XSMB 4/7/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay

Trực tiếp KQXS miền Bắc hôm nay thứ 7 ngày 4/7/2026

XSMB 4/7. Kết quả XSMB hôm nay ngày 4/7/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 18h15, bởi Công ty XSKT Nam Định. Kết quả XSMB 4/7/2026 lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMB 4/7 - Trực tiếp KQXSMB hôm nay 4/7/2026 - Xổ số miền Bắc thứ 7 - XSMB trực tiếp mới nhất

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KQXS miền Bắc ngày 1/7/2026, XS miền Bắc thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Bắc Ninh (XSBN).

XSMB 1/7, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 1/7/2026.

- XSMB 30/6. Xem lại KQXS miền Bắc ngày 30/6/2026

KQXS miền Bắc ngày 30/6/2026, XS miền Bắc thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Quảng Ninh (XSQN).

XSMB 30/6, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 30/6/2026.

Lịch quay số mở thưởng kết quả XSMB

- Thứ 2: KQXS miền Bắc sẽ được quay thưởng ở tại Hà Nội (XSHN).

- Thứ 3: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được quay thưởng ở tại Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ 4: KQXS miền Bắc sẽ được mở thưởng ở tại Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ 5: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được tiếp tục quay thưởng ở tại Hà Nội (XSHN).

- Thứ 6: KQXS miền Bắc sẽ được quay số ở tại Hải Phòng (XSHP).

- Thứ 7: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được quay thưởng ở tại Nam Định (XSNĐ).

- Chủ nhật: KQXS miền Bắc sẽ được quay số ở tại Thái Bình (XSTB).

Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng XSMB

- Vé xổ số miền Bắc trúng thưởng chỉ có giá trị nhận giải trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả mở thưởng. Sau khi hết thời hạn này, quyền lĩnh thưởng sẽ không còn hiệu lực theo quy định.

- Khi người trúng nộp đầy đủ hồ sơ và vé hợp lệ, công ty xổ số kiến thiết sẽ hoàn tất việc chi trả trong thời gian không quá 05 ngày làm việc. Nếu quá trình xác minh diễn ra thuận lợi, việc thanh toán thường được thực hiện sớm hơn.

- Công tác xác nhận và trả thưởng luôn tuân thủ đúng quy định hiện hành, bảo đảm sự công khai, minh bạch và giúp người trúng nhận giải nhanh chóng, an toàn.

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMB

Để được công nhận và nhận thưởng xổ số miền Bắc (XSMB), tờ vé trúng cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của công ty xổ số kiến thiết:

- Là vé phát hành hợp lệ: Tờ vé phải do công ty xổ số kiến thiết miền Bắc phát hành, có đầy đủ thông tin và còn nguyên trạng theo quy định.

- Dãy số trùng kết quả quay thưởng: Các số dự thưởng trên vé phải khớp với một trong những hạng giải đã được công bố chính thức của kỳ quay tương ứng.

- Vé còn nguyên vẹn: Tờ vé không được rách, chắp vá, tẩy xóa, chỉnh sửa hoặc có dấu hiệu hư hỏng làm ảnh hưởng đến việc xác minh.

- Nhận thưởng đúng thời hạn: Người trúng cần hoàn tất thủ tục lĩnh giải trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Sau thời hạn này, vé sẽ hết giá trị nhận thưởng.

- Không phát sinh tranh chấp: Vé trúng thưởng phải không thuộc diện khiếu nại, tranh chấp hoặc bị cơ quan có thẩm quyền tạm dừng xử lý. Chỉ những vé đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp lý mới được thực hiện chi trả giải thưởng.

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