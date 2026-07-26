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7 ngày công nghệ: Trợ lý AI vượt rào an ninh, Samsung ra mắt Galaxy Z thế hệ 8 Trợ lý AI của OpenAI vượt cơ chế kiểm soát, Samsung giới thiệu Galaxy Z thế hệ 8 là những tin tức công nghệ nổi bật trong tuần qua.

Chủ tịch Quốc hội dâng hương, tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thành kính dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.

Thủ đoạn lừa đảo tinh vi hơn 1.000 người của các đối tượng qua VNeID và mã QR Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu biểu dương Ban Chuyên án sau khi Công an tỉnh phối hợp triệt xóa đường dây lừa hơn 1.000 người, chiếm đoạt trên 5 tỷ đồng hoạt động tại Lào.

TRỰC TIẾP: Cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường: Viết tiếp hành trình tri ân Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, chương trình cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường được THTT vào 19h30 hôm nay (26/7) trên kênh VTV1.

Phát hiện thi thể người đàn ông ở Huế sau 10 ngày mất liên lạc Thi thể người đàn ông được phát hiện trong rừng tràm thuộc phường Phong Thái (TP Huế) sau 10 ngày mất liên lạc.

Nửa cuối năm 2026, giá bất động sản sẽ diễn biến thế nào? Theo các chuyên gia, thị trường bất động sản năm 2026 trải qua nhiều biến động, vì vậy diễn biến giá bất động sản cuối năm 2026 đang được nhiều người quan tâm.

Nga tuyên bố tập kích cơ sở sản xuất UAV tại Kiev Nga cho biết thực hiện các đòn tấn công vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng ở Kiev chuyên sản xuất máy bay không người lái (UAV) và các kho nhiên liệu quân đội.

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XSMB 26/7 - Kết quả XSMB hôm nay chủ nhật 26/7/2026 (VTC News) - XSMB 26/7/2026, kết quả xổ số miền Bắc hôm nay, chủ nhật ngày 26/7 được cập nhật trực tiếp lúc 18h15. Theo dõi XS miền Bắc hôm nay mới, chính xác.

Ông Lê Trí Thanh được bầu làm Chủ tịch UBND TP Huế Ông Lê Trí Thanh - Phó Bí thư Thành uỷ được HĐND TP Huế bầu giữ chức chủ tịch UBND TP Huế thay cho ông Nguyễn Khắc Toàn.

Con gì vừa bằng quả mướp, ăn cướp cả làng? Chỉ với một câu đố ngắn gọn, người xưa đã khéo léo lồng ghép những hình ảnh quen thuộc của làng quê, khiến không ít người phải suy nghĩ mới tìm ra đáp án.

Chuyện tình ngọt ngào của tài tử 'Giày thuỷ tinh' và vợ kém 17 tuổi Từ cuộc gặp trong một buổi phỏng vấn đến cuộc hôn nhân kín tiếng suốt 6 năm, chuyện tình của So Ji Sub và cựu MC Cho Eun Jung vẫn khiến công chúng ngưỡng mộ.

Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Trí Thanh giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Huế Ông Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng được Ban Bí thư điều động, phân công làm Phó Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025-2030.