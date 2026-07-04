Xe khách lật ngang trên cao tốc Hải Phòng, 1 người tử vong

(VTC News) -

Khoảng 11h47 ngày 4/7, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra giữa hai ô tô trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (đoạn qua xã Kiến Thụy, TP Hải Phòng).

Thời điểm trên, ô tô con mang BKS 30B-020.XX và xe khách BKS 34F-011.XX cùng lưu thông trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng theo hướng về Hà Nội. Đến Km85+700, hai xe xảy ra va chạm. Ô tô khách lật ngang, chắn làn số 2 và 3 của cao tốc, còn xe con dừng ở làn số 1.

Hiện trường vụ tai nạn.

Tại hiện trường, cả hai xe bị hư hỏng nặng. Trong đó, ô tô khách có nhiều hành khách mắc kẹt. Lực lượng chức năng đã điều động hai xe PCCC&CNCH đến hiện trường để hỗ trợ cứu nạn, cứu hộ.

Bước đầu xác định, có 4 người bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu.

Đại diện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 2 (Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết đơn vị đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để giải quyết vụ tai nạn.

“Bước đầu, cơ quan chức năng xác định đã có một nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn”, đại diện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 2 cho biết.

Lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn giữa xe tải và xe đầu kéo trên cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn

Cùng ngày, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn (thuộc địa bàn thôn Bình Long, xã Phù Mỹ Nam, tỉnh Gia Lai) giữa xe tải và xe đầu kéo làm 2 người chết.

Vụ tai nạn tại km1177+200, trên tuyến đường bộ cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn, thuộc đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông (CT.01).

Thời điểm trên, xe đầu kéo kéo theo rơ moóc do tài xế Nguyễn Văn T.L. (55 tuổi), trú phường Phú Thuận, TP.HCM, cầm lái chạy làn số 2 theo hướng Bắc - Nam thì bị xe tải đi cùng chiều đâm vào sau đuôi xe.

Vụ tai nạn khiến xe tải phía sau bị hư hỏng nặng phần đầu cabin, cả tài xế và phụ xe tải (chưa rõ danh tính) đều mắc kẹt trong cabin và chết tại chỗ.