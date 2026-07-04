Làm khổ Argentina ở World Cup, giờ 'không còn ai hỏi Cape Verde ở đâu'

(VTC News) -

Chỉ riêng việc một đảo quốc có dân số hơn nửa triệu người, diện tích khoảng 4.000 km2 góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã là chất liệu đặc biệt. Cape Verde không đến World Cup để làm nền. Họ biến lần xuất hiện ấy thành một bộ phim đủ mọi cung bậc cảm xúc: bất ngờ, tự hào, kiêu hãnh và cả tiếc nuối.

Câu chuyện cổ tích của Cape Verde khép lại ở Miami sau trận thua Argentina, nhưng không ai có thể nói họ thất bại. Theo nghĩa đen, Cape Verde rời giải mà không thua bất kỳ đội nào trong 90 phút. Lịch sử World Cup trước đây chỉ có một đội bóng làm được điều này trong lần đầu tiên tham dự giải (Cameroon năm 1990).

Cape Verde cũng không thắng trận nào, nhưng “chiến thắng” của đội bóng này lớn hơn nhiều so với câu chuyện thành tích.

Trước khi bước vào World Cup 2026, cơ hội đi tiếp của Cape Verde chỉ được đánh giá khoảng 1%. Nói Cape Verde đứng thứ hai với thành tích bất bại ở bảng đấu có Tây Ban Nha và Uruguay có lẽ chẳng ai tin. “Chúng tôi đã cho người ta thấy 1% to thế nào”, hậu vệ Sidny Lopes nói sau khi đội bóng đến từ đảo quốc nhỏ bé vượt qua vòng bảng. Cũng chính anh chàng này khiến cổ động viên Argentina chết lặng với cú sút ngoạn mục gỡ hòa 2-2.

Argentina trầy trật trước Cape Verde. (Ảnh: Reuters)

“Chúng tôi đến World Cup không chỉ để cho đủ số. Chúng tôi đến để cạnh tranh”, hậu vệ Steven Moreira nói. Cape Verde - bước vào giải với vị trí 69 trên bảng xếp hạng thế giới - cạnh tranh với ai ở World Cup? Đó là 3 đội từng vô địch thế giới, trong đó 2 đội là đương kim vô địch châu lục, 1 đội là dương kim vô địch World Cup. Đối thủ yếu nhất trên hành trình của Cape Verde là Ả Rập Xê Út cũng đứng trên họ 8 bậc.

Ngày ra mắt World Cup của Cape Verde là một cơn địa chấn: hòa Tây Ban Nha 0-0. Khi đó, nhiều người vẫn nghĩ đó chỉ là khoảnh khắc nhất thời của một đội bóng nhỏ gặp ngày may mắn. Nhưng những gì diễn ra sau đó chứng minh điều ngược lại.

Cape Verde không phải hiện tượng thoáng qua. Họ là một tập thể thực sự biết mình muốn gì, biết mình có gì và sẵn sàng kéo mọi đối thủ vào một trận đấu khó chịu. Đến sáng nay khi Cape Verde kết thúc hành trình ở World Cup 2026, cộng đồng mạng mới “đào” lại dự đoán của Pedri (Tây Ban Nha) trước giải nói rằng Cape Verde là “ngựa ô” của giải đấu. Hóa ra đó là nhận định hoàn toàn nghiêm túc

Cái tên Vozinha là biểu tượng của hành trình ấy. Từ một gã vô danh tuổi 40 sắp giải nghệ đến nơi, anh trở thành thủ môn thất nghiệp nổi tiếng nhất thế giới với hơn 20 triệu lượt theo dõi trên Instagram - tương đương với những ngôi sao hàng đầu. “Chúng tôi là đất nước nhỏ bé nhưng có một trái tim lớn. Chúng tôi sẽ chiến đấu bằng mọi thứ để mọi người biết đến cái tên Cape Verde, biết người Cape Verde thế nào. Sau World Cup, tất cả mọi người sẽ biết Cape Verde ở đâu, Cape Verde là ai?”, Vozinha phát biểu sau trận.

Anh và đồng đội có đủ mọi lý do để hài lòng và tự hào về trận đấu. “Hôm nay, chúng tôi đã chiến đấu sòng phẳng với Argentina”, Vozinha nói. Cape Verde khiến Argentina - nhà vô địch thế giới - phải “trầy da tróc vẩy”. Hệ thống mô phỏng bằng dữ liệu của Opta tính toán Argentina có khả năng thắng đến 81%, khiến trận đấu này trở thành cặp đối đầu có tương quan chênh lệch nhất vòng 1/16.

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Cape Verde không chỉ phòng ngự, chịu đựng hay cầu may. Họ ghi bàn, phản kháng và khiến trận đấu trở thành một cuộc rượt đuổi căng thẳng. HLV Bubista sau trận thừa nhận ông không nghĩ có nhiều đội khác có thể ghi hai bàn vào lưới Argentina ở hoàn cảnh như thế. Điều đáng nói hơn, Cape Verde làm điều đó bằng thứ bóng đá khiến khán giả không nhàm chán.

“Hơn cả chuyện thi đấu, đây là việc cho thế giới thấy bản sắc của chúng tôi”, huấn luyện viên Bubista của Cape Verde nói.

Vozinha là biểu tượng trong hành trình của Cape Verde. (Ảnh: Reuters)

Câu chuyện cổ tích của Cape Verde dừng lại trước Argentina. Nhưng đó không phải cái kết buồn. Cape Verde đến giải đấu với 1% cơ hội đi tiếp, rồi biến 1% ấy thành một trong những ký ức đẹp nhất World Cup 2026.

“Không ai hỏi Cape Verde ở đâu nữa. Mọi người biết chúng tôi ở đâu”, hậu vệ Sidny Lopes nói. Đó có thể xem là tuyên ngôn đẹp nhất của đội bóng này. Trước World Cup, Cape Verde là cái tên xa lạ với phần lớn người hâm mộ. Sau World Cup, họ là biểu tượng cho việc bóng đá vẫn còn chỗ cho những câu chuyện vượt ngoài dự đoán của mọi mô hình dữ liệu.