Khai trương cửa hàng UNIQLO AEON MALL Đà Nẵng Thanh Khê

(VTC News) -

Đây là cửa hàng đầu tiên của UNIQLO tại Đà Nẵng, và có diện tích sàn bán hàng hơn 1.500 m², được thiết kế theo tiêu chuẩn toàn cầu.

Nhân dịp khai trương, UNIQLO ra mắt BST UTme! “Đà Nẵng Xin Chào” hợp tác cùng nữ họa sĩ Tamypu (Thái Mỹ Phương) gồm 6 thiết kế độc đáo, tái hiện sống động những biểu tượng đặc trưng của Đà Nẵng như bãi biển Mỹ Khê, đèn lồng Hội An, làng chiếu Cẩm Nê, mì Quảng,...

Ngoài ra, thương hiệu còn trưng bày “Bản đồ địa phương” trong không gian cửa hàng, như một lời chào trân trọng gửi đến thành phố biển.

Thương hiệu sẽ trích doanh thu từ BST UTme! để cùng Quỹ Hy vọng xây khu nhà tắm mới cho 300 học sinh tại Trường PTDT Bán trú Tiểu học & THCS Trà Vân (Quảng Nam), tiếp nối hành trình đóng góp thiết thực cho cộng đồng, giáo dục vùng cao miền Trung.

Đây cũng là một trong hai ngôi trường mà UNIQLO đồng hành cùng Quỹ Hy vọng để xây thêm các phòng học mới, với ngân sách trích từ BST UT Mickey Mouse in Vietnam.

BST UTme! “Đà Nẵng Xin Chào” gắn với hoạt động hỗ trợ cộng đồng tại khu vực miền Trung.

Nhân dịp khai trương, UNIQLO còn mang đến nhiều ưu đãi giới hạn cho các dòng sản phẩm được yêu thích như áo khoác Harrington, áo khoác dáng ngắn, áo thun mini, áo thun dáng rộng kẻ sọc AIRism cotton…

Riêng trong 3 ngày đầu (03/07-05/07), khách hàng sẽ nhận được các quà tặng như quạt cầm tay và bánh đậu đỏ truyền thống Nhật Bản cho 100 khách đầu tiên mỗi ngày; bình giữ nhiệt phiên bản giới hạn cho hóa đơn từ 1.399.000 đồng; và túi Tote đa năng dành cho thành viên mới trên ứng dụng UNIQLO.