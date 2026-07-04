Chiêm ngưỡng phối cảnh ga Cổ Loa trong quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm

Phối cảnh ga Cổ Loa trên tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh với kiến trúc hiện đại trở thành điểm nhấn tại triển lãm Quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Tổng thống lâm thời Venezuela thăm hỏi, động viên, trao thư cảm ơn và trao tặng Huân chương Công trạng phục vụ cho đội chó nghiệp vụ của đoàn Việt Nam.

Trước khi trở lại điện ảnh với vai diễn Nam Phương Hoàng hậu, Tăng Thanh Hà đã có hơn 1 thập kỷ "ở ẩn" để tập trung chăm sóc gia đình.

Bão số 1 Maysak hiện cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 90km về phía Nam, chuyên gia đã đưa ra nhận định thời điểm gió mạnh nhất cũng như mưa lớn nhất.

Clip gã đàn ông đánh đập bé gái 3 tuổi là con riêng của người tình gây bức xúc dư luận, hiện Công an TP.HCM đã triệu tập người liên quan.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đang phối hợp với Công an phường Hiệp Bình và các đơn vị liên quan điều tra vụ phát hiện thi thể người phụ nữ trong bao bố.

Theo các chuyên gia, việc cần độ trễ nhất định để điều chỉnh giá hàng hóa chỉ là nguyên nhân bề nổi.

(VTC News) - XSMT 4/7/2026, kết quả xổ số miền Trung hôm nay, thứ 7 ngày 4/7 được cập nhật trực tiếp lúc 17h15. Theo dõi KQXSMT mới nhất, chính xác nhất.

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Công an Đà Nẵng triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng với tổng số tiền giao dịch hơn 20 tỷ đồng, tạm giữ hình sự 5 người.

Thứ trưởng Bộ Công Thương cho rằng, nếu giá xăng dầu tăng cao dẫn đến giá hàng hóa tăng cao thì khi giá xăng dầu đã giảm, giá các mặt hàng cũng phải giảm theo.