(VTC News) -

Theo Quyết định của Thủ tướng, Bộ Xây dựng có 30 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc.

Trụ sở Bộ Xây dựng.

Bao gồm: Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải; Viện Khoa học công nghệ xây dựng; Viện Vật liệu xây dựng; Viện Kinh tế xây dựng; Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia; Viện Kiến trúc quốc gia; Học viện Hàng không Việt Nam; Trường Đại học Hàng hải Việt Nam; Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM; Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải.

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội; Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM; Trường Đại học Xây dựng miền Trung; Trường Đại học Xây dựng miền Tây; Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh; Ban Quản lý dự án Thăng Long; Ban Quản lý dự án 2; Ban Quản lý dự án 7; Ban Quản lý dự án 85; Ban Quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy; Ban Quản lý dự án Đường sắt; Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận.

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng chuyên ngành - Bộ Xây dựng; Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương I; Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương II; Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III; Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương IV; Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V; Nhà xuất bản Xây dựng; Trung tâm Y tế - Môi trường lao động Xây dựng.

Quyết định số 1038 có hiệu lực từ ngày 11/6; thay thế Quyết định số 181 của Thủ tướng ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giao thông vận tải và Quyết định số 996 của Thủ tướng ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng.

Quyết định nêu rõ, Trường Cao đẳng nghề Lilama 1, Trung tâm Điều dưỡng - Phục hồi chức năng Sầm Sơn trực thuộc Bộ Xây dựng tiếp tục duy trì hoạt động và được bố trí kinh phí hoạt động trong dự toán ngân sách Nhà nước của Bộ Xây dựng cho đến khi hoàn thành việc chuyển giao nguyên trạng về địa phương quản lý.

Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan và UBND tỉnh Ninh Bình, UBND tỉnh Thanh Hóa (nơi có trụ sở của các đơn vị sự nghiệp công lập) khẩn trương thực hiện việc chuyển giao nguyên trạng Trường Cao đẳng nghề Lilama 1 và Trung tâm Điều dưỡng - Phục hồi chức năng Sầm Sơn về địa phương quản lý, hoàn thành trước ngày 31/12.