7 ngày công nghệ: Trợ lý AI vượt rào an ninh, Samsung ra mắt Galaxy Z thế hệ 8

Trợ lý AI của OpenAI vượt cơ chế kiểm soát, Samsung giới thiệu Galaxy Z thế hệ 8 là những tin tức công nghệ nổi bật trong tuần qua.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thành kính dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.
Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu biểu dương Ban Chuyên án sau khi Công an tỉnh phối hợp triệt xóa đường dây lừa hơn 1.000 người, chiếm đoạt trên 5 tỷ đồng hoạt động tại Lào.
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, chương trình cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường được THTT vào 19h30 hôm nay (26/7) trên kênh VTV1.
Ở khu vực tìm kiếm mộ liệt sĩ tại xã Minh Đức, TP Đồng Nai, ngày 26/7, Đội K72, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) địa phương xác định thêm một mộ tập thể.
Thi thể người đàn ông được phát hiện trong rừng tràm thuộc phường Phong Thái (TP Huế) sau 10 ngày mất liên lạc.
Theo các chuyên gia, thị trường bất động sản năm 2026 trải qua nhiều biến động, vì vậy diễn biến giá bất động sản cuối năm 2026 đang được nhiều người quan tâm.
Nga cho biết thực hiện các đòn tấn công vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng ở Kiev chuyên sản xuất máy bay không người lái (UAV) và các kho nhiên liệu quân đội.
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(VTC News) - XSMB 26/7/2026, kết quả xổ số miền Bắc hôm nay, chủ nhật ngày 26/7 được cập nhật trực tiếp lúc 18h15. Theo dõi XS miền Bắc hôm nay mới, chính xác.
Ông Lê Trí Thanh - Phó Bí thư Thành uỷ được HĐND TP Huế bầu giữ chức chủ tịch UBND TP Huế thay cho ông Nguyễn Khắc Toàn.
Chỉ với một câu đố ngắn gọn, người xưa đã khéo léo lồng ghép những hình ảnh quen thuộc của làng quê, khiến không ít người phải suy nghĩ mới tìm ra đáp án.
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Ông Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng được Ban Bí thư điều động, phân công làm Phó Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025-2030.
Đang di chuyển trên tuyến đường Dạ Lê (phường Thanh Thủy, TP Huế) thì chiếc ô tô đâm vào gốc cây ven đường, tài xế tử nạn.
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