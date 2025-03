'Khi cuộc đời cho bạn quả quýt' chương 3: Chàng rể của vợ chồng Ae Sun lộ diện?

(VTC News) -

Bộ phim When life gives you tangerines (Khi cuộc đời cho bạn quả quýt) với 16 tập được chiếu trên Netflix từ ngày 7/3. Đáng chú ý, lịch chiếu phim được phát sóng theo một định dạng khá độc đáo với 4 tập/tuần.

Chương 3 gồm các tập 9, 10, 11, 12 sẽ được ra mắt khán giả vào ngày 21/3. Ở chương này, bộ phim sẽ tập trung kể về quá trình trưởng thành của Geum Myeong (IU) khi bước vào đời, rời xa vòng tay bố mẹ.

Trong tấm poster được giới thiệu, hình ảnh 4 nhân vật đứng giữa lá vàng rơi ở Seoul cũng gây chú ý. Ae Sun (Moon So Ri) khoác tay con gái Geum Myeong (IU) với nụ cười ấm áp đầy tự hào. Trong khi đó người bố là Gwan Sik (Park Hae Joon) đứng bên cạnh với ánh mắt nghiêm nghị nhìn về chàng trai trẻ đối diện. Geum Myeong có chút ngại ngùng, còn chàng trai kia thì lễ phép cúi đầu chào. Đây phải chăng chính là chàng rể tương lai sẽ trở thành thành viên trong gia đình Ae Sun?

Poster giới thiệu chương thứ 3 của "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt".

Đoạn trailer chương 3 cũng mở đầu bằng cuộc trò chuyện giữa Ae Sun ở tuổi trung niên đầy lo lắng khi gọi điện cho cô con gái Geum Myeong. Câu chuyện sẽ tiếp tục với hành trình Geum Myeong khi rời xa vòng tay cha mẹ, tự lập và tìm kiếm cuộc sống riêng.

4 tập tiếp theo sẽ tập trung kể về cuộc sống của Geum Myeong.

Thời trẻ, vợ chồng Ae Sun và Gwan Sik đã từng thề sẽ bảo vệ con gái bằng mọi giá. Dù thời gian trôi qua, tình yêu này vẫn không đổi. Trong mắt cả hai, Geum Myeong vẫn chỉ là cô con gái nhỏ bé bỏng. Vì vậy hai người sẵn sàng đồng hành, an ủi và cổ vũ con vượt qua những khó khăn của cuộc đời.

Ở chương 3, Geum Myeong cũng bắt đầu có những mối tình ngọt ngào với Young Beom (Lee Jun Young). Tuy nhiên chuyện tình yêu của họ cũng trải qua không ít thử thách giống bố mẹ ngày trẻ.

Trailer 4 tập tiếp theo của "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt".

When life gives you tangerines (Khi cuộc đời cho bạn quả quýt) là tác phẩm của đạo diễn Kim Won Seok. Phim xoay quanh cuộc sống của cặp đôi "thanh mai trúc mã" Ae Sun (IU đóng) và Gwan Sik (Park Bo Gum đóng). Tuy nhiên, đây không chỉ là bộ phim tình cảm lãng mạn.

Phim lấy bối cảnh vào những năm 1950 tại một ngôi làng nhỏ ven biển trên đảo Jeju (Hàn Quốc) còn mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc khi đề cập đến mối quan hệ gia đình, tình mẫu tử, số phận người phụ nữ...

Sau 8 tập đầu tiên lên sóng, phim hiện đã thu hút lượng xem "khủng". Theo FlixPatrol, bộ phim dẫn đầu bảng xếp hạng chương trình truyền hình Netflix tại 10 khu vực (tính đến ngày 10/3) bao gồm: Hàn Quốc, Việt Nam, Singapore...

Bộ phim hiện cũng xếp hạng 6 trong bảng xếp hạng chương trình truyền hình toàn cầu. Đáng chú ý, bộ phim được trang đánh giá IMDb chấm 9,4/10 điểm.

"Khi cuộc đời cho bạn quả quýt" đang là phim gây sốt toàn cầu.

Ngoài kinh phí sản xuất 60 tỷ won (41 triệu USD) với câu chuyện kéo dài trong nhiều thập kỷ, từ những năm 1960 đến năm 2025, thậm chí sử dụng công nghệ VFX (hiệu ứng hình ảnh) để bộ phim trông chân thực hơn.

Nội dung phim cùng diễn xuất của dàn diễn viên nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả và giới truyền thông. Bộ phim cũng lấy đi nhiều nước mắt của khán giả.

When life gives you tangerines (Khi cuộc đời cho bạn quả quýt) có tổng cộng 16 tập và được phát sóng thành nhiều phần hàng tuần. Mỗi tuần phim phát sóng 4 tập, từ ngày 7/3 đến 28/3.