Ngỡ mệt vì áp lực công việc, đi khám phát hiện ung thư đại trực tràng

(VTC News) -

Chị P.V.P.U (35 tuổi) đến Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) theo lời khuyên của gia đình khi thấy da dẻ chị quá xanh xao. Bản thân chị thỉnh thoảng cũng cảm thấy đau bụng nhẹ, thoáng qua nhưng lại tặc lưỡi bỏ qua vì nghĩ là rối loạn tiêu hóa thông thường.

Qua thăm khám, sĩ phát hiện chị bị thiếu máu nặng. Ngay lập tức, chị được chỉ định nội soi đại tràng. Kết quả cho thấy chị có khối u lớn ở đại tràng, bề mặt loét và rất dễ chảy máu.

Kết quả mô học khẳng định bệnh nhân mắc ung thư đại trực tràng.

Coi thường dấu hiệu vì stress, người trẻ đối mặt ung thư đại trực tràng. (Ảnh minh họa)

Trường hợp khác là anh N.H.H.H (31 tuổi) đến bệnh viện với triệu chứng mệt mỏi rã rời, hay bị chóng mặt, rối loạn tiêu hoá.

Tình trạng này đã xuất hiện một thời gian, tuy nhiên, bệnh nhân nghĩ là do làm việc quá sức nên cơ thể mệt mỏi.

Tại bệnh viện, kết quả xét nghiệm cho thấy người bệnh thiếu máu nặng. Sau khi nội soi, phát hiện một khối u dạng vòng nhẫn đang chảy máu rỉ rả ở vùng trực tràng.

ThS.BSCK2 Trần Kinh Thành, Phó khoa Nội tiêu hóa, Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết, trong 2 tuần vừa qua, tại phòng khám Nội tiêu hóa của bệnh viện tiếp nhận nhiều bệnh nhân mắc các vấn đề về trực tràng.

Đáng báo động là người bệnh ung thư đại trực tràng đang ngày càng trẻ hóa. Rất nhiều người trẻ chỉ từ 27 - 35 tuổi nhận “bản án” ung thư giai đoạn muộn chỉ từ những triệu chứng mà họ vẫn đinh ninh là do "áp lực công việc" như mệt mỏi, uể oải, da xanh xao và thỉnh thoảng đau bụng lâm râm.

“Trong suy nghĩ của nhiều người, ung thư ống tiêu hóa phải có dấu hiệu rầm rộ như đi cầu ra máu tươi ồ ạt, đau bụng dữ dội, sụt cân nghiêm trọng, hay sờ thấy khối u ở bụng. Tuy nhiên, nhiều trường hợp bệnh diễn tiến âm thầm, không có triệu chứng rõ rệt nên khi người bệnh đến bệnh viện thì đã ở giai đoạn muộn”, BS Thành nói.

Nhiều người trẻ luôn trong tình trạng thiếu năng lượng, suy nhược cơ thể, hay thỉnh thoảng có đau bụng âm ỉ...nhưng lại nhầm tưởng là do stress công việc, làm việc quá sức, thiếu ngủ, hoặc ăn uống thất thường. Sự chủ quan này chính là "thời gian vàng" để khối u ác tính âm thầm phát triển, vượt qua ranh giới có thể chữa khỏi.

Nguyên nhân làm gia tăng ung thư đại trực tràng ở người trẻ

Theo các bác sĩ, sự gia tăng đáng lo ngại của ung thư đại trực tràng ở người trẻ trong những năm gần đây có liên quan chặt chẽ đến lối sống hiện đại. Trong đó, chế độ ăn uống “nghèo” chất xơ là một yếu tố quan trọng. Tình trạng táo bón kéo dài không chỉ gây khó chịu mà còn có thể làm thay đổi môi trường vi sinh đường ruột, đồng thời kéo dài thời gian niêm mạc đại tràng tiếp xúc với các yếu tố nguy cơ.

Ung thư trực tràng có thể diễn tiến âm thầm, khó nhận biết.

Bên cạnh đó, chế độ ăn nhiều thức ăn nhanh, thịt đỏ, thực phẩm chế biến sẵn hoặc nướng cháy, trong khi lại thiếu hụt rau xanh và trái cây cũng được ghi nhận là những yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Những thói quen ăn uống này có thể tạo ra các chất gây hại cho niêm mạc đại tràng, từ đó thúc đẩy quá trình hình thành và phát triển của ung thư.

Lối sống ít vận động cũng là một nguyên nhân đáng lưu ý. Việc ngồi làm việc trong thời gian dài, đặc biệt phổ biến ở người trẻ hiện nay, có thể làm giảm hoạt động của nhu động ruột. Khi chức năng vận chuyển của ruột bị chậm lại, nguy cơ mắc các bệnh lý đại trực tràng, bao gồm ung thư, cũng có xu hướng gia tăng.

Ngoài ra, các thói quen không lành mạnh như lạm dụng rượu bia, hút thuốc lá và tình trạng căng thẳng kéo dài cũng góp phần “tiếp tay” cho bệnh phát triển. Những yếu tố này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể mà còn tác động tiêu cực đến hệ tiêu hóa, làm tăng nguy cơ tổn thương tế bào.

Cuối cùng, yếu tố di truyền cũng đóng vai trò nhất định trong một số trường hợp. Những người có tiền sử gia đình mắc ung thư đại trực tràng hoặc có polyp đại tràng cần đặc biệt lưu ý, bởi nguy cơ mắc bệnh có thể cao hơn so với người bình thường.

Bác sĩ khuyến cáo gì?

Ung thư đại trực tràng nếu được phát hiện sớm, đặc biệt ở giai đoạn tiền ung thư hoặc khi khối u còn nhỏ, thì khả năng điều trị triệt căn rất cao. Chính vì vậy, việc chủ động nhận biết và tầm soát sớm đóng vai trò then chốt trong bảo vệ sức khỏe, nhất là đối với người trẻ.

Trước hết, mỗi người cần lắng nghe những dấu hiệu bất thường của cơ thể và không nên chủ quan với tình trạng mệt mỏi kéo dài. Khi xuất hiện các biểu hiện như da xanh xao, chóng mặt, thay đổi thói quen đi tiêu (táo bón xen lẫn tiêu chảy, phân nhỏ dẹt) hoặc đau bụng âm ỉ, người bệnh nên đến khám chuyên khoa Tiêu hóa để được đánh giá kịp thời. Đây có thể là những dấu hiệu sớm cảnh báo các vấn đề tại đại trực tràng.

Bên cạnh đó, không nên bỏ qua các xét nghiệm cơ bản. Xét nghiệm công thức máu có thể giúp phát hiện tình trạng thiếu máu - một dấu hiệu gián tiếp của bệnh lý tiêu hóa. Đồng thời, xét nghiệm tìm máu ẩn trong phân là phương pháp sàng lọc quan trọng, hỗ trợ bác sĩ định hướng và phát hiện sớm các bất thường tại đại trực tràng.

Khi có chỉ định từ bác sĩ, người bệnh cần chủ động thực hiện tầm soát bằng nội soi, đặc biệt là nội soi đại tràng. Hiện nay, nội soi tiền mê tương đối nhẹ nhàng, an toàn và mang lại hiệu quả cao trong việc phát hiện sớm cũng như can thiệp các tổn thương tiền ung thư như polyp đại trực tràng.