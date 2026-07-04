Những ngày không nghỉ ở nghĩa trang Trảng Bom để tìm lại tên cho các liệt sĩ

Những ngày đầu tháng 7, tại Nghĩa trang liệt sĩ Trảng Bom (TP Đồng Nai), cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều lực lượng đang khẩn trương khai quật, lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN nhằm xác định danh tính cho hàng trăm liệt sĩ còn nằm trong các phần mộ chưa rõ thông tin.
Đây là một trong những hoạt động trọng tâm của Chiến dịch “500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).
Các tổ công tác tiến hành mở từng phần mộ theo quy trình nghiêm ngặt trước khi lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN.
Những lớp bê tông được tháo bỏ thủ công. Mỗi thao tác đều được thực hiện cẩn trọng để bảo đảm nguyên trạng phần mộ. Sau khi mở nắp mộ, lực lượng chuyên trách tiếp tục bóc tách từng lớp đất, thu thập các mẫu còn đủ điều kiện phục vụ giám định ADN.
Một phần hài cốt được di chuyển về khu lấy mẫu. Cơn mưa bất chợt không làm gián đoạn công việc của các tổ công tác.
Mỗi mẫu vật sau khi thu thập đều được đánh số, ghi chép và chụp ảnh đầy đủ để phục vụ công tác giám định, đối chiếu sau này.
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đồng Nai trực tiếp kiểm tra tiến độ lấy mẫu ADN tại hiện trường.
Trong quá trình khai quật, lực lượng làm nhiệm vụ còn phát hiện nhiều di vật đặc biệt của một liệt sĩ chưa xác định danh tính.
Di vật gồm bình tông khắc chữ, dây lưng, cuốn album cùng bức chân dung người lính. Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đồng Nai đã phát thông báo tìm thân nhân với hy vọng những kỷ vật này sẽ trở thành manh mối xác định danh tính liệt sĩ.
Trước đó, ngày 30/6, Ban Chỉ đạo 515 TP Đồng Nai tổ chức lễ đón 62 hài cốt liệt sĩ do Đội K72 quy tập tại Campuchia trở về Tổ quốc.
Toàn TP Đồng Nai hiện có 12 nghĩa trang liệt sĩ với 23.190 phần mộ. Trong đó, 7.785 phần mộ chưa đủ thông tin để xác định danh tính bằng ADN.
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