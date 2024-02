Khởi tố kẻ ngáo đá ném bé trai 3 tuổi xuống sông ở Tiền Giang

(VTC News) -

Chiều 26/2, Công an tỉnh Tiền Giang thông tin, đơn vị đã khởi tố bị can, bắt giam Lê Huỳnh Hải (25 tuổi, ngụ xã Hậu Mỹ Trinh, huyện Cái Bè) để điều tra về hành vi "Giết người".

Bị can Lê Huỳnh Hải tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an Tiền Giang)

Theo Cơ quan CSĐT Tiền Giang, trước đó khoảng 7h ngày 11/2, sau khi sử dụng ma túy, Hải đi bộ đến khu vực chợ Cái Nứa (thuộc xã Hậu Thành, huyện Cái Bè). Đến khoảng 18h cùng ngày, Hải nhìn thấy bé trai L.N.K.T. (3 tuổi, ngụ xã Hậu Thành) đang ngồi trên ghế đá trước sân nhà thuộc tỉnh lộ 869 nên đến ôm bé T. đi đến sông Cái Nứa cách nhà bé khoảng 80m rồi ném bé trai xuống sông. Sau đó, tên này rời khỏi hiện trường.

Thời điểm này, anh Phan Quốc Huy (30 tuổi, ngụ xã Hậu Thành là chủ quán cà phê gần đó) thấy bé trai vùng vẫy dưới dòng sông nên đã nhanh chóng nhảy xuống sông đưa bé T. lên bờ. Đồng thời, anh Huy cùng người dân đưa bé T. đến bệnh viện. May mắn, sức khỏe của bé trai ổn định.

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 12/2, Cơ quan CSĐT đã bắt được Lê Huỳnh Hải tại xã Mỹ Hội (huyện Cái Bè). Tại Cơ quan điều tra, Lê Huỳnh Hải đã thừa nhận toàn bộ hành vi ném bé T. xuống sông.

Trước đó, tháng 9/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cũng đã khởi tố, bắt giam Huỳnh Hồng Hải (SN 1983, cư trú khóm Tây Khánh 2, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên) để điều tra về hành vi Giết người.

Tại cơ quan công an, tên này khai đã ném bé trai 4 tuổi (con của bạn gái cũ) xuống sông Long Xuyên. Cháu bé may mắn được ông Bùi Ngọc Thọ (SN 1960, trú tại phường Thới Long, quận Ô Môn, TP Cần Thơ) cùng anh Bùi Hữu Thành (SN 1984, con trai ông Thọ) đang chạy ghe chở lúa từ hướng xã Mỹ Khánh ra Sông Hậu, kịp thời phát hiện cứu vớt cháu bé an toàn.