Khởi động chương trình sinh nhật '35 năm Saigon Co.op - Niềm tin gắn kết'

(VTC News) -

Trải dài đến hết năm 2024, Saigon Co.op đánh dấu cột mốc tuổi 35 bằng hàng loạt các chương trình dành cho người tiêu dùng; hướng đến cộng đồng và xã hội; nâng cao chất lượng hàng hóa phục vụ khách hàng; tiếp tục mục tiêu giữ vững vị thế thương hiệu uy tín dẫn đầu ngành bán lẻ hiện đại tại Việt Nam.

Trong chương trình, Saigon Co.op công bố dự án hoạt động vì xã hội là điểm nhấn trong dịp kỷ niệm 35 năm thành lập và phát triển: Co.op Care - là một nền tảng hoạt động hướng đến cộng đồng của Saigon Co.op và các đơn vị bán lẻ trực thuộc.

Dự kiến sẽ có 150 công trình xã hội được Saigon Co.op và các thương hiệu thuộc hệ sinh thái bán lẻ của đơn vị (Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.op Smile, Cheers, Finelife, Sense City, Sense Market) cùng với các đối tác và khách hàng sẽ cùng góp phần xây dựng và hoàn thành trong năm 2024.

Các công trình được phân chia thành các hạng mục: giáo dục, y tế và xã hội để hỗ trợ những người yếu thế và các khu vực đang cần nhiều sự giúp đỡ.

Co.op Cares sẽ chính thức đi vào hoạt động vào tháng 07/2024. Với vai trò tiên phong đi đầu trong trách nhiệm hướng đến cộng đồng và xã hội, Saigon Co.op sẽ cùng khách hàng, đối tác chung tay phát triển để Co.op Cares ngày càng thiết thực và ý nghĩa thông qua các công trình giúp đỡ nâng cao đời sống người dân, hỗ trợ những người yếu thế cũng như hướng đến sự phát triển bền vững của xã hội.

Song song với sự công bố nền tảng Co.op Cares, sinh nhật Saigon Co.op thêm phần long trọng với chương trình khuyến mãi kéo dài 21 ngày từ 28/4 - 15/4 tại 800 điểm bán trên toàn quốc (800 điểm bán bao gồm Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.op Smile, Cheers, Finelife, Sense City, Sense Market.

Ghi nhận trong những ngày đầu tiên của chương trình, sức mua tăng 30 - 40% so với ngày thường, lý do là Saigon Co.op đã tung những mặt hàng giảm giá đậm ngay từ ngày bắt đầu. Đặc biệt, hệ thống ghi nhận các mặt hàng giải nhiệt đang có sức mua cao, ví dụ như nước giảu khát, nước ngọt, nước tăng lực, nước uống điện giải, thực phẩm bổ sung… sức mua tăng khoảng 30% so với tháng trước.

Những mặt hàng OCOP giải khát được người tiêu dùng quan tâm lựa chọn như mật dừa nước, trà tim sen, trà khổ qua, bột rau má… Các mặt hàng nhãn riêng Co.op như trà chanh Co.op Select, bí đao nha đam Co.op Select, trà thảo mộc Co.op Select, nước me thơm Co.op Select... sức mua tăng đến 50% so với tháng trước do tiện dụng, có thể dùng ngay sau khi khui, hương vị đạm đà.

Lãnh đạo Saigon Co.op thực hiện nghi thức khởi động chương trình.

Ông Nguyễn Ngọc Thắng - Giám đốc Khối vận hành hoạt động Co.opmart kiêm Giám đốc Marketing Saigon Co.op chia sẻ “Chương trình sinh nhật lần này như là một lời tri ân sâu sắc của tập thể lãnh đạo và CBNV Saigon Co.op gửi đến quý khách hàng thân yêu đã luôn đồng hành trên hành trình 35 năm qua cùng với Saigon Co.op.

Ngoài ra, chúng tôi rất hoan nghênh và phấn khởi khi dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay đã được Chính phủ thông qua phương án hoán đổi ngày làm việc để nghỉ liên tiếp 5 ngày.

Người tiêu dùng sẽ dành nhiều thời gian mua sắm tại siêu thị và trung tâm thương mại. Với hai lý do then chốt trên, chúng tôi đã tập trung thiết kế và triển khai nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn cùng với nhiều hoạt động hoạt náo với quy mô lớn nhất chưa từng có để kích cầu tiêu dùng”.

Đặc biệt, chương trình khuyến mãi và các hoạt động nổi bật được Saigon Co.op tập trung triển khai vào dịp lễ 30/4 và 1/5, cụ thể:

- “Ăn lễ to - Không lo giá” giảm giá lên đến 50% hoặc mua 2 tặng 1 áp dụng cho các sản phẩm ready-to-eat, ready-to-cook, nước giải khát chuẩn bị thật nhanh chóng, tiết kiệm và chất lượng cho những bữa tiệc thịnh soạn gồm xúc xích TH True Food, chả bì ớt xiêm xanh G Feedy.

Pizza hải sản LC Foods, cá trứng T.H.Hoa, hotdog xúc xích phô mai khoai tây Hoa Doanh, tàu hủ cá Co.op Select, há cảo tôm 4 mùa Co.op Select, chả giò hải sản Mayo Co.op Select, cá thát lát kim sa co.op Select, trà Olong Tea+ Plus, nước ngọt Fanta các vị, nước ngọt 7Uup, rượu soju Korice, bia Heineken, bia Sài Gòn Special, bia Sapporo Premium…

- “Mừng đại lễ - Giảm hết ½ giá” với mức giá giảm mạnh chỉ từ 39.000 đồng đến 795.000 đồng tương ứng với mức giảm 50% hoặc mua 2 tặng 1 áp dụng cho ngành hàng đồ dùng và may mặc cụ thể như bếp điện từ Lock&Lock, nồi cơm điện Lock&Lock, bộ lau nhà 360 độ Lock&Lock, ly thuỷ tinh Ocean, bình nước nhựa Kita Whim, dao chạt Fa Sunhouse, máy xay sinh tố Kangaroo, bộ drap Stefani, nệm cao su thiên nhiên Mayhome, áo thun nam NT, áo thể thao nam Hometex, đồ bộ nữ QNNT, đầm lụa nữ Comi…

- “Siêu ưu đãi - Deal khủng cuối tuần” áp dụng 3 ngày cuối tuần 26/4 đến 28/4 tặng giá ưu đãi giảm sâu cho các sản phẩm gồm gạo ST25 lúa tôm Co.op Finest túi 5kg, dầu nành Co.op Select chai 2L, nước xả Co.op Select hương nước hoa túi 2kg.

Bộ lau nhà 360 độ Co.op Happy, nước giặt lavender Co.op Select túi 3.5kg, dầu ăn Happi Koki 1L, nước tương Nam Dương thượng hạng pet 500ml, sữa tươi tiệt trùng Dutch Lady có đường lốc 4x180ml, thùng mì Vifon sa tế, cream đặc Ngôi Sao Phương Nam xanh dương hộp thiếc 380g… dành cho khách hàng mua sắm trong khu tự chọn với hóa đơn từ 400.000 đ trở lên.

Vui lòng quét mã QR code để trải nghiệm: