  • logo
Xuất bản ngày 04/07/2026 07:27 AM
Xuất bản ngày 04/07/2026 07:27 AM

Giá vàng 18K Doji hôm nay 4/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Hoàng Lan
Hoàng Lan
(VTC News) -

Bên cạnh vàng 24K, giá vàng 18K cũng được nhiều khách hàng quan tâm do nhu cầu mua sắm trang sức ngày càng tăng.

Đặc điểm của vàng 18K

Vàng 18K là loại vàng có hàm lượng vàng nguyên chất đạt 75%, phần còn lại là 25% kim loại khác như bạc, đồng, niken hoặc kẽm nhằm tăng độ cứng và độ bền. Theo quy ước quốc tế, vàng nguyên chất có độ tinh khiết 24K, vì vậy vàng 18K tương đương với tỷ lệ 18/24 phần vàng, hay còn được gọi là vàng 750.

So với vàng 24K, vàng 18K cứng và bền hơn, ít bị móp méo hay trầy xước trong quá trình sử dụng. Do vậy, vàng 18K được sử dụng phổ biến trong chế tác các sản phẩm trang sức như nhẫn, dây chuyền, vòng tay, lắc tay, bông tai và mặt dây chuyền.

Vàng 18K có nhiều màu sắc khác nhau. (Ảnh minh họa: AI)

Vàng 18K có nhiều màu sắc khác nhau. (Ảnh minh họa: AI)

Tùy vào tỷ lệ và kim loại được pha trộn, vàng 18K có nhiều màu sắc khác nhau như vàng truyền thống (pha trộn giữa vàng, bạc và một chút đồng); vàng trắng (pha trộn chủ yếu với các kim loại màu trắng như bạc, palladium hoặc niken); vàng hồng (pha trộn với tỷ lệ đồng cao hơn để tạo ra sắc hồng ấm áp).

Vàng 18K Doji hôm nay 4/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Theo khảo sát lúc 7h ngày 4/7/2026, giá vàng 18K tại Doji được niêm yết ở mức 10.095.000 đồng/chỉ (mua vào) và 11.095.000 đồng/chỉ (bán ra).

Bảng giá một số loại vàng khác tại Doji, cập nhật lúc 7h ngày 4/7/2026:

Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị
Vàng miếng SJC 14.840.00015.140.000đồng/chỉ
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 14.840.00015.140.000đồng/chỉ
Vàng nguyên liệu 999913.600.00013.800.000đồng/chỉ
Vàng nguyên liệu 99913.550.00013.750.000đồng/chỉ
Nữ trang 999914.100.00014.600.000đồng/chỉ
Nữ trang 99914.050.00014.550.000đồng/chỉ
Nữ trang 9913.980.00014.530.000đồng/chỉ
Giá nguyên liệu 18K 10.095.00011.095.000đồng/chỉ
Giá nguyên liệu 16K 8.808.0009.808.000đồng/chỉ
Giá nguyên liệu 15K 7.995.0008.995.000đồng/chỉ
Giá nguyên liệu 14K 7.656.0008.656.000đồng/chỉ
Giá nguyên liệu 10K 5.556.0006.556.000đồng/chỉ

Giá vàng 18K hôm nay 4/7/2026

Dưới đây là bảng giá vàng 18K hôm nay tại một số thương hiệu trong nước, cập nhật lúc 7h ngày 4/7/2026:

Thương hiệu Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị
SJCNữ trang 75% 10.301.10011.251.100đồng/chỉ
PNJVàng 750 (18K) 10.253.00011.243.000đồng/chỉ
DojiGiá nguyên liệu 18K10.095.00011.095.000đồng/chỉ
Mi Hồng Vàng 750 9.800.00010.100.000đồng/chỉ
Huy Thanh Jewelry Giá nguyên liệu 18K 10.882.000 11.340.000 đồng/chỉ
Ngọc Thẩm Vàng 18K 750 9.672.00010.222.000đồng/chỉ

Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng có thể thay đổi liên tục trong ngày. Khách hàng nên cập nhật giá ngay tại thời điểm giao dịch.

Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Theo dõi
1 chỉ vàng 18k bằng bao nhiêu gam?

1 chỉ vàng 18k bằng bao nhiêu gam?

1 chỉ vàng 18K bằng bao nhiêu gam là câu hỏi được nhiều người quan tâm khi mua bán vàng, dưới đây là cách quy đổi vàng 18K sang gam theo đơn vị phổ biến ở Việt Nam.

Giá vàng 18K bao nhiêu 1 chỉ?

Giá vàng 18K bao nhiêu 1 chỉ?

Vàng 18K bao nhiêu 1 chỉ là câu hỏi được nhiều người quan tâm khi có nhu cầu mua trang sức hoặc đầu tư tích trữ.

Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Tin nổi bật
Nhận định, dự đoán tỷ số Colombia vs Ghana: Phong tỏa James Rodriguez
Nhận định, dự đoán tỷ số Colombia vs Ghana: Phong tỏa James Rodriguez
Siêu máy tính dự đoán tỷ lệ thắng Colombia vs Ghana, vòng 1/16 World Cup
Siêu máy tính dự đoán tỷ lệ thắng Colombia vs Ghana, vòng 1/16 World Cup
Giá lúa gạo hôm nay 3/7: Gạo nguyên liệu tăng nhẹ, lúa tươi giữ ổn định
Giá lúa gạo hôm nay 3/7: Gạo nguyên liệu tăng nhẹ, lúa tươi giữ ổn định
Lịch thi đấu vòng 1/16 World Cup 2026 mới nhất
Lịch thi đấu vòng 1/16 World Cup 2026 mới nhất
Cùng chuyên mục
Tin mới
Xem thêm