Giá xăng dầu hôm nay 4/7: Tiếp tục tăng nhẹ

(VTC News) -

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục tăng nhẹ khi các nhà giao dịch kỳ vọng những nỗ lực đàm phán giữa Mỹ và Iran sẽ đạt kết quả tích cực, góp phần duy trì hòa bình tại Trung Đông.

Tuần qua, khối lượng dầu giao dịch khá thấp do thị trường Mỹ đóng cửa trước kỳ nghỉ Quốc khánh Mỹ diễn ra vào ngày 4/7 đã khiến cho cả hai loại dầu này đều giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi xung đột giữa Mỹ - Israel với Iran bùng phát vào cuối tháng 2.

Các nhà phân tích của Commerzbank cho biết kỳ vọng về việc eo biển Hormuz được mở cửa hoàn toàn trở lại đang được củng cố nhờ các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran.

Một phần hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz đã được khôi phục theo thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran. Tuy nhiên, tình hình vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn sau khi hai nước tiến hành các cuộc không kích đáp trả lẫn nhau vào cuối tuần trước.

Giá dầu thế giới hôm nay tăng nhẹ phiên cuối tuần. (Ảnh minh họa: Reuters).

Trong bối cảnh triển vọng xuất khẩu dầu được cải thiện, các quốc gia sản xuất dầu vùng Vịnh đang đẩy mạnh việc gia tăng sản lượng. Theo khảo sát của Reuters, sản lượng dầu của OPEC trong tháng 6 đã tăng thêm khoảng 3,3 triệu thùng/ngày so với tháng trước.

Một nguồn tin cho Reuters biết vào thứ Năm rằng sản lượng dầu của Kuwait đã đạt 1,65 triệu thùng/ngày trong tháng 6, tăng mạnh so với 580.000 thùng/ngày của tháng 5.

Theo các nguồn tin thương mại và dữ liệu vận tải biển, ít nhất 5 siêu tàu chở dầu với tổng cộng khoảng 10 triệu thùng dầu của Saudi Arabia đã rời eo biển Hormuz. Đồng thời, Tập đoàn dầu khí Aramco của Saudi Arabia cũng đã chuyển từ hình thức bán theo hợp đồng dài hạn sang bán theo giá giao ngay nhằm đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ dầu tại thị trường châu Á.

Giá xăng dầu trong nước

Từ chiều 2/7, liên Bộ Công Thương - Tài chính điều hành giá xăng dầu theo chu kỳ.

Theo đó, giá xăng E5 RON92 giảm 1.055 đồng/lít, không cao hơn 19.730 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95-III giảm 788 đồng/lít, không cao hơn 20.415 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 690 đồng/lít, không cao hơn 21.176 đồng/lít, và giá dầu mazut giảm 977 đồng/kg, không cao hơn 14.053 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành lần này, liên Bộ Công Thương - Tài chính trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) như sau: xăng sinh học là 200 đồng/lít; dầu diesel: 200 đồng/lít; dầu mazut: 400 đồng/kg.

Đồng thời, cơ quan điều hành quyết định không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Trước đó, ngày 30/6, Chính phủ ban hành Nghị quyết cho phép kéo dài hời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay từ ngày 30/6 đến hết ngày 30/9, thêm 3 tháng so với quy định hiện hành.

Riêng thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng sẽ được thu trở lại từ 1/7, cụ thể xăng khoáng mức 10%, E5 8% và E10 7%.