặc homestay để tránh trường hợp không có chỗ ở khi đặt chân đến Côn Đảo.