Bộ Xây dựng ra công điện khẩn sau vụ lật ca nô ở Phú Quốc

(VTC News) -

Theo công điện, vào khoảng 13h ngày 11/7, tại vùng biển cách Hòn Mây Rút, An Thới (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) khoảng 200 m xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng. Ca nô chở khách mang số hiệu AG-26751 chở 32 du khách quốc tịch Ấn Độ cùng 3 thuyền viên trên hành trình từ Hòn Mây Rút về cảng An Thới bị lật. Vụ tai nạn khiến 15 người tử vong.

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước, phòng ngừa ngăn chặn có hiệu quả tình trạng mất an toàn giao thông đường thủy nội địa và hàng hải, Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam và Sở Xây dựng tỉnh An Giang tiếp tục phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Công an và chính quyền địa phương khẩn trương xác định nguyên nhân vụ tai nạn.

Lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn sau vụ lật ca nô ngoài khơi Phú Quốc.

Đồng thời, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị trên khẩn trương khắc phục hậu quả, rà soát những bất cập trong công tác quản lý (nếu có), tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân và thường xuyên báo cáo kết quả xử lý.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị trên cả nước khẩn trương rà soát, kiểm tra công tác bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa và hàng hải tại khu vực xảy ra tai nạn cũng như các địa bàn có điều kiện tương tự, trọng tâm là tăng cường quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng đường thủy, đặc biệt đối với các tuyến vận chuyển khách từ đất liền ra đảo như Lý Sơn, Côn Đảo, Phú Quốc, Cát Bà và Vịnh Hạ Long.

Các đơn vị được giao phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về an toàn giao thông đường thủy của các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách, nhất là trong điều kiện thời tiết cực đoan; kịp thời xử lý, chấn chỉnh các vi phạm và nguy cơ mất an toàn.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu kiểm tra toàn diện điều kiện an toàn của phương tiện, trang thiết bị cứu sinh, cứu nạn, năng lực của người điều khiển phương tiện và quy trình đưa, đón khách nhằm phòng ngừa các sự cố tương tự.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng phải rà soát việc chấp hành các quy định về đăng ký, đăng kiểm phương tiện, chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, việc duy trì tình trạng kỹ thuật trong quá trình khai thác; trang bị áo phao, dụng cụ cứu sinh; thiết bị nhận dạng tự động của tàu, thuyền; định biên và danh bạ thuyền viên.

Công điện cũng yêu cầu tăng cường lực lượng kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm hoặc tái lấn chiếm phạm vi bảo vệ luồng chạy tàu, hành lang bảo vệ luồng trên các tuyến vận tải đã được công bố.