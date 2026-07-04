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14 năm làm dâu hào môn của 'ngọc nữ' Tăng Thanh Hà trước khi tái xuất màn ảnh Trước khi trở lại điện ảnh với vai diễn Nam Phương Hoàng hậu, Tăng Thanh Hà đã có hơn 1 thập kỷ "ở ẩn" để tập trung chăm sóc gia đình.

Bão số 1 cách Quảng Ninh 90km, chuyên gia dự báo thời điểm gió mạnh, mưa to nhất Bão số 1 Maysak hiện cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 90km về phía Nam, chuyên gia đã đưa ra nhận định thời điểm gió mạnh nhất cũng như mưa lớn nhất.

Triệu tập gã đàn ông đánh đập dã man con riêng của người tình ở TP.HCM Clip gã đàn ông đánh đập bé gái 3 tuổi là con riêng của người tình gây bức xúc dư luận, hiện Công an TP.HCM đã triệu tập người liên quan.

Điều tra vụ phát hiện thi thể người phụ nữ trong bao bố phía sau công ty Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đang phối hợp với Công an phường Hiệp Bình và các đơn vị liên quan điều tra vụ phát hiện thi thể người phụ nữ trong bao bố.

Vì sao xăng dầu giảm hết cỡ, hàng hóa dịch vụ gần như không giảm theo? Theo các chuyên gia, việc cần độ trễ nhất định để điều chỉnh giá hàng hóa chỉ là nguyên nhân bề nổi.

XSMT 4/7/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay (VTC News) - XSMT 4/7/2026, kết quả xổ số miền Trung hôm nay, thứ 7 ngày 4/7 được cập nhật trực tiếp lúc 17h15. Theo dõi KQXSMT mới nhất, chính xác nhất.

Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 4/7/2026 - XSDNA 4/7 (VTC News) - XSDNA 4/7, trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 4/7/2026, xổ số Đà Nẵng thứ Bảy ngày 4/7/2026, xổ số Đà Nẵng 4/7.

Kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 4/7/2026 - XSDNO 4/7 XSDNO 4/7, trực tiếp kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 4/7/2026, xổ số Đắk Nông thứ Bảy ngày 4/7/2026, xổ số Đắk Nông 4/7.

Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay 4/7/2026 - XSQNG 4/7 XSQNG 4/7, trực tiếp kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay 4/7/2026, xổ số Quảng Ngãi thứ Bảy ngày 4/7/2026, xổ số Quảng Ngãi 4/7.

Bắt nhóm tổ chức cá độ bóng đá hơn 20 tỷ đồng qua mạng ở Đà Nẵng Công an Đà Nẵng triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng với tổng số tiền giao dịch hơn 20 tỷ đồng, tạm giữ hình sự 5 người.

Giá xăng dầu giảm, hàng hóa vẫn 'bất động': Bộ Công Thương vào cuộc rà soát Thứ trưởng Bộ Công Thương cho rằng, nếu giá xăng dầu tăng cao dẫn đến giá hàng hóa tăng cao thì khi giá xăng dầu đã giảm, giá các mặt hàng cũng phải giảm theo.

Nữ chủ xe cầm lái VF 7 xuyên Việt bất ngờ khi gặp trạm sạc lớn giữa núi rừng Hành trình cầm lái 40 ngày, đi qua 29 tỉnh, gần 8.000 km, 368 địa danh của nữ chủ xe VinFast VF 7 cho thấy xe điện hoàn toàn có thể chinh phục bất kỳ cung đường nào.

Triết lý 'tài sản truyền đời' của giới thượng lưu khi chọn Lagoonia Legacy Với giới giàu có, chỉ những dinh thự hội tụ đủ giá trị mới trở thành “ngôi nhà gốc” để nhiều thế hệ cùng gìn giữ như một di sản gia tộc, như Lagoonia Legacy.

Người dân đổ về Tehran tham dự lễ tang của cố Lãnh tụ Tối cao Iran Hàng nghìn người tập trung tại Tehran để dự lễ tang của cố Lãnh tụ Tối cao, Đại giáo chủ Ali Khamenei, nhiều người được nhìn thấy đang vẫy cờ, số khác lau nước mắt.