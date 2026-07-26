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Xuất bản ngày 26/07/2026 09:02 PM
Xuất bản ngày 26/07/2026 09:02 PM

7 ngày công nghệ: Trợ lý AI vượt rào an ninh, Samsung ra mắt Galaxy Z thế hệ 8

(VTC News) -

Trợ lý AI của OpenAI vượt cơ chế kiểm soát, Samsung giới thiệu Galaxy Z thế hệ 8 là những tin tức công nghệ nổi bật trong tuần qua.

Phan Hoàng
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