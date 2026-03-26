Chương trình RE.UNIQLO đến với người vùng cao tại Đà Nẵng

Giữa núi rừng xã Phước Chánh, Tp. Đà Nẵng, nơi cuộc sống của đồng bào Giẻ Triêng còn nhiều khó khăn, một “phiên chợ” ý nghĩa đã diễn ra trong niềm háo hức của người dân địa phương. Tại đây, hơn 3000 trang phục thiết yếu đã được UNIQLO trao tận tay đến người dân có hoàn cảnh khó khăn, mang đến sự hỗ trợ thiết thực và ấm áp.

Chương trình RE.UNIQLO gửi tặng 3.000 trang phục đến người dân xã Phước Chánh.

Đây là hoạt động thuộc chương trình toàn cầu RE.UNIQLO, với mục tiêu kéo dài vòng đời cho trang phục và giảm thiểu tác động đến môi trường. Những sản phẩm LifeWear này tuy đã qua sử dụng nhưng vẫn còn giữ chất lượng tốt, được người tiêu dùng tin tưởng gửi lại cho UNIQLO.

Trải qua quy trình phân loại, sàng lọc và kiểm tra kỹ lưỡng, mỗi món đồ đều sẵn sàng để tiếp tục phục vụ cuộc sống mới. Tính đến nay, hơn 54.000 trang phục RE.UNIQLO đã được trân trọng gửi đến hàng ngàn gia đình trên khắp Việt Nam.