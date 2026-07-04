Argentina chật vật thắng Cape Verde, Messi phê bình đội nhà

(VTC News) -

Trong buổi phỏng vấn sau trận đấu với Cape Verde ở vòng 1/16 World Cup 2026 ngày 4/7, Lionel Messi cho rằng màn trình diễn của toàn đội vẫn bộc lộ nhiều vấn đề, đồng thời nhấn mạnh World Cup 2026 đang chứng kiến sự cân bằng chưa từng có giữa các đội tuyển.

“Chúng tôi biết đây sẽ là một trận đấu rất khó khăn, không phải ngẫu nhiên mà đội bóng này không thua Tây Ban Nha, Uruguay”, siêu sao người Argentina nói.

Messi chỉ ra những điểm cần cải thiện của đội nhà sau trận đấu với Cape Verde. (Ảnh: Reuters)

Trong trận đấu, có thời điểm Argentina khai thông thế bế tắc và tưởng như sẽ giành chiến thắng một cách dễ dàng. Thế nhưng, cục diện trên sân nhanh chóng thay đổi khi Cape Verde vùng lên mạnh mẽ, khiến đại diện Nam Mỹ rơi vào thế trận đầy khó khăn.

“Chúng tôi đã làm được điều khó nhất: tìm thấy bàn thắng đầu tiên và nghĩ rằng nhờ đó, chúng tôi có thể tìm lại lối chơi của mình và bình tĩnh hơn, nhưng mọi chuyện lại hoàn toàn ngược lại. Chúng tôi mất bóng, lùi sâu và không thể pressing tốt. Họ trừng phạt chúng tôi bằng vũ khí riêng của họ”, Messi nhận định.

Dù giành quyền đi tiếp, Messi vẫn tự phê bình màn trình diễn của toàn đội: “Chúng tôi biết trận đấu sẽ rất khó, đây là vòng đấu loại trực tiếp và không ai tặng không cho bạn điều gì. Dù mọi người vẫn thường đánh giá thấp các đội tuyển vì tên tuổi của họ, chúng tôi biết rằng trận đấu này hoàn toàn không dễ dàng. World Cup lần này cho thấy rằng mọi thứ rất cân bằng, rất phức tạp, tất cả các trận đấu đều sẽ cực kỳ khó khăn”, anh nói.

Đáng chú ý, Messi cũng phân tích một cách chi tiết về những hạn chế trong hệ thống phòng ngự của Argentina. Theo anh, khoảng cách giữa các tuyến bị kéo giãn khiến đội bóng không thể pressing đồng bộ.

“Chúng tôi không thể pressing đối thủ tốt. Các tuyến của chúng tôi ở quá xa nhau. Khi chúng tôi muốn để trung vệ dâng lên từ vị trí tiền vệ phòng ngự, quãng đường để họ lao lên là quá dài và chúng tôi mất sự đồng bộ. Họ kiểm soát bóng và khiến chúng tôi phải chạy vì chúng tôi không thể pressing họ tốt”, Messi nhận định.

Video: Cape Verde gỡ hoà 2-2 trước Argentina

Bên cạnh những điểm cần cải thiện, Messi cũng chỉ ra tín hiệu tích cực của Argentina là khả năng tận dụng các tình huống cố định.

“Hôm nay, chúng tôi thấy được tầm quan trọng của bóng cố định, điều mà trước đó chúng tôi chưa thể chuyển hóa thành bàn thắng. Trong những trận đấu như thế này, những tình huống ấy rất quan trọng. Chúng tôi có những cầu thủ đánh đầu tốt và may mắn là hôm nay đã tận dụng được trong trận đấu ngày hôm nay. Chúng tôi đang tập luyện dần vì việc có thể thành công ở các tình huống cố định là rất quan trọng”, siêu sao 39 tuổi giải thích.

Khép lại buổi phỏng vấn, Messi nhấn mạnh điều quan trọng nhất lúc này là hồi phục thể lực sau một trận đấu tiêu hao rất nhiều sức lực: “Hôm nay chúng tôi đã mất rất nhiều sức. Điều quan trọng bây giờ là nghỉ ngơi, nghĩ về trận đấu tiếp theo, giữ lại những điều tích cực và sửa chữa những điều chưa tốt, mà thực tế vẫn còn khá nhiều”.