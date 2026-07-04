MediaMart tung deal lớn trước thềm chung kết World Cup

(VTC News) -

Chương trình mang đến cơ hội mua sắm tiết kiệm cho người tiêu dùng, đặc biệt là các gia đình đang có nhu cầu nâng cấp tivi, điều hòa, quạt mát, thiết bị gia dụng hoặc sắm combo cho nhà mới.

Mức giảm lần này đến 50%, đi kèm các chính sách hỗ trợ mua sắm như trả góp lãi suất 0%, tặng quà đến 5 triệu đồng, giao lắp nhanh trong 4 giờ, lỗi 1 đổi 1 trong 30 ngày, vận chuyển và lắp đặt miễn phí theo điều kiện chương trình.

TV màn hình lớn ngang giá TV nhỏ - Mua là hời

Điểm nhấn nổi bật của chương trình là nhóm tivi màn hình lớn phục vụ nhu cầu xem bóng đá tại nhà. Trong dịp cao điểm hướng tới chung kết World Cup, MediaMart giới thiệu loạt tivi 4K, Google TV, QLED TV và Nano TV với giá ưu đãi.

Một số model tivi 55 inch, 65 inch, 70 inch và 75 inch được đưa vào siêu tiệc “TV to giá TV nhỏ”, giúp người tiêu dùng dễ dàng nâng cấp không gian giải trí gia đình với chi phí hợp lý hơn.

Khách hàng có thể dễ dàng nâng cấp không gian giải trí tại nhà với Smart TV 4K 55 inch giá chỉ từ 7.990.000 đồng, Google TV 4K 70 inch giá chỉ từ 13.990.000đ. Với không gian nhỏ, Android TV Coex Full HD 40 inch 40UT7002X là lựa chọn hợp lý, giảm 43%, giá chỉ 4.590.000đ.

Ở phân khúc màn hình lớn, nhiều model nổi bật cũng được điều chỉnh về mức giá cực hấp dẫn trong tháng 7 như QLED Tivi 4K 65 inch Samsung QA65Q6FAA Smart TV với màu sắc rực rỡ, màn hình phù hợp nhiều không gian gia đình, tích hợp AI thông minh, giảm 45%, giá siêu sốc chỉ 12.490.000đ. Đặc biệt, Smart Tivi 4K UHD LG 86 inch 86UA8450PSA ThinQ AI giảm 27%, giá cực sốc 28.990.000đ.

Ngoài ra, khách hàng yêu thích trải nghiệm màn hình lớn có thể lựa chọn Smart Tivi Samsung 4K 75 inch 75U8500 Crystal UHD – siêu phẩm “màn hình to, giá siêu nhỏ”, giúp đem cả rạp phim về nhà, hiện giảm 40%, giá siêu rẻ chỉ 16.490.000đ.

Điều hòa giảm nửa giá - Mua 1 được 2

Bên cạnh tivi, nhóm điều hòa cũng là ngành hàng trọng tâm trong chương trình xả kho hè. Các model điều hòa 1 chiều 9.000BTU, 12.000BTU và 18.000BTU… đến từ nhiều thương hiệu như Coex, Daikin, Panasonic, Samsung…. được áp dụng ưu đãi sâu, phù hợp với nhu cầu làm mát phòng ngủ, phòng khách, căn hộ và không gian sinh hoạt gia đình.

Thông điệp “Mua 1 lần – Mát lâu dài, không phát sinh chi phí” được nhấn mạnh nhằm hướng tới nhóm khách hàng quan tâm đến hiệu quả sử dụng, chi phí vận hành và sự an tâm khi lắp đặt.

Một số model nổi bật gồm Điều hòa Casper 1 chiều 9.200BTU tiết kiệm điện, chi phí vận hành chỉ từ 4.000đ/đêm, giảm 25%, giá sốc 5.990.000đ, tặng voucher mua hàng gia dụng trị giá 500.000đ, Điều hòa Coex 1 chiều Inverter 12000BTU công suất mạnh mẽ, vận hành êm ái, giá ưu đãi chỉ còn 7.490.000đ.

Điều hòa Funiki 1 chiều Inverter 12.000BTU có giá gói cơ bản 7.290.000đ, tặng voucher mua hàng gia dụng trị giá 300.000đ. Ngoài ra, Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 9000BTU giảm 15%, giá gói tiêu chuẩn 12.990.000đ.

Nhóm tủ lạnh, máy giặt tiếp tục có nhiều ưu đãi hấp dẫn trong tháng 7: Tủ lạnh Coex Inverter 236 lít giảm 25%, giá sốc 5.590.000đ; Tủ lạnh Hitachi Inverter 240 lít tiết kiệm điện chuẩn Nhật, vận hành bền bỉ, giảm 12%, giá chỉ 7.490.000đ, tặng ấm siêu tốc Inox Coex và voucher mua hàng gia dụng Coex/Roler trị giá 200.000đ, Tủ lạnh LG Multi Door Inverter 400 lít thiết kế 4 cửa, hạn chế thất thoát hơi lạnh, giá ưu đãi còn 14.490.000đ…

Máy giặt cũng có nhiều lựa chọn nổi bật như Máy giặt lồng đứng LG AI DD Inverter 15kg giảm 27%, giá 9.490.000đ, Máy giặt lồng ngang Electrolux Inverter 10kg chuẩn chăm sóc quần áo châu Âu, giảm 28%, giá chỉ 9.990.000đ….

Gia dụng - quạt mát xả kho rẻ không tưởng

Cũng trong chương trình khuyến mại lần này còn có nhiều lựa chọn gia dụng thiết thực cho mùa hè. Từ quạt mát, quạt điều hòa đến máy xay, máy ép chậm, máy lọc nước, nhiều sản phẩm thiết thực cho gia đình được giảm sâu trong tháng 7, với quạt mát xả kho giá chỉ từ 199.000đ.

Nổi bật có Quạt cây Điện cơ QD400X-MS-đk giảm 41%, giá chỉ 790.000đ; Quạt cây thông minh Roler RF-7125A 5 cánh, có điều khiển từ xa, giảm 33%, giá 1.990.000đ; Quạt điều hòa Hòa Phát HPCF023NB 35 lít giảm 44%, giá tốt 1.590.000đ, Quạt điều hòa Coex 40 lít CA-7125A giảm 37% còn 2.390.000đ…

Nhóm đồ bếp và chăm sóc sức khỏe gia đình cũng có nhiều lựa chọn đáng chú ý như Máy xay đa năng 2 cối Philips HR2221/00 giảm 37%, còn 1.190.000đ; Máy ép chậm đa năng Roler RS-4460 giảm 50%, còn 3.990.000đ, tặng thêm ấm siêu tốc; Máy lọc nước nóng nguội lạnh Kangaroo RO Block Infinity 9 cấp KG09A8 giảm 46%, còn 4.890.000đ.

Sắm đồ công nghệ nhận quà mê say

Nhóm hàng công nghệ cũng được đưa vào chương trình với nhiều lựa chọn laptop, điện thoại thông minh và thiết bị phục vụ học tập, làm việc, giải trí. Một số sản phẩm laptop Acer, Asus cùng điện thoại Samsung, iPhone được áp dụng giá ưu đãi cuối tuần, hướng tới khách hàng có nhu cầu nâng cấp thiết bị cá nhân trong mùa mua sắm cao điểm.

Với laptop, khách hàng có thể lựa chọn Laptop Acer Ryzen 3 giảm 13%, còn 15.690.000đ; Laptop Dell Core i5 giảm 14%, giá chỉ 20.690.000đ; Laptop ASUS ExpertBook Core i5 giảm 11%, giá tốt 17.790.000đ. Đặc biệt, chương trình thu cũ đổi mới Laptop, PC, màn hình, máy in hỗ trợ trợ giá đến 2 triệu đồng.

MediaMart còn áp dụng chings sách Laptop 3 Không: trả góp 0% lãi suất, trả trước 0đ qua thẻ tín dụng, sẵn hàng không chờ đợi, giúp khách hàng dễ dàng sở hữu thiết bị mới với chi phí linh hoạt hơn.

Ở nhóm điện thoại, nhiều model cũng được điều chỉnh giá hấp dẫn như iPhone 17 Pro Max 256GB giảm còn 35.990.000đ; Xiaomi Redmi 15C 4GB/128GB giảm còn 4.590.000đ; Samsung A17 4G 6GB/128GB giá chỉ 5.390.000đ….

Đặc biệt, chương trình còn nhấn mạnh các combo mua sắm cho nhà mới với mức tiết kiệm đến 2 triệu đồng. Đây là lựa chọn phù hợp cho các gia đình đang hoàn thiện nhà ở, căn hộ, phòng khách, phòng ngủ hoặc cần mua đồng bộ nhiều thiết bị như tivi, điều hòa, quạt mát, máy lọc nước và đồ gia dụng.

Cơ hội mua sắm tiết kiệm, đúng nhu cầu

Đại diện hệ thống cho biết, chương trình “Chung kết giá sốc – Xả kho hè đậm sâu” được triển khai nhằm mang đến cho người tiêu dùng thêm cơ hội mua sắm tiết kiệm trong thời điểm nhu cầu xem bóng đá, làm mát và nâng cấp thiết bị gia đình tăng cao.

Với danh mục sản phẩm đa dạng, chính sách ưu đãi rộng và dịch vụ giao lắp nhanh, MediaMart kỳ vọng hỗ trợ khách hàng dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp cho gia đình trước thềm chung kết World Cup.

Chương trình diễn ra từ nay đến 20/07/2026 tại hệ thống MediaMart. Khách hàng có thể tham khảo thêm thông tin chi tiết tại website https://mediamart.vn hoặc hệ thống siêu thị MediaMart trên toàn quốc, liên hệ hotline 1900 6741 để được tư vấn sản phẩm phù hợp với nhu cầu xem bóng đá, giải trí gia đình và ngân sách mua sắm.