Hoàng Hà PC cung cấp giải pháp PC AI từ cá nhân đến doanh nghiệp

(VTC News) -

AI thúc đẩy phần cứng chuyên dụng

Sự phát triển của các mô hình AI mã nguồn mở giúp việc triển khai AI trên máy tính cá nhân trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Ngày càng nhiều người dùng vận hành các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), tạo ảnh AI, dựng video AI hay xây dựng ứng dụng AI ngay trên hệ thống của mình.

Tuy nhiên, những tác vụ này đòi hỏi cấu hình phần cứng mạnh mẽ. GPU hiệu năng cao, VRAM dung lượng lớn, RAM nhiều và SSD tốc độ cao là những yếu tố quyết định khả năng xử lý của hệ thống. Vì vậy, việc lựa chọn một cấu hình tối ưu cho AI sẽ mang lại hiệu quả vượt trội so với những bộ PC thông thường.

PC AI chuyên dụng tại Hoàng Hà PC, sẵn sàng cho các tác vụ trí tuệ nhân tạo.

Hoàng Hà PC - chuyên gia PC AI hàng đầu

Thay vì tư vấn theo xu hướng hoặc chỉ tập trung vào những linh kiện đắt tiền, Hoàng Hà PC xây dựng cấu hình dựa trên đúng mục đích sử dụng của từng khách hàng.

Đội ngũ kỹ thuật đã triển khai nhiều hệ thống từ PC AI cá nhân, AI Workstation đến GPU Server cho doanh nghiệp. Nhờ đó, mỗi cấu hình đều được cân bằng giữa hiệu năng và chi phí đầu tư.

Ví dụ, người dùng tạo ảnh bằng Stable Diffusion cần ưu tiên GPU có hiệu năng xử lý mạnh. Trong khi đó, các hệ thống chạy Local LLM như DeepSeek, Qwen hay Llama lại đòi hỏi dung lượng VRAM lớn. Với những tác vụ AI Video hoặc dựng phim ứng dụng AI, hệ thống cần được cân bằng giữa CPU, GPU và RAM để đạt hiệu suất tối ưu.

Sự am hiểu về workload thực tế giúp Hoàng Hà PC trở thành đối tác đáng tin cậy cho những khách hàng muốn đầu tư đúng hướng khi bước vào lĩnh vực AI.

Bộ máy AI hiệu năng cao sử dụng 4 GPU NVIDIA RTX 5880 ADA 48GB.

Hệ sinh thái phần cứng AI đồng bộ

Một trong những lợi thế nổi bật của Hoàng Hà PC là khả năng cung cấp đầy đủ các nền tảng phần cứng phục vụ AI từ phổ thông đến chuyên nghiệp. Khách hàng có thể lựa chọn các dòng GPU NVIDIA GeForce RTX thế hệ mới như RTX 5070, RTX 5080, RTX 5090 dành cho AI cá nhân và sáng tạo nội dung.

Đối với các hệ thống workstation hoặc doanh nghiệp, Hoàng Hà PC còn cung cấp các dòng NVIDIA RTX PRO Blackwell chuyên dụng cho AI, đồ họa và xử lý dữ liệu.

Bên cạnh GPU, các nền tảng CPU hiệu năng cao như Intel Core Ultra, AMD Ryzen 9000 Series hay AMD Threadripper cũng được tư vấn phù hợp với từng nhu cầu. Hệ thống kết hợp cùng RAM dung lượng lớn và SSD PCIe Gen4 hoặc Gen5 tốc độ cao để đảm bảo khả năng xử lý dữ liệu ổn định.

Toàn bộ linh kiện đều là hàng chính hãng, có nguồn gốc rõ ràng cùng chế độ bảo hành đầy đủ, giúp khách hàng yên tâm trong quá trình sử dụng lâu dài.

Giải pháp AI từ cá nhân đến doanh nghiệp

Không chỉ cung cấp linh kiện, Hoàng Hà PC còn triển khai nhiều giải pháp AI phù hợp với từng quy mô sử dụng.

Đối với người dùng cá nhân, các cấu hình PC AI được tối ưu cho ChatGPT Local, Stable Diffusion, AI Marketing, AI Content và các công việc sáng tạo nội dung.

Với kiến trúc sư, kỹ sư, designer hay đơn vị sản xuất nội dung, các hệ thống AI Workstation đáp ứng tốt nhu cầu render 3D, dựng video, xử lý dữ liệu lớn và các tác vụ AI chuyên sâu.

Đối với doanh nghiệp, startup AI hoặc đơn vị nghiên cứu, Hoàng Hà PC cung cấp giải pháp GPU Server giúp triển khai mô hình AI quy mô lớn, chủ động hạ tầng, tăng tính bảo mật và và giảm chi phí thuê dịch vụ cloud.

Dàn PC AI được Hoàng Hà PC hoàn thiện và bàn giao cho doanh nghiệp.

Đồng hành cùng doanh nghiệp trong kỷ nguyên AI

AI đang trở thành nền tảng quan trọng của nền kinh tế số. Để khai thác hiệu quả công nghệ này, việc đầu tư đúng hạ tầng phần cứng là yếu tố quyết định.

Với kinh nghiệm triển khai thực tế, đội ngũ kỹ thuật chuyên sâu và hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, Hoàng Hà PC không chỉ cung cấp máy tính hiệu năng cao mà còn đồng hành cùng khách hàng trong quá trình xây dựng và phát triển hệ thống AI.

Từ PC AI cá nhân, AI Workstation đến GPU Server doanh nghiệp, Hoàng Hà PC luôn hướng đến mục tiêu mang lại giải pháp tối ưu về hiệu năng, chi phí và khả năng mở rộng trong tương lai.