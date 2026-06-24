Không có triệu chứng rõ rệt, sốc khi phát hiện ung thư đại trực tràng đã di căn

(VTC News) -

Mới đây, ông M.H.T. (72 tuổi, Đắk Lắk) đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Việt Mỹ sau khoảng nửa tháng ăn uống kém và gần 10 ngày không đi đại tiện được.

Theo gia đình, trước đó ông T. vẫn sinh hoạt gần như bình thường, sức khỏe không có dấu hiệu bất thường đáng lo ngại. Tình trạng ăn uống kém mới xuất hiện trong thời gian ngắn nên người nhà cho rằng có thể liên quan đến tuổi tác hoặc thay đổi thời tiết, không nghĩ tới bệnh lý nghiêm trọng.

Tuy nhiên, kết quả nội soi tiêu hóa cùng các thăm dò cận lâm sàng đã phát hiện người bệnh có khối u sùi đại tràng, đồng thời ung thư đã di căn đến phúc mạc, cột sống và hạch ổ bụng.

Qua nội soi phát hiện người bệnh có khối u sùi đại tràng, đồng thời ung thư đã di căn

BS.CKII Nguyễn Thị Dững, Trưởng khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Việt Mỹ cho biết, trường hợp như ông T. không phải hiếm gặp. Ung thư đại trực tràng ở giai đoạn đầu thường có biểu hiện không rõ rệt như rối loạn tiêu hóa, thay đổi thói quen đi tiêu, đầy bụng hoặc ăn uống kém nên rất dễ bị bỏ qua.

"Nhiều người cho rằng đây chỉ là những rối loạn tiêu hóa thông thường nên không đi khám. Khi phát hiện, bệnh có thể đã tiến triển đến giai đoạn nặng, làm giảm hiệu quả điều trị", bác sĩ Dững cho biết.

Theo BS.CKI Võ Văn Hải, bác sĩ Nội soi tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Việt Mỹ, nhiều bệnh lý đường tiêu hóa có thể khởi phát từ những tổn thương niêm mạc tồn tại trong thời gian dài. Trong đó, polyp đại trực tràng là một trong những tổn thương phổ biến và có khả năng tiến triển thành ung thư nếu không được phát hiện, theo dõi và xử lý kịp thời.

Polyp là tình trạng tăng sinh bất thường của lớp niêm mạc đường tiêu hóa, thường gặp nhất ở đại trực tràng. Phần lớn polyp là lành tính, nhưng một số dạng polyp tuyến nguy cơ chuyển thành ung thư. Polyp đại trực tràng giống như “hạt giống” của ung thư. Khi còn nhỏ, việc loại bỏ polyp qua nội soi rất đơn giản và hiệu quả. Tuy nhiên, nếu để polyp phát triển thành khối u ác tính, quá trình điều trị sẽ phức tạp, tốn kém và nguy cơ biến chứng cao hơn rất nhiều.

Quá trình này thường diễn ra âm thầm trong nhiều năm theo chuỗi từ polyp, loạn sản tế bào đến ung thư. Ở giai đoạn đầu, các tổn thương thường chỉ khu trú tại niêm mạc và gần như không gây triệu chứng rõ ràng, khiến người bệnh khó nhận biết nếu không thực hiện tầm soát định kỳ.

Ung thư đại trực tràng là bệnh lý có thể kiểm soát và điều trị hiệu quả nếu được phát hiện sớm. Tùy từng giai đoạn bệnh, người bệnh có thể được chỉ định phẫu thuật, hóa trị, xạ trị hoặc phối hợp nhiều phương pháp điều trị.

Tuy nhiên, trên thực tế, không ít trường hợp chỉ đến bệnh viện khi bệnh đã ở giai đoạn muộn hoặc xuất hiện biến chứng. Chế độ ăn uống thiếu khoa học, ít vận động cùng tâm lý chủ quan với các triệu chứng như táo bón kéo dài, đầy bụng, chướng hơi hoặc thay đổi thói quen đi tiêu là nguyên nhân khiến nhiều bệnh lý tiêu hóa nguy hiểm bị bỏ sót.

Các chuyên gia khuyến cáo người từ 40-45 tuổi trở lên, người có tiền sử polyp đại trực tràng, rối loạn tiêu hóa kéo dài hoặc có người thân mắc bệnh lý ác tính đường tiêu hóa nên chủ động nội soi tầm soát định kỳ để phát hiện sớm bất thường và tăng cơ hội điều trị hiệu quả.