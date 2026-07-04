Những ngày không nghỉ ở nghĩa trang Trảng Bom để tìm lại tên cho các liệt sĩ

Bước đầu, CSGT xác nhận có 1 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giữa ô tô con và xe khách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Giữa nắng mưa đầu tháng 7, các lực lượng miệt mài khai quật, lấy mẫu sinh phẩm tại Nghĩa trang liệt sĩ Trảng Bom để giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.

Một số địa phương ở Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc đã tạm dừng mọi hoạt động tàu thuyền và du lịch trên biển, trong khi tỉnh Quảng Đông sơ tán hơn 23.000 người.

Quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm được định hướng phát triển không gian theo mô hình gồm 9 cực tăng trưởng, 9 trung tâm lớn và 9 trục động lực.

Tại nơi ở của Nguyễn Thanh Tâm, cơ quan điều tra thu giữ hàng loạt đồng hồ xa xỉ, trang sức, túi hiệu, điện thoại, giấy tờ nhà đất, vàng.

(VTC News) - XSMB 4/7/2026, kết quả xổ số miền Bắc hôm nay, thứ 7 ngày 4/7 được cập nhật trực tiếp lúc 18h15, theo dõi KQXSMB mới nhất, chính xác nhất.

Phối cảnh ga Cổ Loa trên tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh với kiến trúc hiện đại trở thành điểm nhấn tại triển lãm Quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Tổng thống lâm thời Venezuela thăm hỏi, động viên, trao thư cảm ơn và trao tặng Huân chương Công trạng phục vụ cho đội chó nghiệp vụ của đoàn Việt Nam.

Trước khi trở lại điện ảnh với vai diễn Nam Phương Hoàng hậu, Tăng Thanh Hà đã có hơn 1 thập kỷ "ở ẩn" để tập trung chăm sóc gia đình.

Bão số 1 Maysak hiện cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 90km về phía Nam, chuyên gia đã đưa ra nhận định thời điểm gió mạnh nhất cũng như mưa lớn nhất.

Clip gã đàn ông đánh đập bé gái 3 tuổi là con riêng của người tình gây bức xúc dư luận, hiện Công an TP.HCM đã triệu tập người liên quan.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đang phối hợp với Công an phường Hiệp Bình và các đơn vị liên quan điều tra vụ phát hiện thi thể người phụ nữ trong bao bố.

Theo các chuyên gia, việc cần độ trễ nhất định để điều chỉnh giá hàng hóa chỉ là nguyên nhân bề nổi.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Chính phủ phải tổ chức một chương trình hành động đặc biệt cho 6 tháng cuối năm, với tinh thần rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả và rõ cơ chế kiểm tra.