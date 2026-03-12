UNIQLO giới thiệu dòng sản phẩm Linen cao cấp mới trong BST UNIQLO : C

(VTC News) -

Sở hữu chất liệu mềm mại cùng độ bóng nhẹ tinh tế, dòng Áo Sơ Mi Vải Linen Cao Cấp mang đến cảm giác thoải mái lý tưởng cho những ngày Xuân/Hè. Sự kết hợp giữa quy trình kiểm soát xơ vải thủ công nghiêm ngặt và kỹ thuật may đo tỉ mỉ là bảo chứng cho chất lượng vượt trội cùng độ bền của dòng sản phẩm này.

Bên cạnh đó, điểm nhấn mới của mùa này là thiết kế Áo Sơ Mi Vải Linen Cao Cấp Cổ Mở Dáng Boxy với phom dáng rộng rãi, gợi nét nhẹ nhàng và phóng khoáng trong phong cách hằng ngày.

Quần Easy Shorts Vải Pha Linen - sự kết hợp hài hòa giữa linen và sợi rayon - cũng được bổ sung vào bộ sưu tập, mang đến lựa chọn mới mẻ cho trang phục mùa hè.

Ngoài dòng sản phẩm linen chủ đạo, UNIQLO : C giới thiệu bộ sưu tập đặc biệt với các thiết kế sử dụng 100% vải linen cao cấp. Những mẫu áo khoác nữ được cắt may tỉ mỉ, toát lên vẻ thanh lịch, giúp nâng tầm diện mạo ngay khi khoác lên người. Chiếc áo khoác này còn có thể phối cùng áo gile và quần ống rộng cùng chất liệu để tạo nên một bộ suit hoàn thiện.

Với trang phục dành cho nam, sản phẩm Áo Khoác Kiểu Sơ Mi lấy cảm hứng từ trang phục workwear, mặc nhẹ nhàng và thư thái. Ngoài ra, các mẫu quần vải linen với phom ống rộng tối giản, cân bằng hài hòa giữa tính thời trang và sự thoải mái.